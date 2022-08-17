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Новости Фото Война
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В Украине ликвидирован российский подполковник Мухаметханов. ФОТО

штефан

На войне в Украине ликвидирован один из российских подполковников.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил офицер ВСУ Анатолий Штефан (Штирлиц) в телеграм-канале.

Известно, что недавно был ликвидирован российский подполковник Руслан Мухаметханов.

"Подполковник Мухаметханов Руслан совершил "шаг доброй воли" - официально денацифицировался и демилитаризовался", - написал Штефан.

Смотрите: Украинские воины из боевого дрона попали в российского оккупанта. ВИДЕО

Ранее сообщалось, что в Донецкой области погибла российская пропагандистка Сулейманова. Там она будто бы занималась гуманитарной помощью и реализовывала "мечту стать настоящим военным журналистом".

В Украине ликвидирован российский подполковник Мухаметханов 01

армия РФ (19746) уничтожение (7300) потери (4447) Штефан Анатолий (114)


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Топ комментарии
+25
Ну и "братья" у нас, фамилию не выговорить.
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17.08.2022 11:25 Ответить
+18
И этот тоже Мухамед нам руzкиймир хотел впарить?
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17.08.2022 11:29 Ответить
+15
Земля металлом собаке сутулой!
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17.08.2022 11:26 Ответить
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мухой на ладу обменялся
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17.08.2022 11:25 Ответить
Непонятно, зачем Цензор на своих страницах размещает фотографии бандитов и убийц в таком формате, на полстраницы, да ещё в цвете? Для них вполне сгодится черно-белая фотография где-нибудь в углу, на 3х4 см, для таких мразей и так сойдет..
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17.08.2022 11:51 Ответить
Краще показуйте фото породистих собак з усіма їх медалями, ніж фото російських мавп.
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17.08.2022 11:57 Ответить
ЭТО НУЖНО НАВЕРНОЕ ЧТОБЫ ВОЯКИ АГРЕССОРА ЗНАЛИ ЗАРАНЕЕ ЧТО ИХ ЖДЕТ В УКРАИНЕ . СЛАВА ЗСУ!
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17.08.2022 12:37 Ответить
Вот, а теперь ВОЯКИ АГРЕССОРА посмотрят как здесь их почитают и подумают что ради этого даже стоит умереть чтобы получить такое почтение. Даже не в каждом российском СМИ так почитают мертвых врагов как здесь, на Цензоре..
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17.08.2022 14:58 Ответить
Ну и "братья" у нас, фамилию не выговорить.
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17.08.2022 11:25 Ответить
русский мир -он такой.
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17.08.2022 11:37 Ответить
Земля металлом собаке сутулой!
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17.08.2022 11:26 Ответить
Мухой жил, от мухи и представился
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17.08.2022 11:28 Ответить
рускай багатырь настоящий славянин носитель духовных скреп ! сдох
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17.08.2022 11:28 Ответить
Богатырь пошёл налево, потом направо, потом прямо - один хрен !
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17.08.2022 11:35 Ответить
Слава Україні! Слава ЗСУ!!
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17.08.2022 11:28 Ответить
И этот тоже Мухамед нам руzкиймир хотел впарить?
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17.08.2022 11:29 Ответить
подпокойник получил по дембелю очередное воинское звание - покойник ) "в избе хохочет мать старушка, рад скорой ладе и атец, вдова весёлая юзает баааальшой ашотика канец" )
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17.08.2022 11:31 Ответить
Хочу побажати хробакам - СМАЧНОГО!
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17.08.2022 11:32 Ответить
одно чурбаньё поганое.
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17.08.2022 11:32 Ответить
Как говорили школьники в советской самой лучшей в мире бесплатной школе, учившей духу братства между народами - чур ка_йобанный.
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17.08.2022 11:33 Ответить
Був не в тому місці і не в тои час -- от і шибануло
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17.08.2022 11:33 Ответить
Рахатлукумщербетов...
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17.08.2022 11:35 Ответить
Рулон Обоев.
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17.08.2022 11:36 Ответить
Ведро Помоев...
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17.08.2022 11:40 Ответить
Развал Устоев.
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17.08.2022 12:04 Ответить
**** Полбуев
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17.08.2022 12:17 Ответить
В тему.На оккупированной части дамбасса ликвидирована Земфира Сулейманова..ярая поклонница путлерских шакалов...
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17.08.2022 11:35 Ответить
від щирого серця----Смерті вам,москалі!!
Тільки Смерті!!!
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17.08.2022 11:36 Ответить
Прізвище можна було і не писати, вимовити важко і всеодно здох як скотина.
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17.08.2022 11:39 Ответить
Настоящий ру卐卐кий витязь.
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17.08.2022 11:40 Ответить
Сидел бы себе и дальше в Дагестане, **** бы овец как все его племя делает
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17.08.2022 11:50 Ответить
Косоглазый ******!
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17.08.2022 11:55 Ответить
Еще одна типично русская фамилия, несущая с собою "русский" мир...
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17.08.2022 12:05 Ответить
у орков гитлеровские петлицы и наименование воинских объединений как у третьего рейха, группа армий "юг", "центр" и т.д., нормальные россияне, проснитесь!
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17.08.2022 12:07 Ответить
Даааа... типове "слов'янське" прізвище! Мишебраття!
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17.08.2022 12:08 Ответить
Русские, и не благодарите!
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17.08.2022 12:17 Ответить
пАлковника сделал жест доброй боли, денацифицировался, демилитаризовался, и принял нейтральный статус!
Крепкого здоровья издохшему!
Пусть его родные и близкие убьются на Белых Жигулях!
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17.08.2022 12:31 Ответить
Ну і що , це хіба не та ж сама орда , що і 1000 років тому ?
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17.08.2022 12:33 Ответить
Цей генетичний зброд диких народів Азії, який асимілювала орда, не має жодного відношення до слов'ян. І як влучно про них сказав Іван Ільїн - брудні фізично та морально. Те ж саме можна сказати і про путіна, ідеолога, так званого, "російського світу", досить уважно подивитися на його непоказну фізіономію.
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17.08.2022 12:48 Ответить
Хорошая фамилия - мухаметханов! Православная! Истинно русский человек, славянин!!
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17.08.2022 13:30 Ответить
і зразу став хароший
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17.08.2022 13:37 Ответить
Здох чурбан,та і йух з ним.
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17.08.2022 13:50 Ответить
 
 