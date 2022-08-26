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Враг обстрелял Никопольский, Синельниковский и Криворожский районы Днепропетровской области. Повреждены дома, школа, санаторий, - ОВА. ФОТОрепортаж

Оккупанты снова накрыли огнем три района Днепропетровщины.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко, передает Цензор.НЕТ.

"Ночь с девятью обстрелами... От вражеского огня пострадали три района - Никопольский, Синельниковский и Криворожский. Никопольский район российская армия обстреляла 5 раз за ночь - из "Градов" и тяжелой артиллерии", - говорится в сообщении.

По его словам, в Никополе побиты с десяток частных домов, школа и санаторий. Перебита линия электропередач. До 1000 никопольчан без света. Электрики уже чинят сеть. Люди не пострадали.

Также сообщается, что в Марганецкую громаду прилетели 5 снарядов из "Градов", в Красногригорьевскую - 10 снарядов из тяжелой артиллерии. Без разрушений и пострадавших.

Враг обстрелял Никопольский, Синельниковский и Криворожский районы Днепропетровской области. Повреждены дома, школа, санаторий, - ОВА 01
Враг обстрелял Никопольский, Синельниковский и Криворожский районы Днепропетровской области. Повреждены дома, школа, санаторий, - ОВА 02
Враг обстрелял Никопольский, Синельниковский и Криворожский районы Днепропетровской области. Повреждены дома, школа, санаторий, - ОВА 03
Враг обстрелял Никопольский, Синельниковский и Криворожский районы Днепропетровской области. Повреждены дома, школа, санаторий, - ОВА 04

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В Синельниковском районе ракетный обстрел двух громад. В одной разрушение на сельхозпредприятии, в другой на дорожном предприятии, загорелся ангар с техникой. Огонь огнеборцы уже потушили.

"В Криворожском районе враг попал по Зеленодольской и Широковской громадам. Есть разрушения, без пострадавших", - добавляет Резниченко.

армия РФ (19210) обстрел (27129) Днепропетровская область (3946)


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