РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10368 посетителей онлайн
Новости Фото
16 640 36

СБУ обезвредила в Одессе банду Сухумо-Кутаисского клана. ФОТОрепортаж

Бандиты под руководством вора в законе Антимоса выбивали деньги из предпринимателей, похищали и пытали людей.

Об этом сообщили в СБУ, передает Цензор.НЕТ.

"Злоумышленники терроризировали южан Украины и "выбивали" деньги с местных предпринимателей. Если те отказывались платить "дань", к ним применяли психологическое давление, насилие и угрозы физической расправы. По оперативным данным, участники банды причастны к похищению и пыткам людей, чтобы получить "выкуп" за их освобождение", - говорится в сообщении.

Добытые так средства преступники использовали для наполнения "воровской кассы" и поддержки осужденных в местах лишения свободы.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Труханов об атаке дронов на Одессу: Жилые дома вокруг эпицентра взрыва пострадали несущественно

Еще недавно деятельность банды координировал из страны Ближнего Востока влиятельный вор в законе Антимос, которому был запрещен въезд в Украину. Недавно он скончался.

В состав банды входило несколько жителей Одессы, в том числе уголовники, ранее привлекавшиеся к ответственности за совершение тяжких преступлений. Среди задержанных – и сотрудник одного из региональных правоохранительных органов.

Также смотрите: Криминальный авторитет Нукри Гальский выдворен с территории государства, - Нацполиция. ФОТО

Во время обысков сотрудники СБУ обнаружили:

реактивную противотанковую гранату;
пистолет Макарова;
боевую гранату Ф-1;
патроны к стрелковому оружию разного калибра.
Задержанным сообщили о подозрении в разбое, их отправили за решетку. Злоумышленникам грозит до 15 лет в неволе.

СБУ обезвредила в Одессе банду Сухумо-Кутаисского клана 01
СБУ обезвредила в Одессе банду Сухумо-Кутаисского клана 02
СБУ обезвредила в Одессе банду Сухумо-Кутаисского клана 03
СБУ обезвредила в Одессе банду Сухумо-Кутаисского клана 04
СБУ обезвредила в Одессе банду Сухумо-Кутаисского клана 05
СБУ обезвредила в Одессе банду Сухумо-Кутаисского клана 06
СБУ обезвредила в Одессе банду Сухумо-Кутаисского клана 07

вор в законе (314) Одесса (7880) СБУ (19893)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+26
Іноземних "злодіїв в законі", яких насправді "коронує" і засилає в Україну ФСБ, потрібно "зникати без вісти". Щоб жодного сліду і памяті не лишалось. Інакше ніяк. Цих покидьків уже 120 штук! А лише декілька років назад на всю Україну було лише 3 (три).
показать весь комментарий
26.09.2022 18:28
+14
Опять чучмэки пора с этим заканчивать развелось их одни бандиты нету кого на йух послать
показать весь комментарий
26.09.2022 18:26
+13
Україні взагалі не треба було приймати громадян кавказької національності
А для чого вони тут потрібні? В них одна мета приїхати і грабувати
показать весь комментарий
26.09.2022 18:27
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
На переднем плане -- это такую бутылку приготовили?
показать весь комментарий
26.09.2022 18:25 Ответить
показать весь комментарий
26.09.2022 18:26 Ответить
зброя зарегистрирована? а, депутаны?
показать весь комментарий
26.09.2022 18:25 Ответить
А там цікаво, бо списку вилученої зброї немає снайперки, помпи та ТТ. Вже пустили наліво?
показать весь комментарий
26.09.2022 18:48 Ответить
Опять чучмэки пора с этим заканчивать развелось их одни бандиты нету кого на йух послать
показать весь комментарий
26.09.2022 18:26 Ответить
Так и не посадили этого нарика Антимоза, дождались пока сам подохнет. Сколько же он со своей шушерой орудовали у нас, сначала во Львове, а потом и Одессу оккупировали. И теперь вот в зад догоняем, как обычно впрочем. Слабенько "правоохоронци"
показать весь комментарий
26.09.2022 18:26 Ответить
на разминирования
показать весь комментарий
26.09.2022 18:26 Ответить
банду Сухумо-кутаїського💀видправиты ,,,
показать весь комментарий
26.09.2022 18:30 Ответить
Україні взагалі не треба було приймати громадян кавказької національності
А для чого вони тут потрібні? В них одна мета приїхати і грабувати
показать весь комментарий
26.09.2022 18:27 Ответить
Не забувайте що грузинських добровольців в ЗСУ найбільше. Їх теж не приймати? Просто треба щоб правоохоронці працювали як треба. І все.
показать весь комментарий
27.09.2022 11:02 Ответить
Іноземних "злодіїв в законі", яких насправді "коронує" і засилає в Україну ФСБ, потрібно "зникати без вісти". Щоб жодного сліду і памяті не лишалось. Інакше ніяк. Цих покидьків уже 120 штук! А лише декілька років назад на всю Україну було лише 3 (три).
показать весь комментарий
26.09.2022 18:28 Ответить
нужно все же с вестью, типа, нашли, опознали, он.
показать весь комментарий
26.09.2022 18:33 Ответить
Найбільше лякає невідомість. "Нєту тєла - нєту дела". Кремація по спецнаряду, як дощ, змиває всі сіди існування кримінальної сволоти.
показать весь комментарий
26.09.2022 18:38 Ответить
Помер і перестав платити криші, чи перестали боятися?
показать весь комментарий
26.09.2022 18:30 Ответить
Ну чего с ними церемонятся ! К стенке !!! По законам военного времени .... или народу это погано ещё содержать 15 лет !!!
показать весь комментарий
26.09.2022 18:31 Ответить
Навідників треба ловити і карати.
показать весь комментарий
26.09.2022 18:40 Ответить
Мочить всех, без исключения.
показать весь комментарий
26.09.2022 18:41 Ответить
грузини тільки тим й займаються що торгують та грабують. А ще память коротка, навіть на фоні війни в Україні. Кацапи недавно напали та відтяпали шматок територій, а зараз вони приймають до себе навалу втікачів від могилізації ніби нічого і не сталось. Як так можу бути????
показать весь комментарий
26.09.2022 18:44 Ответить
Ты зачем-то оскорбил целый народ. Причем беспочвенно. Прочтя твой коммент, другие национальности могут сказать что все украинцы только и делают что ******?
показать весь комментарий
26.09.2022 19:27 Ответить
а це не образа народу України який в важкий для Грузії час надали посильну допомогу в тому числі зброєю та наші добровольці воювали там з кацапською навалою та може і вберегли країну від завоювання ордою??? і що нам взамін в тяжкий для нас час??? Санкції проти РФ - ні то нас не стосується.. кацапів в гості приймати - ласкаво просимо!
показать весь комментарий
27.09.2022 10:19 Ответить
а есть в Украине хоть одна банда, в состав которой не входит "співробітник одного із регіональних правоохоронних органів"?
показать весь комментарий
26.09.2022 18:46 Ответить
95 квартал
показать весь комментарий
26.09.2022 21:58 Ответить
а там ФСБ)
показать весь комментарий
27.09.2022 16:53 Ответить
Среди задержанных - и сотрудник одного из региональных правоохранительных органов.
показать весь комментарий
26.09.2022 18:55 Ответить
Серед затриманих - і співробітник одного із регіональних правоохоронних органів. Джерело:

