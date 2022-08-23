Наслідки обстрілів Дніпропетровщини рашистами. Пошкоджені будинки, газопровід, кладовище, - Нацполіція. ФОТОрепортаж

Ворожа армія вкотре обстріляла населені пункти Дніпропетровщини. Поліція зафіксувала воєнні злочини РФ проти мирного населення України.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляють у Нацполіції.





"Сьогодні вночі ворог обстріляв Нікопольський район - російські війська двічі накрили вогнем зі ствольної артилерії місто Марганець та Червоногригорівську ОТГ. Наразі відомо про постраждалих осіб у місті Марганець. Також у місті руйнувань зазнали приватні будинки, господарські споруди, автомобіль, газопровід та водопровід, міське кладовище", - йдеться у повідомленні.

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Зазначається, що у Червоногригорівській громаді були пошкоджені приватні будинки, господарські споруди, газопровід.

"Також вночі із систем залпового вогню ворог обстріляв одне із сіл Зеленодольської громади Криворізького району. Наразі на місцях подій працюють слідчо-оперативні групи, вибухотехніки, працівники ДСНС. Поліцейські проводять огляд місць обстрілів, збирають речові докази та документують кожен воєнний злочин РФ", - додають у Нацполіції.