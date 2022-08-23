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Последствия ракетного удара оккупантов по Днепру. ФОТОрепортаж

Сегодня, 23 августа, оккупанты нанесли ракетный удар по Днепру.

Последствия обстрела опубликовал в телеграмм-канале глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко, информирует Цензор.НЕТ.

"Днепр после утреннего прилета российской ракеты "Искандер", - отметил он.

Последствия ракетного удара оккупантов по Днепру 01
Последствия ракетного удара оккупантов по Днепру 02
Последствия ракетного удара оккупантов по Днепру 03
Последствия ракетного удара оккупантов по Днепру 04
Последствия ракетного удара оккупантов по Днепру 05
Последствия ракетного удара оккупантов по Днепру 06
Последствия ракетного удара оккупантов по Днепру 07

Также читайте: В Днепре прогремело несколько взрывов: Есть факты падения обломков ракет на частные дома

Днепр (4465) обстрел (28274) ракеты (3640) Резниченко Валентин (475)


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Топ комментарии
+31
На раше все виглядає набагато гірше , тому кацапи і знищують наші міста і села , разом із громадянами нашої краіни , бо іх дратує те ,
що наша нація , працьовита , а на кацапії одна алкаШня
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23.08.2022 17:08 Ответить
+20
Уроды . Самое обидное , есть родственники в раше . Боятся и молчат . У них 1937-й . Позорище .
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23.08.2022 17:02 Ответить
+16
ubljudki....na raseje vse vygljadit tak zhe - tolko bez bombjezki.
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23.08.2022 17:04 Ответить
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Уроды . Самое обидное , есть родственники в раше . Боятся и молчат . У них 1937-й . Позорище .
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23.08.2022 17:02 Ответить
О! Мирное население « братское» ( один народ?) они с удовольствием обстреливают! Гордятся этим.
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23.08.2022 18:06 Ответить
ubljudki....na raseje vse vygljadit tak zhe - tolko bez bombjezki.
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23.08.2022 17:04 Ответить
На раше все виглядає набагато гірше , тому кацапи і знищують наші міста і села , разом із громадянами нашої краіни , бо іх дратує те ,
що наша нація , працьовита , а на кацапії одна алкаШня
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23.08.2022 17:08 Ответить
Шоб ты здох,кровавый карлик!
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23.08.2022 17:28 Ответить
А где воронка от говнокалибра на фото возле этой хаты- не разглядел???
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23.08.2022 17:45 Ответить
v spame poishi "osnovnoi kadr" kozlorylij
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23.08.2022 18:15 Ответить
снова суки какой то сарай развалили
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23.08.2022 19:37 Ответить
его жителям несмешно!
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23.08.2022 22:13 Ответить
Ракета ціною 5 млн. долярів знищує майна на 2 тис. долярів. Шикарний результат...
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24.08.2022 12:27 Ответить
 
 