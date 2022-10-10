Наслідки ракетного обстрілу росіянами скляного пішохідного мосту в Києві. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Уранці росіяни ракетами обстріляли столицю України Київ. Пошкоджень зазнали центральні райони міста.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.















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