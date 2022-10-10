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Ракетный обстрел стеклянного пешеходного моста в Киеве. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Ранним утром россияне ракетами обстреляли столицу Украины Киев. Повреждения получили центральные районы города.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

Ракетный обстрел стеклянного пешеходного моста в Киеве 01
Ракетный обстрел стеклянного пешеходного моста в Киеве 02
Ракетный обстрел стеклянного пешеходного моста в Киеве 03
Ракетный обстрел стеклянного пешеходного моста в Киеве 04
Ракетный обстрел стеклянного пешеходного моста в Киеве 05

Ракетный обстрел стеклянного пешеходного моста в Киеве 06

Также смотрите: Последствия ракетных ударов россиян по Киеву. ВИДЕО+ФОТОрепортаж


Ракетный обстрел стеклянного пешеходного моста в Киеве 07
Ракетный обстрел стеклянного пешеходного моста в Киеве 08

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Ракетный обстрел стеклянного пешеходного моста в Киеве 09
Ракетный обстрел стеклянного пешеходного моста в Киеве 10

Смотрите: В Киеве убит журналист Олесь Бузина. ФОТО


Ракетный обстрел стеклянного пешеходного моста в Киеве 11

ВИДЕО и ФОТО: Олег Богачук

Киев (25513) крылатые ракеты (881) обстрел (27107) Воздушные атаки на Киев (698)


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Топ комментарии
+21
А Кличко крутой, выстоял. В отличие от ***********
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10.10.2022 17:02
+15
Так вот ты какой - ЦЕНТР ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ !
Какие "решения" можно принять под мостом ?
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10.10.2022 16:59
+13
Место установки "Ложе Мента" , как буд то "жопа путина"
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10.10.2022 16:53
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Место установки "Ложе Мента" , как буд то "жопа путина"
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10.10.2022 16:53 Ответить
Знал дочь мента, а про ложе мента узнал впервые...
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10.10.2022 18:37 Ответить
мост то стоит ремонт там на пару дней с перекурами
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10.10.2022 16:55 Ответить
Новый будет еще лучше.
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10.10.2022 16:55 Ответить
тварі блд.
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10.10.2022 16:55 Ответить
Значит дописать +10 лярдов долларов к общим репарациям Украине. За все должны платить хорошие руськие.
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10.10.2022 16:57 Ответить
Xoroshie roSSijani, mjortvie (200) roSSijani, kak snix zjat dengi?
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10.10.2022 17:15 Ответить
Так вот ты какой - ЦЕНТР ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ !
Какие "решения" можно принять под мостом ?
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10.10.2022 16:59 Ответить
« под мостом поймали гитлера с хвостом»
хутин конкретно перетрухав
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10.10.2022 17:11 Ответить
А Кличко крутой, выстоял. В отличие от ***********
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10.10.2022 17:02 Ответить
Боєць
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10.10.2022 17:06 Ответить
Так тількі українці і будують класно. А керченский вони вже не будували
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10.10.2022 17:12 Ответить
Стратегический обьект по мнению *****. Представьте как рашисты ненавидят даже самые простые и безобидные вещи которые мы ценим и любим, что целые спецоперации проводят по их уничтожению. А всякие Абдрыстовычи будут рассказывать что после смерти ***** мы будем опять дружись с разиянами которых просто абманули
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10.10.2022 17:04 Ответить
А хто нам заважає обманути абдрістовіча? До речі, як він там? Не обдристався за шторою?
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10.10.2022 17:08 Ответить
Та шо ви таке пишете? Читайте уважно новини - "збито 43 ракети". То все Люся збила. З однієї "мухи".
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10.10.2022 17:11 Ответить
Так они же по стопам гитлера и фашистов идут. Те тоже после войны скулили что гитлер их обманул. Так само и кацапня будет выть об обмане.
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10.10.2022 17:12 Ответить
Кличкам німців бити нізя. В них страховка лікування не покриє...
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10.10.2022 17:10 Ответить
"Тогда агонь! Нєщадний агонь!" (С) з одного похабного анекдота.
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10.10.2022 17:12 Ответить
А, то вони по ньому теж промазали! Бггггг... "Ми дастіглі всє целі!"(С)... Ідіоти... тьфу..
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10.10.2022 17:09 Ответить
замість цих декоративних мостів та доріг на млрд-и можна було побудувати ******* систему ППО або навіть протиракетної оборони
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10.10.2022 17:12 Ответить
Зе продовжує красти на асфальті та бітумі:
- днями ще вкинув на дороги 90 мільярдів
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13.10.2022 06:47 Ответить
Ща кличко городу счет выставит в несколько сот миллионов((
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10.10.2022 17:13 Ответить
Мост стоит.
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10.10.2022 17:18 Ответить
Зеля завидует,что мост называют мостом Кличко
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10.10.2022 18:18 Ответить
Тому й кинувся асфальтувати дороги? Навіть під час війни зупинитися не може.
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10.10.2022 20:03 Ответить
П_ло обиделось за "свой" мост, ударило по Виталькиному. Теперь Кличко пусть на поединок вызывает － боксер против "дзюдоиста".
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10.10.2022 18:21 Ответить


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10.10.2022 19:05 Ответить
Можно накрыть стеклянным полом воронку как напоминание о войне.
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12.10.2022 20:43 Ответить
 
 