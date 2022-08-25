Тайвань передал Украине 800 дронов-бомбардировщиков Revolver 860, – Bild. ФОТО

По данным Bild, Тайвань передал Украине 800 дронов-бомбардировщиков ближнего радиуса действия Revolver 860.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛИГА.

Дрон способен нести до восьми минометных зарядов и по команде сбрасывать их один за другим. Дальность действия этого БПЛА составляет около 20 км, это расстояние при полной загрузке он преодолевает за 40 минут.

Информация о возможности поставки Украине партии Revolver 860 впервые появилась в СМИ несколько дней назад, ее официальных подтверждений нет.

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