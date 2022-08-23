Рашисты обстреляли склады агрофирмы на Харьковщине, ранен охранник, - прокуратура. ФОТО

Российские оккупационные войска продолжают обстреливать территорию Харькова и области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры.

"22 августа около 21:30 российские военные нанесли ракетный удар по Чугуевщине. В селе Старая Гнилица горели теплицы. В 6 часов утра оккупанты обстреляли с. Коробочкино: произошел пожар в частном доме площадью 90 кв. м. и хозяйственных постройках. В 5 часов утра зафиксирован обстрел пгт Андреевка Изюмского района: повреждены склады агрофирмы. Ранен охранник", - говорится в сообщении.

Также около 7 часов утра ВС РФ обстреляли Киевский район Харькова. Вражеский снаряд попал на территорию частного домовладения.

Какие-либо военные объекты на указанных территориях отсутствуют.

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