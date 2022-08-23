Последствия обстрелов Днепропетровщины рашистами. Повреждены дома, газопровод, кладбище, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

Вражеская армия в очередной раз обстреляла населенные пункты Днепропетровщины. Полиция зафиксировала военные преступления против мирного населения Украины.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в Нацполиции.





"Сегодня ночью враг обстрелял Никопольский район – российские войска дважды накрыли огнем из ствольной артиллерии город Марганец и Красногригорьевскую ОТГ. В настоящее время известно о пострадавших в городе Марганец. Также в городе разрушениям подверглись частные дома, хозяйственные постройки, автомобиль, газопровод и водопровод, городское кладбище", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что в Красногригорьевской громаде были повреждены частные дома, хозяйственные постройки, газопровод.

"Также ночью из систем залпового огня враг обстрелял одно из сел Зеленодольской громады Криворожского района. Сейчас на местах событий работают следственно-оперативные группы, взрывотехники, работники ГСЧС. Полицейские проводят осмотр мест обстрелов, собирают вещественные доказательства и документируют каждое военное преступление РФ", - добавляют в Нацполицию.