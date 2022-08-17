В Україні ліквідовано російського підполковника Мухаметханова. ФОТО

На війні в Україні ліквідовано одного з російських підполковників.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив офіцер ЗСУ Анатолій Штефан (Штірліц) у телеграмі.

Відомо, що нещодавно ліквідували російського підполковника Руслана Мухаметханова.

"Підполковник Мухаметханов Руслан зробив "крок доброї волі" - офіційно денацифікувався та демілітаризувався", - написав Штефан.

