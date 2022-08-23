Последствия ракетного удара оккупантов по Днепру. ФОТОрепортаж
Сегодня, 23 августа, оккупанты нанесли ракетный удар по Днепру.
Последствия обстрела опубликовал в телеграмм-канале глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко, информирует Цензор.НЕТ.
"Днепр после утреннего прилета российской ракеты "Искандер", - отметил он.
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що наша нація , працьовита , а на кацапії одна алкаШня