І це лише серед затриманих.
А про скількох промовчали, щоб «нєраскачівать лодку»…
показать весь комментарий
26.09.2022 19:05 Ответить
Вибачте, але таких покидьків потрібно кінчати.
показать весь комментарий
26.09.2022 19:12 Ответить
Цих тварей в кожному місті но розумієте хто їх кришує .Співробітник правоохоронних органів
показать весь комментарий
26.09.2022 19:24 Ответить
Напевне не заплатили,бо інакше дармоїди з СБУ не побачили би і не знали би що там є банда.Немає такого міста в нас щоб не було бандитів,але їх чомусь ніхто не бачит
показать весь комментарий
26.09.2022 19:30 Ответить
Але доблесні правоохороннці всіх знають в обличчя,але ніхто нікого не чіпає
показать весь комментарий
26.09.2022 19:33 Ответить
Когда Саакашвили пытался навести порядок в Одессе, Антимос и много кто из им подобных сбежали за границу, после того как Саакашвили отстранили от власти, они все вернулись, а Антимоса встречал лично депутат ВРУ Прессман.
показать весь комментарий
26.09.2022 19:33 Ответить
Поэтому Саакашвили и в самой Грузии в какое то время невзлюбили. Ибо выгнал всех воров. А в такой маленькой стране с сильными родственными традициями это коснулось чуть ли не каждую семью. То двоюродный брат, то восьмиюродный дядя, читай-близкий родственник, пострадал.
показать весь комментарий
26.09.2022 20:35 Ответить
ти чіво аскарбіл цельй нарот?
показать весь комментарий
26.09.2022 22:00 Ответить
як би ліквідували, було б цікавіше
показать весь комментарий
26.09.2022 20:35 Ответить
А найбільшу в Одесі банду Трухіна коли посадять?
Мабудь ніколи бо свої до мозга кісток.
показать весь комментарий
27.09.2022 11:05 Ответить
Трухін сама це все і курує, його ніхто не посадить, тим більше вже сидить на мерському кріслі)
показать весь комментарий
27.09.2022 16:55 Ответить
თქვენ დედებს შევეცი მე, ადანიანები იბრძვიან ქვეყნის დასაცავად და თქვენ ძარცვავთ?
ფუ თქვენი რუს ფსბ-სთან შეკრული კრისების დედას შევეცი.
показать весь комментарий
28.09.2022 07:49 Ответить
 
 