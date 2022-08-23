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Наслідки обстрілів Дніпропетровщини рашистами. Пошкоджені будинки, газопровід, кладовище, - Нацполіція. ФОТОрепортаж

Ворожа армія вкотре обстріляла населені пункти Дніпропетровщини. Поліція зафіксувала воєнні злочини РФ проти мирного населення України.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляють у Нацполіції.


Наслідки обстрілів Дніпропетровщини рашистами. Пошкоджені будинки, газопровід, кладовище, - Нацполіція 01

"Сьогодні вночі ворог обстріляв Нікопольський район - російські війська двічі накрили вогнем зі ствольної артилерії місто Марганець та Червоногригорівську ОТГ. Наразі відомо про постраждалих осіб у місті Марганець. Також у місті руйнувань зазнали приватні будинки, господарські споруди, автомобіль, газопровід та водопровід, міське кладовище", - йдеться у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Російська армія завдала ударів по Криворізькому та Нікопольському районах Дніпропетровщини. Є загибла та поранені, - Резніченко. ФОТОрепортаж

Наслідки обстрілів Дніпропетровщини рашистами. Пошкоджені будинки, газопровід, кладовище, - Нацполіція 02

Зазначається, що у Червоногригорівській громаді були пошкоджені приватні будинки, господарські споруди, газопровід.

Наслідки обстрілів Дніпропетровщини рашистами. Пошкоджені будинки, газопровід, кладовище, - Нацполіція 03

"Також вночі із систем залпового вогню ворог обстріляв одне із сіл Зеленодольської громади Криворізького району.  Наразі на місцях подій працюють слідчо-оперативні групи, вибухотехніки, працівники ДСНС. Поліцейські проводять огляд місць обстрілів, збирають речові докази та документують кожен воєнний злочин РФ", - додають у Нацполіції.

Нацполіція (15327) Дніпропетровська область (3943)


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Вот за кладбище вам особая ***** будет,********...
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23.08.2022 10:44 Відповісти
Варвари рашинські , будьте ви прокляті навІки , разом із кремлівським
виб@ лядком і пі@ дором 😠
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23.08.2022 11:40 Відповісти
Орда повинна бути повністю знищена!!!!
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23.08.2022 14:28 Відповісти
 
 