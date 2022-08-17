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Новости Видео Война
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Украинские воины из боевого дрона попали в российского оккупанта. ВИДЕО

Бойцы 115-го батальона 110-й отдельной бригады территориальной обороны из боевого дрона попали в российского оккупанта.

Как сообщает Цензор.НЕТ, бойцы предполагают, что ликвидировать оккупанта может и не удалось, но, судя по видео, тот получил тяжелые ранения.

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армия РФ (19746) уничтожение (7300)


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Топ комментарии
+17
Жигули? Или мотоколяска. Нипонял
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17.08.2022 11:11 Ответить
+17
в данном случае - инвалидная коляска.
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17.08.2022 11:14 Ответить
+17
Ну тогда уже доска на четырех подшипниках и деревянные толкатели
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17.08.2022 11:17 Ответить
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Боротьба зі шкідниками.
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17.08.2022 11:11 Ответить
Треба парами літати, щоб добивати вже двох !
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17.08.2022 14:43 Ответить
Жигули? Или мотоколяска. Нипонял
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17.08.2022 11:11 Ответить
в данном случае - инвалидная коляска.
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17.08.2022 11:14 Ответить
Ну тогда уже доска на четырех подшипниках и деревянные толкатели
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17.08.2022 11:17 Ответить
И собака-повадырь.
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17.08.2022 11:23 Ответить
Собаку можно запрячь в доску на четырех подшипниках. Если еще собачара резвая попадется на радость всем окружающим!
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17.08.2022 12:48 Ответить
Тише, пане, это технологии, которые под санкциями. Впрочем я могу ошибаться
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17.08.2022 13:05 Ответить
"я не танцюю. ні!"
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17.08.2022 11:12 Ответить
ну, коптеры - хоть какое-то развлечение пацанам во время затишья на позициях.
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17.08.2022 11:13 Ответить
Ну це підранок. Другий прийшов добити щоб не мучився.
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17.08.2022 11:57 Ответить
брудних кацапів потрібно тільки знищувати
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17.08.2022 11:19 Ответить
мамаша буде мати білі жігулі
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17.08.2022 11:20 Ответить
Живучий виявився. Нажаль, другого подаруночка не було, щоб винасти кінцевий вердикт двом орксм
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17.08.2022 11:21 Ответить
Все наши атаки должны иметь несколько этапов: обнаружение врага, его атака, а потом после небольшой паузы, когда туда подтянутся спасатели, командиры, журналисты и прочий сброд - повторная, более мощная атака !!!
Короче, ловим на живца.....
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17.08.2022 11:24 Ответить
Іпонуло! І москаля нема, немає москаля...
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17.08.2022 11:37 Ответить
одна сира земля
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17.08.2022 11:41 Ответить
другу другу
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17.08.2022 11:39 Ответить
Шоб ти здох свинособака!!!
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17.08.2022 11:45 Ответить
Стоит отметить редкий случай, когда кто-то из рашистов помогает раненому не думая, что может прилететь вторая.
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17.08.2022 11:54 Ответить
Угу, кармани шмонає.
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17.08.2022 11:58 Ответить
на минуту меня опередили
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17.08.2022 12:00 Ответить
Вряд ли орк помогает раненому, скорей всего карманы шманает
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17.08.2022 11:59 Ответить
Долго он как-то катился!
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17.08.2022 12:01 Ответить
Колобок... ))
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17.08.2022 14:56 Ответить
Аж раптом їбануло
І здригнулася земля
Бімбочка влупила
В бойового москаля.
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17.08.2022 12:05 Ответить
Нужно по два дрона посылать. Чтобы второй добивал тех кто придет за раненным
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17.08.2022 12:54 Ответить
А навіщо? Цьому москалику фаберже відірвало. Лікування - великі кошти, похоронити значно дешевше. А баби від нього в обох випадках не вродять...
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17.08.2022 21:34 Ответить

0:23

вклоняйся, вклоняйся та цiлуй українську землю, свинособако !
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17.08.2022 16:55 Ответить
щоб розуміли недобитки, хто тут господар, пощади не буде
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17.08.2022 18:36 Ответить
Ось кінцівка була б шедевральна ще однією бімбою.
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17.08.2022 19:51 Ответить
з 300-ми більше клопоту, то хай їх усім трясця!
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17.08.2022 23:25 Ответить
ролик супер...ЗСУ Вы лучшие!
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18.08.2022 02:00 Ответить
 
 