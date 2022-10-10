Ракетный обстрел стеклянного пешеходного моста в Киеве. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Ранним утром россияне ракетами обстреляли столицу Украины Киев. Повреждения получили центральные районы города.
Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.
ВИДЕО и ФОТО: Олег Богачук
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Какие "решения" можно принять под мостом ?
хутин конкретно перетрухав
- днями ще вкинув на дороги 90 мільярдів