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Рашисты обстреляли три района Запорожской области. ФОТОрепортаж

За сутки полицейские зарегистрировали 32 факта вражеских обстрелов. Военные страны-агрессора разрушили дома и квартиры мирных жителей, а также другую гражданскую инфраструктуру. Информации о жертвах и травмированных не поступало.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникаций Нацполиции.

Как отмечается, вооруженная атака российских захватчиков на населенные пункты запорожского края продолжается. В результате обстрелов полицейские зафиксировали пострадавшие города Орехов, поселок Новопавловка Пологовского района, пгт Степногорск Васильевского района, пгт Камышеваха и села Новояковловка, Жовтенькое, Заречное Запорожского района.

"В результате ракетных ударов работники полиции зафиксировали почти три десятка разрушенных частных домов. Значительные повреждения получили и транспортные средства граждан, гаражные помещения, хозяйственные постройки, дворы и приусадебная территория. Кроме домовладений, россияне повредили дом культуры в одном из поселков Запорожского района. стены, фасады и крышное покрытие здания", - говорится в сообщении.

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Читайте на "Цензор.НЕТ": Оккупанты обстреливают золоотвалы Запорожской ТЭС, чтобы в воздух поднимались облака радиоактивной пыли, - ГУР

На местах обстрелов работали следователи полиции, взрывотехники, спасатели ГСЧС. По фактам вооруженных преступлений правоохранители открыли уголовные производства по ст. 438 Уголовного кодекса Украины "Нарушение законов и обычаев войны".

армия РФ (19188) обстрел (27107) Запорожская область (3076)


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