Українські воїни з бойового дрона влучили в російського окупанта. ВIДЕО

Бійці 115-го батальйону 110-ї окремої бригади територіальної оборони з бойового дрона влучили в російського окупанта.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, бійці припускають, що ліквідувати окупанта може й не вдалося, але судячи з відео, той дістав важкі поранення.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Українські воїни з ПТРК "Стугна-П" знищили російську систему залпового вогню ТОС-1А "Солнцепек". ВIДЕО