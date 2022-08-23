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Наслідки ракетного удару окупантів по Дніпру. ФОТОрепортаж

Сьогодні, 23 серпня, окупанти завдали ракетного удару по Дніпру.

Наслідки обстрілу опублікував у телеграм-каналі глава Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко, інформує Цензор.НЕТ.

"Дніпро після ранкового прильоту російської ракети "Іскандер", - зазначив він.

Наслідки ракетного удару окупантів по Дніпру 01
Наслідки ракетного удару окупантів по Дніпру 02
Наслідки ракетного удару окупантів по Дніпру 03
Наслідки ракетного удару окупантів по Дніпру 04
Наслідки ракетного удару окупантів по Дніпру 05
Наслідки ракетного удару окупантів по Дніпру 06
Наслідки ракетного удару окупантів по Дніпру 07

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Дніпрі пролунало кілька вибухів: Є факти падіння уламків ракет на приватні будинки

Автор: 

Дніпро (3273) обстріл (28428) ракети (4022) Резніченко Валентин (517)


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Топ коментарі
+31
На раше все виглядає набагато гірше , тому кацапи і знищують наші міста і села , разом із громадянами нашої краіни , бо іх дратує те ,
що наша нація , працьовита , а на кацапії одна алкаШня
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23.08.2022 17:08
+20
Уроды . Самое обидное , есть родственники в раше . Боятся и молчат . У них 1937-й . Позорище .
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23.08.2022 17:02
+16
ubljudki....na raseje vse vygljadit tak zhe - tolko bez bombjezki.
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23.08.2022 17:04
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Уроды . Самое обидное , есть родственники в раше . Боятся и молчат . У них 1937-й . Позорище .
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23.08.2022 17:02 Відповісти
О! Мирное население « братское» ( один народ?) они с удовольствием обстреливают! Гордятся этим.
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23.08.2022 18:06 Відповісти
ubljudki....na raseje vse vygljadit tak zhe - tolko bez bombjezki.
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23.08.2022 17:04 Відповісти
На раше все виглядає набагато гірше , тому кацапи і знищують наші міста і села , разом із громадянами нашої краіни , бо іх дратує те ,
що наша нація , працьовита , а на кацапії одна алкаШня
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23.08.2022 17:08 Відповісти
Шоб ты здох,кровавый карлик!
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23.08.2022 17:28 Відповісти
А где воронка от говнокалибра на фото возле этой хаты- не разглядел???
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23.08.2022 17:45 Відповісти
v spame poishi "osnovnoi kadr" kozlorylij
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23.08.2022 18:15 Відповісти
снова суки какой то сарай развалили
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23.08.2022 19:37 Відповісти
его жителям несмешно!
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23.08.2022 22:13 Відповісти
Ракета ціною 5 млн. долярів знищує майна на 2 тис. долярів. Шикарний результат...
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24.08.2022 12:27 Відповісти
 
 