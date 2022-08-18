РУС
Оккупанты нанесли удары по населенным пунктам Запорожской области, - Нацполиция. ФОТО

Сотрудники полиции задокументировали факты разрушений 10 жилых домов жителей города Орехов, сел Успеновка и Преображенка Пологовского района.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные Нацполиции.

"В жилых помещениях повреждено имущество, разрушены крыши, выбиты окна. Обломками ракет вырубили посечена территория, заборы, хозяйственные постройки, гаражи и припаркованные транспортные средства. В Орехове вражеская ракета упала недалеко от одной из местных школ. В результате учебное заведение получило повреждения: выбиты окна, иссечены стены и кровля", - говорится в сообщении.

Читайте: Зеленский образовал в Бердянске военную администрацию

Оккупанты нанесли удары по населенным пунктам Запорожской области, - Нацполиция 01
Оккупанты нанесли удары по населенным пунктам Запорожской области, - Нацполиция 02

Отмечается, что за прошедшие сутки оккупанты попали по одному из товариществ по выращиванию зерновых культур в Запорожском районе. В результате атаки на объекте повреждены ангары.

По всем фактам вооруженных преступлений правоохранители открыли уголовные производства по ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины "Нарушение законов и обычаев войны".

Запорожье (2766) обстрел (29640) Нацполиция (16771) Запорожская область (3549)
а ти мчасом кацапня на россії почала мочити одна одну "В Ростове капитан РА расстрелял из пистолета гражданского за его антивоенные взгляды. Это уже 2-ое убийство за последние дни за убеждения"
18.08.2022 15:46 Ответить
Этим ******* пох кого убивать ,кацапа ,негра . Главное у кого пистолет...
18.08.2022 15:54 Ответить
"населениХ пунктаХ" - вивчіть українську, нарешті...
18.08.2022 16:05 Ответить
де? у населениХ пунктаХ.

кому, якому? населеноМу, населениМ пунктові, пункту/пунктам
вчи мову
18.08.2022 19:03 Ответить
це повний дебілізм укаїнської влади. Вони фіксують матеріальні збитки, посічені, пробиті і т.д. вартість цього 00000 грн. А ТРЕБА ОЦІНЮВАТЬ ті збитки яких лишились люди внаслідок агресії - а це вже на два і більше порядків більші - втрата можливості жити та навчатись для дітей
18.08.2022 17:35 Ответить
 
 