Окупанти завдали ударів по населеним пунктам Запорізької області, - Нацполіція. ФОТО

Працівники поліції задокументували факти руйновань 10 житлових будинків мешканців міста Оріхів, сіл Успенівка та Преображенка Пологівського району.

" У житлових помешканнях пошкоджене майно, зруйновані дахи, вибиті вікна. Уламками ракет посікло дворову територію, паркани, господарчі будівлі, гаражі та припарковані транспортні засоби. В Оріхові ворожа ракета впала неподалік однієї з місцевих шкіл. В результаті навчальний заклад зазнав пошкоджень: вибиті вікна, посічені стіни та покрівля", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що минулої доби окупанти поцілили по одному з товариств із вирощування зернових культур у Запорізькому районі. Внаслідок атаки на об’єкті пошкоджені ангари.

За усіма фактами збройних злочинів правоохоронці відкрили кримінальні провадження за ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України "Порушення законів та звичаїв війни".