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Последствия обстрелов Днепропетровщины рашистами. Повреждены дома, газопровод, кладбище, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

Вражеская армия в очередной раз обстреляла населенные пункты Днепропетровщины. Полиция зафиксировала военные преступления против мирного населения Украины.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в Нацполиции.


Последствия обстрелов Днепропетровщины рашистами. Повреждены дома, газопровод, кладбище, - Нацполиция 01

"Сегодня ночью враг обстрелял Никопольский район – российские войска дважды накрыли огнем из ствольной артиллерии город Марганец и Красногригорьевскую ОТГ. В настоящее время известно о пострадавших в городе Марганец. Также в городе разрушениям подверглись частные дома, хозяйственные постройки, автомобиль, газопровод и водопровод, городское кладбище", - говорится в сообщении.

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Последствия обстрелов Днепропетровщины рашистами. Повреждены дома, газопровод, кладбище, - Нацполиция 02

Отмечается, что в Красногригорьевской громаде были повреждены частные дома, хозяйственные постройки, газопровод.

Последствия обстрелов Днепропетровщины рашистами. Повреждены дома, газопровод, кладбище, - Нацполиция 03

"Также ночью из систем залпового огня враг обстрелял одно из сел Зеленодольской громады Криворожского района. Сейчас на местах событий работают следственно-оперативные группы, взрывотехники, работники ГСЧС. Полицейские проводят осмотр мест обстрелов, собирают вещественные доказательства и документируют каждое военное преступление РФ", - добавляют в Нацполицию.

Нацполиция (16608) Днепропетровская область (4165)


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Вот за кладбище вам особая ***** будет,********...
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23.08.2022 10:44 Ответить
Варвари рашинські , будьте ви прокляті навІки , разом із кремлівським
виб@ лядком і пі@ дором 😠
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23.08.2022 11:40 Ответить
Орда повинна бути повністю знищена!!!!
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23.08.2022 14:28 Ответить
 
 