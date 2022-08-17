Украинские воины из боевого дрона попали в российского оккупанта. ВИДЕО
Бойцы 115-го батальона 110-й отдельной бригады территориальной обороны из боевого дрона попали в российского оккупанта.
Как сообщает Цензор.НЕТ, бойцы предполагают, что ликвидировать оккупанта может и не удалось, но, судя по видео, тот получил тяжелые ранения.
Топ комментарии
+17 Олег Кущ #518923
показать весь комментарий17.08.2022 11:11 Ответить Ссылка
+17 Urs
показать весь комментарий17.08.2022 11:14 Ответить Ссылка
+17 Олег Кущ #518923
показать весь комментарий17.08.2022 11:17 Ответить Ссылка
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Короче, ловим на живца.....
І здригнулася земля
Бімбочка влупила
В бойового москаля.
0:23
вклоняйся, вклоняйся та цiлуй українську землю, свинособако !