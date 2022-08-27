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Ночью россияне нанесли удар по Славянску. Сгорел частный дом, - мэр Лях. ФОТОрепортаж

В ночь на 27 августа российские оккупационные войска нанесли удар по городу Славянск Донецкой области.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава Славянской ВГА Вадим Лях.

"Суббота, 27 августа. К сожалению, ночью город снова обстреляли. Были прилеты в районе железнодорожного вокзала. Там сгорел частный дом. На ул. Ярослава Мудрого - попадание в склад керамической продукции", - говорится в сообщении.

Ночью россияне нанесли удар по Славянску. Сгорел частный дом, - мэр Лях 01
Ночью россияне нанесли удар по Славянску. Сгорел частный дом, - мэр Лях 02

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Отмечается, что информация о жертвах не поступала.

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обстрел (27129) Донецкая область (9642) Славянск (2572)


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