Дошкольник погиб вместе с семьей в своей квартире в Запорожье во время российских обстрелов 6 октября. ФОТО

Во время обстрела Запорожья 6 октября в квартире в центре погибла семья из четырех человек.

Об этом сообщила в фейсбуке Ксения Андреева, которая была знакома с семьей, сообщает Цензор.НЕТ.

Это Тимофей Иванов. Он, его старшая сестра Ксения, мама Юлия и папа Дмитрий погибли в своей квартире в доме в Запорожье 6.10.22, в который попала ракета российской мрази.

Тимофей был одногруппником моего сына в детском саду. Мне нравился этот мальчик и его семья. Они были хорошими людьми.

И сейчас мое сердце пылает.

Наша русофобия никогда не будет достаточной.

Никогда", - убеждена женщина.

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"Страшная война ежедневно уносит жизни сотен украинцев, как военных, так и мирных жителей. Трагедия, случившаяся в нашем городе, унесла жизни нашей выпускницы, красивой, талантливой девушки, аспирантки 4 курса Ивановой Ксении и ее семьи: мамы, папы, младшего брата. Наши соболезнования близким погибших в этом страшном горе! Вечная память", - сообщили на странице биологического факультета ЗНУ.

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Напомним, утром 6 октября оккупанты ударили ракетами по многоэтажкам Запорожья. Разбор завалов продолжается. По состоянию на утро 8 октября количество погибших достигло 17, в том числе один ребенок.