Наслідки ракетного удару окупантів по Дніпру. ФОТОрепортаж

Сьогодні, 23 серпня, окупанти завдали ракетного удару по Дніпру.

Наслідки обстрілу опублікував у телеграм-каналі глава Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко, інформує Цензор.НЕТ.

"Дніпро після ранкового прильоту російської ракети "Іскандер", - зазначив він.















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