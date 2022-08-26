Ворог обстріляв Нікопольський, Синельниківський та Криворізький райони Дніпропетровщини. Пошкоджені будинки, школа, санаторій, - ОВА. ФОТОрепортаж
Окупанти знову накрили вогнем три райони Дніпропетровщини.
Про це повідомив у телеграм-каналі глава Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко, інформує Цензор.НЕТ.
"Ніч з дев’ятьма обстрілами...Від ворожого вогню потерпали три райони - Нікопольський, Синельниківський та Криворізький. Нікопольський район російська армія обстріляла 5 разів за ніч - з "Градів" та важкої артилерії", - йдеться у повідомленні.
За його словами, у Нікополі понівечені з десяток приватних будинків, школа та санаторій. Перебита лінія електропередач. До 1 000 нікопольчан без світла. Електрики уже лагодять мережу. Люди не ушкоджені.
Також повідомляється, що у Марганецьку громаду прилетіли 5 снарядів з "Градів", у Червоногригорівську - 10 снарядів з важкої артилерії. Минулося без руйнувань та постраждалих.
У Синельниківському районі ракетний обстріл двох громад. В одній є руйнація на сільгосппідприємстві, в іншій на дорожньому підприємстві, загорівся ангар з технікою. Полум’я вогнеборці уже приборкали.
"У Криворізькому районі ворог поцілив по Зеленодольській та Широківській громадах. Є руйнування, без постраждалих", - додає Резніченко.
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