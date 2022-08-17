Українські воїни з бойового дрона влучили в російського окупанта. ВIДЕО
Бійці 115-го батальйону 110-ї окремої бригади територіальної оборони з бойового дрона влучили в російського окупанта.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, бійці припускають, що ліквідувати окупанта може й не вдалося, але судячи з відео, той дістав важкі поранення.
Топ коментарі
+17 Олег Кущ #518923
показати весь коментар17.08.2022 11:11 Відповісти Посилання
+17 Urs
показати весь коментар17.08.2022 11:14 Відповісти Посилання
+17 Олег Кущ #518923
показати весь коментар17.08.2022 11:17 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Короче, ловим на живца.....
І здригнулася земля
Бімбочка влупила
В бойового москаля.
0:23
вклоняйся, вклоняйся та цiлуй українську землю, свинособако !