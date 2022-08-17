Украинские воины из боевого дрона попали в российского оккупанта. ВИДЕО

Бойцы 115-го батальона 110-й отдельной бригады территориальной обороны из боевого дрона попали в российского оккупанта.

Как сообщает Цензор.НЕТ, бойцы предполагают, что ликвидировать оккупанта может и не удалось, но, судя по видео, тот получил тяжелые ранения.

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