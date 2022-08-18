УКР
Окупанти завдали ударів по населеним пунктам Запорізької області, - Нацполіція. ФОТО

Працівники поліції задокументували факти руйновань 10 житлових будинків мешканців міста Оріхів, сіл Успенівка та Преображенка Пологівського району.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на дані від Нацполіції.

" У житлових помешканнях пошкоджене майно, зруйновані дахи, вибиті вікна. Уламками ракет посікло дворову територію, паркани, господарчі будівлі, гаражі та припарковані транспортні засоби. В Оріхові ворожа ракета впала неподалік однієї з місцевих шкіл. В результаті навчальний заклад зазнав пошкоджень: вибиті вікна, посічені стіни та покрівля", - йдеться у повідомленні.

Окупанти завдали ударів по населеним пунктам Запорізької області, - Нацполіція 01
Окупанти завдали ударів по населеним пунктам Запорізької області, - Нацполіція 02

Зазначається, що минулої доби окупанти поцілили по одному з товариств із вирощування зернових культур у Запорізькому районі. Внаслідок атаки на об’єкті пошкоджені ангари.

За усіма фактами збройних злочинів правоохоронці відкрили кримінальні провадження за ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України "Порушення законів та звичаїв війни".

а ти мчасом кацапня на россії почала мочити одна одну "В Ростове капитан РА расстрелял из пистолета гражданского за его антивоенные взгляды. Это уже 2-ое убийство за последние дни за убеждения"
18.08.2022 15:46 Відповісти
Этим ******* пох кого убивать ,кацапа ,негра . Главное у кого пистолет...
18.08.2022 15:54 Відповісти
"населениХ пунктаХ" - вивчіть українську, нарешті...
18.08.2022 16:05 Відповісти
де? у населениХ пунктаХ.

кому, якому? населеноМу, населениМ пунктові, пункту/пунктам
вчи мову
18.08.2022 19:03 Відповісти
це повний дебілізм укаїнської влади. Вони фіксують матеріальні збитки, посічені, пробиті і т.д. вартість цього 00000 грн. А ТРЕБА ОЦІНЮВАТЬ ті збитки яких лишились люди внаслідок агресії - а це вже на два і більше порядків більші - втрата можливості жити та навчатись для дітей
