В Украине ликвидирован российский подполковник Мухаметханов. ФОТО
На войне в Украине ликвидирован один из российских подполковников.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил офицер ВСУ Анатолий Штефан (Штирлиц) в телеграм-канале.
Известно, что недавно был ликвидирован российский подполковник Руслан Мухаметханов.
"Подполковник Мухаметханов Руслан совершил "шаг доброй воли" - официально денацифицировался и демилитаризовался", - написал Штефан.
Ранее сообщалось, что в Донецкой области погибла российская пропагандистка Сулейманова. Там она будто бы занималась гуманитарной помощью и реализовывала "мечту стать настоящим военным журналистом".
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