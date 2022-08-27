Ночью россияне нанесли удар по Славянску. Сгорел частный дом, - мэр Лях. ФОТОрепортаж
В ночь на 27 августа российские оккупационные войска нанесли удар по городу Славянск Донецкой области.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава Славянской ВГА Вадим Лях.
"Суббота, 27 августа. К сожалению, ночью город снова обстреляли. Были прилеты в районе железнодорожного вокзала. Там сгорел частный дом. На ул. Ярослава Мудрого - попадание в склад керамической продукции", - говорится в сообщении.
Отмечается, что информация о жертвах не поступала.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль