Оккупанты нанесли удары по населенным пунктам Запорожской области, - Нацполиция. ФОТО

Сотрудники полиции задокументировали факты разрушений 10 жилых домов жителей города Орехов, сел Успеновка и Преображенка Пологовского района.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные Нацполиции.

"В жилых помещениях повреждено имущество, разрушены крыши, выбиты окна. Обломками ракет вырубили посечена территория, заборы, хозяйственные постройки, гаражи и припаркованные транспортные средства. В Орехове вражеская ракета упала недалеко от одной из местных школ. В результате учебное заведение получило повреждения: выбиты окна, иссечены стены и кровля", - говорится в сообщении.

Отмечается, что за прошедшие сутки оккупанты попали по одному из товариществ по выращиванию зерновых культур в Запорожском районе. В результате атаки на объекте повреждены ангары.

По всем фактам вооруженных преступлений правоохранители открыли уголовные производства по ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины "Нарушение законов и обычаев войны".