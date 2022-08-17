В Україні ліквідовано російського підполковника Мухаметханова. ФОТО
На війні в Україні ліквідовано одного з російських підполковників.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив офіцер ЗСУ Анатолій Штефан (Штірліц) у телеграмі.
Відомо, що нещодавно ліквідували російського підполковника Руслана Мухаметханова.
"Підполковник Мухаметханов Руслан зробив "крок доброї волі" - офіційно денацифікувався та демілітаризувався", - написав Штефан.
Раніше повідомлялося, що на Донеччині загинула російська пропагандистка Сулейманова. Там вона нібито займалася гуманітарною допомогою та реалізовувала "мрію стати справжнім військовим журналістом".
Тільки Смерті!!!
Крепкого здоровья издохшему!
Пусть его родные и близкие убьются на Белых Жигулях!