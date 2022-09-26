СБУ обезвредила в Одессе банду Сухумо-Кутаисского клана. ФОТОрепортаж

Бандиты под руководством вора в законе Антимоса выбивали деньги из предпринимателей, похищали и пытали людей.

Об этом сообщили в СБУ, передает Цензор.НЕТ.

"Злоумышленники терроризировали южан Украины и "выбивали" деньги с местных предпринимателей. Если те отказывались платить "дань", к ним применяли психологическое давление, насилие и угрозы физической расправы. По оперативным данным, участники банды причастны к похищению и пыткам людей, чтобы получить "выкуп" за их освобождение", - говорится в сообщении.

Добытые так средства преступники использовали для наполнения "воровской кассы" и поддержки осужденных в местах лишения свободы.

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Еще недавно деятельность банды координировал из страны Ближнего Востока влиятельный вор в законе Антимос, которому был запрещен въезд в Украину. Недавно он скончался.

В состав банды входило несколько жителей Одессы, в том числе уголовники, ранее привлекавшиеся к ответственности за совершение тяжких преступлений. Среди задержанных – и сотрудник одного из региональных правоохранительных органов.

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Во время обысков сотрудники СБУ обнаружили:

реактивную противотанковую гранату;

пистолет Макарова;

боевую гранату Ф-1;

патроны к стрелковому оружию разного калибра.

Задержанным сообщили о подозрении в разбое, их отправили за решетку. Злоумышленникам грозит до 15 лет в неволе.













