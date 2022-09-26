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СБУ знешкодила в Одесі банду Сухумо-Кутаїського клану. ФОТОрепортаж

Бандити під керівництвом злодія в законі Антимоса вибивали гроші з підприємців, викрадали й катували людей.

Про це повідомили в СБУ, інформує Цензор.НЕТ.

"Зловмисники тероризували мешканців півдня України та "вибивали" гроші з місцевих підприємців. Якщо ті відмовлялися сплачувати "данину", до них застосовували психологічний тиск, насильство та погрози фізичної розправи. За оперативними даними, учасники банди причетні до викрадення і катування людей, щоб отримати "викуп" за їх звільнення", - йдеться у повідомленні.

Добуті так кошти злочинці використовували для наповнення "злодійської каси" та підтримки засуджених у місцях позбавлення волі.

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Ще донедавна діяльність банди координував з країни Близького Сходу впливовий злодій в законі Антимос, якому було заборонено в’їзд в Україну. Нещодавно він помер.

До складу банди входило декілька мешканців Одеси, у тому числі кримінальники, які раніше притягалися до відповідальності за вчинення тяжких злочинів. Серед затриманих - і співробітник одного із регіональних правоохоронних органів.

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Під час обшуків співробітники СБУ виявили:

  • реактивну протитанкову гранату;
  • пістолет Макарова;
  • бойову гранату Ф-1;
  • набої до стрілецької зброї різного калібру.

Затриманим повідомили про підозру в розбої, їх відправили за ґрати. Зловмисникам загрожує до 15 років у неволі.

СБУ знешкодила в Одесі банду Сухумо-Кутаїського клану 01
СБУ знешкодила в Одесі банду Сухумо-Кутаїського клану 02
СБУ знешкодила в Одесі банду Сухумо-Кутаїського клану 03
СБУ знешкодила в Одесі банду Сухумо-Кутаїського клану 04
СБУ знешкодила в Одесі банду Сухумо-Кутаїського клану 05
СБУ знешкодила в Одесі банду Сухумо-Кутаїського клану 06
СБУ знешкодила в Одесі банду Сухумо-Кутаїського клану 07

Автор: 

вор у законі (241) Одеса (5452) СБУ (12812)


