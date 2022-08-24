Рашисти обстріляли три райони Запорізької області. ФОТОрепортаж

Протягом доби поліцейські зареєстрували 32 факти ворожих обстрілів. Військові країни-агресора зруйнували домівки та квартири мирних жителів, а також іншу цивільну інфраструктуру. Інформації про жертв і травмованих не надходило.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій Нацполіції.

Як зазначається, збройна атака російських загарбників на населені пункти запорізького краю триває. В результаті обстрілів поліцейські зафіксували постраждалі міста Оріхів, селище Новопавлівка Пологівського району, смт Степногірськ Василівського району, смт Комишуваха та села Новояковлівка, Жовтеньке, Зарічне Запорізького району.

"Внаслідок ракетних ударів працівники поліції зафіксували майже три десятки зруйнованих приватних будинків. Значних ушкоджень зазнали й транспортні засоби громадян, гаражні приміщення, господарчі споруди, двори та присадибна територія. Окрім домоволодінь, росіяни пошкодили будинок культури в одному з селищ Запорізького району. Уламками ракет деформовано стіни, фасади та дахове покриття будівлі", - йдеться у повідомленні.









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На місцях обстрілів працювали слідчі поліції, вибухотехніки, рятувальники ДСНС. За фактами збройних злочинів правоохоронці відкрили кримінальні провадження за ст. 438 Кримінального кодексу України "Порушення законів та звичаїв війни".