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Тайвань передал Украине 800 дронов-бомбардировщиков Revolver 860, – Bild. ФОТО
По данным Bild, Тайвань передал Украине 800 дронов-бомбардировщиков ближнего радиуса действия Revolver 860.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛИГА.
Дрон способен нести до восьми минометных зарядов и по команде сбрасывать их один за другим. Дальность действия этого БПЛА составляет около 20 км, это расстояние при полной загрузке он преодолевает за 40 минут.
Информация о возможности поставки Украине партии Revolver 860 впервые появилась в СМИ несколько дней назад, ее официальных подтверждений нет.
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США и Япония школьники в этом деле..а Китай ваше дяревня Простоквашино.. с дядей Федором и почтальоном Печкиным... и тиливизором в плесени и паутине...
https://www.bild.de/video/clip/video/waffe-wie-aus-endzeit-film-ukraine-hat-800-granaten-drohnen-made-in-taiwan-81112410.bild.html
назва "Revolver", бо міни знаходяться в пристрої, який нагадує барабан кольта
доречи дрони - це розхідний матеріал. нечасто дрон, піднятий у небо з ранку, доживає до вечора.
а обще не погана штука цей дрон
https://dronesvision.com