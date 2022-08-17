УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
7391 відвідувач онлайн
Новини Відео Війна
28 541 33

Українські воїни з бойового дрона влучили в російського окупанта. ВIДЕО

Бійці 115-го батальйону 110-ї окремої бригади територіальної оборони з бойового дрона влучили в російського окупанта.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, бійці припускають, що ліквідувати окупанта може й не вдалося, але судячи з відео, той дістав важкі поранення.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Українські воїни з ПТРК "Стугна-П" знищили російську систему залпового вогню ТОС-1А "Солнцепек". ВIДЕО

Автор: 

армія рф (18766) знищення (8270)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+17
Жигули? Или мотоколяска. Нипонял
показати весь коментар
17.08.2022 11:11 Відповісти
+17
в данном случае - инвалидная коляска.
показати весь коментар
17.08.2022 11:14 Відповісти
+17
Ну тогда уже доска на четырех подшипниках и деревянные толкатели
показати весь коментар
17.08.2022 11:17 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Боротьба зі шкідниками.
показати весь коментар
17.08.2022 11:11 Відповісти
Треба парами літати, щоб добивати вже двох !
показати весь коментар
17.08.2022 14:43 Відповісти
Жигули? Или мотоколяска. Нипонял
показати весь коментар
17.08.2022 11:11 Відповісти
в данном случае - инвалидная коляска.
показати весь коментар
17.08.2022 11:14 Відповісти
Ну тогда уже доска на четырех подшипниках и деревянные толкатели
показати весь коментар
17.08.2022 11:17 Відповісти
И собака-повадырь.
показати весь коментар
17.08.2022 11:23 Відповісти
Собаку можно запрячь в доску на четырех подшипниках. Если еще собачара резвая попадется на радость всем окружающим!
показати весь коментар
17.08.2022 12:48 Відповісти
Тише, пане, это технологии, которые под санкциями. Впрочем я могу ошибаться
показати весь коментар
17.08.2022 13:05 Відповісти
"я не танцюю. ні!"
показати весь коментар
17.08.2022 11:12 Відповісти
ну, коптеры - хоть какое-то развлечение пацанам во время затишья на позициях.
показати весь коментар
17.08.2022 11:13 Відповісти
Ну це підранок. Другий прийшов добити щоб не мучився.
показати весь коментар
17.08.2022 11:57 Відповісти
брудних кацапів потрібно тільки знищувати
показати весь коментар
17.08.2022 11:19 Відповісти
мамаша буде мати білі жігулі
показати весь коментар
17.08.2022 11:20 Відповісти
Живучий виявився. Нажаль, другого подаруночка не було, щоб винасти кінцевий вердикт двом орксм
показати весь коментар
17.08.2022 11:21 Відповісти
Все наши атаки должны иметь несколько этапов: обнаружение врага, его атака, а потом после небольшой паузы, когда туда подтянутся спасатели, командиры, журналисты и прочий сброд - повторная, более мощная атака !!!
Короче, ловим на живца.....
показати весь коментар
17.08.2022 11:24 Відповісти
Іпонуло! І москаля нема, немає москаля...
показати весь коментар
17.08.2022 11:37 Відповісти
одна сира земля
показати весь коментар
17.08.2022 11:41 Відповісти
другу другу
показати весь коментар
17.08.2022 11:39 Відповісти
Шоб ти здох свинособака!!!
показати весь коментар
17.08.2022 11:45 Відповісти
Стоит отметить редкий случай, когда кто-то из рашистов помогает раненому не думая, что может прилететь вторая.
показати весь коментар
17.08.2022 11:54 Відповісти
Угу, кармани шмонає.
показати весь коментар
17.08.2022 11:58 Відповісти
на минуту меня опередили
показати весь коментар
17.08.2022 12:00 Відповісти
Вряд ли орк помогает раненому, скорей всего карманы шманает
показати весь коментар
17.08.2022 11:59 Відповісти
Долго он как-то катился!
показати весь коментар
17.08.2022 12:01 Відповісти
Колобок... ))
показати весь коментар
17.08.2022 14:56 Відповісти
Аж раптом їбануло
І здригнулася земля
Бімбочка влупила
В бойового москаля.
показати весь коментар
17.08.2022 12:05 Відповісти
Нужно по два дрона посылать. Чтобы второй добивал тех кто придет за раненным
показати весь коментар
17.08.2022 12:54 Відповісти
А навіщо? Цьому москалику фаберже відірвало. Лікування - великі кошти, похоронити значно дешевше. А баби від нього в обох випадках не вродять...
показати весь коментар
17.08.2022 21:34 Відповісти

0:23

вклоняйся, вклоняйся та цiлуй українську землю, свинособако !
показати весь коментар
17.08.2022 16:55 Відповісти
щоб розуміли недобитки, хто тут господар, пощади не буде
показати весь коментар
17.08.2022 18:36 Відповісти
Ось кінцівка була б шедевральна ще однією бімбою.
показати весь коментар
17.08.2022 19:51 Відповісти
з 300-ми більше клопоту, то хай їх усім трясця!
показати весь коментар
17.08.2022 23:25 Відповісти
ролик супер...ЗСУ Вы лучшие!
показати весь коментар
18.08.2022 02:00 Відповісти
 
 