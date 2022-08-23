Наслідки ракетного удару окупантів по Дніпру. ФОТОрепортаж
Сьогодні, 23 серпня, окупанти завдали ракетного удару по Дніпру.
Наслідки обстрілу опублікував у телеграм-каналі глава Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко, інформує Цензор.НЕТ.
"Дніпро після ранкового прильоту російської ракети "Іскандер", - зазначив він.
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що наша нація , працьовита , а на кацапії одна алкаШня