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Топ коментарі
+26
Іноземних "злодіїв в законі", яких насправді "коронує" і засилає в Україну ФСБ, потрібно "зникати без вісти". Щоб жодного сліду і памяті не лишалось. Інакше ніяк. Цих покидьків уже 120 штук! А лише декілька років назад на всю Україну було лише 3 (три).
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26.09.2022 18:28
+14
Опять чучмэки пора с этим заканчивать развелось их одни бандиты нету кого на йух послать
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26.09.2022 18:26
+13
Україні взагалі не треба було приймати громадян кавказької національності
А для чого вони тут потрібні? В них одна мета приїхати і грабувати
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26.09.2022 18:27
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На переднем плане -- это такую бутылку приготовили?
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26.09.2022 18:25 Відповісти
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26.09.2022 18:26 Відповісти
зброя зарегистрирована? а, депутаны?
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26.09.2022 18:25 Відповісти
А там цікаво, бо списку вилученої зброї немає снайперки, помпи та ТТ. Вже пустили наліво?
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26.09.2022 18:48 Відповісти
Опять чучмэки пора с этим заканчивать развелось их одни бандиты нету кого на йух послать
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26.09.2022 18:26 Відповісти
Так и не посадили этого нарика Антимоза, дождались пока сам подохнет. Сколько же он со своей шушерой орудовали у нас, сначала во Львове, а потом и Одессу оккупировали. И теперь вот в зад догоняем, как обычно впрочем. Слабенько "правоохоронци"
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26.09.2022 18:26 Відповісти
на разминирования
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26.09.2022 18:26 Відповісти
банду Сухумо-кутаїського💀видправиты ,,,
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26.09.2022 18:30 Відповісти
Україні взагалі не треба було приймати громадян кавказької національності
А для чого вони тут потрібні? В них одна мета приїхати і грабувати
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26.09.2022 18:27 Відповісти
Не забувайте що грузинських добровольців в ЗСУ найбільше. Їх теж не приймати? Просто треба щоб правоохоронці працювали як треба. І все.
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27.09.2022 11:02 Відповісти
Іноземних "злодіїв в законі", яких насправді "коронує" і засилає в Україну ФСБ, потрібно "зникати без вісти". Щоб жодного сліду і памяті не лишалось. Інакше ніяк. Цих покидьків уже 120 штук! А лише декілька років назад на всю Україну було лише 3 (три).
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26.09.2022 18:28 Відповісти
нужно все же с вестью, типа, нашли, опознали, он.
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26.09.2022 18:33 Відповісти
Найбільше лякає невідомість. "Нєту тєла - нєту дела". Кремація по спецнаряду, як дощ, змиває всі сіди існування кримінальної сволоти.
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26.09.2022 18:38 Відповісти
Помер і перестав платити криші, чи перестали боятися?
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26.09.2022 18:30 Відповісти
Ну чего с ними церемонятся ! К стенке !!! По законам военного времени .... или народу это погано ещё содержать 15 лет !!!
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26.09.2022 18:31 Відповісти
Навідників треба ловити і карати.
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26.09.2022 18:40 Відповісти
Мочить всех, без исключения.
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26.09.2022 18:41 Відповісти
грузини тільки тим й займаються що торгують та грабують. А ще память коротка, навіть на фоні війни в Україні. Кацапи недавно напали та відтяпали шматок територій, а зараз вони приймають до себе навалу втікачів від могилізації ніби нічого і не сталось. Як так можу бути????
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26.09.2022 18:44 Відповісти
Ты зачем-то оскорбил целый народ. Причем беспочвенно. Прочтя твой коммент, другие национальности могут сказать что все украинцы только и делают что ******?
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26.09.2022 19:27 Відповісти
а це не образа народу України який в важкий для Грузії час надали посильну допомогу в тому числі зброєю та наші добровольці воювали там з кацапською навалою та може і вберегли країну від завоювання ордою??? і що нам взамін в тяжкий для нас час??? Санкції проти РФ - ні то нас не стосується.. кацапів в гості приймати - ласкаво просимо!
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27.09.2022 10:19 Відповісти
а есть в Украине хоть одна банда, в состав которой не входит "співробітник одного із регіональних правоохоронних органів"?
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26.09.2022 18:46 Відповісти
95 квартал
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26.09.2022 21:58 Відповісти
а там ФСБ)
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27.09.2022 16:53 Відповісти
Среди задержанных - и сотрудник одного из региональных правоохранительных органов.
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26.09.2022 18:55 Відповісти
Серед затриманих - і співробітник одного із регіональних правоохоронних органів. Джерело:

І це лише серед затриманих.
А про скількох промовчали, щоб «нєраскачівать лодку»…
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26.09.2022 19:05 Відповісти
Вибачте, але таких покидьків потрібно кінчати.
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26.09.2022 19:12 Відповісти
Цих тварей в кожному місті но розумієте хто їх кришує .Співробітник правоохоронних органів
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26.09.2022 19:24 Відповісти
Напевне не заплатили,бо інакше дармоїди з СБУ не побачили би і не знали би що там є банда.Немає такого міста в нас щоб не було бандитів,але їх чомусь ніхто не бачит
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26.09.2022 19:30 Відповісти
Але доблесні правоохороннці всіх знають в обличчя,але ніхто нікого не чіпає
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26.09.2022 19:33 Відповісти
Когда Саакашвили пытался навести порядок в Одессе, Антимос и много кто из им подобных сбежали за границу, после того как Саакашвили отстранили от власти, они все вернулись, а Антимоса встречал лично депутат ВРУ Прессман.
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26.09.2022 19:33 Відповісти
Поэтому Саакашвили и в самой Грузии в какое то время невзлюбили. Ибо выгнал всех воров. А в такой маленькой стране с сильными родственными традициями это коснулось чуть ли не каждую семью. То двоюродный брат, то восьмиюродный дядя, читай-близкий родственник, пострадал.
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26.09.2022 20:35 Відповісти
ти чіво аскарбіл цельй нарот?
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26.09.2022 22:00 Відповісти
як би ліквідували, було б цікавіше
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26.09.2022 20:35 Відповісти
А найбільшу в Одесі банду Трухіна коли посадять?
Мабудь ніколи бо свої до мозга кісток.
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27.09.2022 11:05 Відповісти
Трухін сама це все і курує, його ніхто не посадить, тим більше вже сидить на мерському кріслі)
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27.09.2022 16:55 Відповісти
თქვენ დედებს შევეცი მე, ადანიანები იბრძვიან ქვეყნის დასაცავად და თქვენ ძარცვავთ?
ფუ თქვენი რუს ფსბ-სთან შეკრული კრისების დედას შევეცი.
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28.09.2022 07:49 Відповісти
 
 