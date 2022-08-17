УКР
В Україні ліквідовано російського підполковника Мухаметханова. ФОТО

штефан

На війні в Україні ліквідовано одного з російських підполковників.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив офіцер ЗСУ Анатолій Штефан (Штірліц) у телеграмі.

Відомо, що нещодавно ліквідували російського підполковника Руслана Мухаметханова.

"Підполковник Мухаметханов Руслан зробив "крок доброї волі" - офіційно денацифікувався та демілітаризувався", - написав Штефан.

Читайте також: Ліквідовано майора спецназу ГРУ РФ Павла Штепу. ФОТО

Раніше повідомлялося, що на Донеччині загинула російська пропагандистка Сулейманова. Там вона нібито займалася гуманітарною допомогою та реалізовувала "мрію стати справжнім військовим журналістом".

В Україні ліквідовано російського підполковника Мухаметханова 01

Топ коментарі
+25
Ну и "братья" у нас, фамилию не выговорить.
показати весь коментар
17.08.2022 11:25
+18
И этот тоже Мухамед нам руzкиймир хотел впарить?
показати весь коментар
17.08.2022 11:29
+15
Земля металлом собаке сутулой!
показати весь коментар
17.08.2022 11:26
мухой на ладу обменялся
показати весь коментар
17.08.2022 11:25
Непонятно, зачем Цензор на своих страницах размещает фотографии бандитов и убийц в таком формате, на полстраницы, да ещё в цвете? Для них вполне сгодится черно-белая фотография где-нибудь в углу, на 3х4 см, для таких мразей и так сойдет..
показати весь коментар
17.08.2022 11:51
Краще показуйте фото породистих собак з усіма їх медалями, ніж фото російських мавп.
показати весь коментар
17.08.2022 11:57
ЭТО НУЖНО НАВЕРНОЕ ЧТОБЫ ВОЯКИ АГРЕССОРА ЗНАЛИ ЗАРАНЕЕ ЧТО ИХ ЖДЕТ В УКРАИНЕ . СЛАВА ЗСУ!
показати весь коментар
17.08.2022 12:37
Вот, а теперь ВОЯКИ АГРЕССОРА посмотрят как здесь их почитают и подумают что ради этого даже стоит умереть чтобы получить такое почтение. Даже не в каждом российском СМИ так почитают мертвых врагов как здесь, на Цензоре..
показати весь коментар
17.08.2022 14:58
Ну и "братья" у нас, фамилию не выговорить.
показати весь коментар
17.08.2022 11:25
русский мир -он такой.
показати весь коментар
17.08.2022 11:37
Земля металлом собаке сутулой!
показати весь коментар
17.08.2022 11:26
Мухой жил, от мухи и представился
показати весь коментар
17.08.2022 11:28
рускай багатырь настоящий славянин носитель духовных скреп ! сдох
показати весь коментар
17.08.2022 11:28
Богатырь пошёл налево, потом направо, потом прямо - один хрен !
показати весь коментар
17.08.2022 11:35
Слава Україні! Слава ЗСУ!!
показати весь коментар
17.08.2022 11:28
И этот тоже Мухамед нам руzкиймир хотел впарить?
показати весь коментар
17.08.2022 11:29
подпокойник получил по дембелю очередное воинское звание - покойник ) "в избе хохочет мать старушка, рад скорой ладе и атец, вдова весёлая юзает баааальшой ашотика канец" )
показати весь коментар
17.08.2022 11:31
Хочу побажати хробакам - СМАЧНОГО!
показати весь коментар
17.08.2022 11:32
одно чурбаньё поганое.
показати весь коментар
17.08.2022 11:32
Как говорили школьники в советской самой лучшей в мире бесплатной школе, учившей духу братства между народами - чур ка_йобанный.
показати весь коментар
17.08.2022 11:33
Був не в тому місці і не в тои час -- от і шибануло
показати весь коментар
17.08.2022 11:33
Рахатлукумщербетов...
показати весь коментар
17.08.2022 11:35
Рулон Обоев.
показати весь коментар
17.08.2022 11:36
Ведро Помоев...
показати весь коментар
17.08.2022 11:40
Развал Устоев.
показати весь коментар
17.08.2022 12:04
**** Полбуев
показати весь коментар
17.08.2022 12:17
В тему.На оккупированной части дамбасса ликвидирована Земфира Сулейманова..ярая поклонница путлерских шакалов...
показати весь коментар
17.08.2022 11:35
від щирого серця----Смерті вам,москалі!!
Тільки Смерті!!!
Тільки Смерті!!!
показати весь коментар
17.08.2022 11:36
Прізвище можна було і не писати, вимовити важко і всеодно здох як скотина.
показати весь коментар
17.08.2022 11:39
Настоящий ру卐卐кий витязь.
показати весь коментар
17.08.2022 11:40
Сидел бы себе и дальше в Дагестане, **** бы овец как все его племя делает
показати весь коментар
17.08.2022 11:50
Косоглазый ******!
показати весь коментар
17.08.2022 11:55
Еще одна типично русская фамилия, несущая с собою "русский" мир...
показати весь коментар
17.08.2022 12:05
у орков гитлеровские петлицы и наименование воинских объединений как у третьего рейха, группа армий "юг", "центр" и т.д., нормальные россияне, проснитесь!
показати весь коментар
17.08.2022 12:07
Даааа... типове "слов'янське" прізвище! Мишебраття!
показати весь коментар
17.08.2022 12:08
Русские, и не благодарите!
показати весь коментар
17.08.2022 12:17
пАлковника сделал жест доброй боли, денацифицировался, демилитаризовался, и принял нейтральный статус!
Крепкого здоровья издохшему!
Пусть его родные и близкие убьются на Белых Жигулях!
показати весь коментар
17.08.2022 12:31
Ну і що , це хіба не та ж сама орда , що і 1000 років тому ?
показати весь коментар
17.08.2022 12:33
Цей генетичний зброд диких народів Азії, який асимілювала орда, не має жодного відношення до слов'ян. І як влучно про них сказав Іван Ільїн - брудні фізично та морально. Те ж саме можна сказати і про путіна, ідеолога, так званого, "російського світу", досить уважно подивитися на його непоказну фізіономію.
показати весь коментар
17.08.2022 12:48
Хорошая фамилия - мухаметханов! Православная! Истинно русский человек, славянин!!
показати весь коментар
17.08.2022 13:30
і зразу став хароший
показати весь коментар
17.08.2022 13:37
Здох чурбан,та і йух з ним.
показати весь коментар
17.08.2022 13:50
 
 