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Наслідки ракетного обстрілу росіянами скляного пішохідного мосту в Києві. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Уранці росіяни ракетами обстріляли столицю України Київ. Пошкоджень зазнали центральні райони міста.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

Наслідки ракетного обстрілу росіянами скляного пішохідного мосту в Києві 01
Наслідки ракетного обстрілу росіянами скляного пішохідного мосту в Києві 02
Наслідки ракетного обстрілу росіянами скляного пішохідного мосту в Києві 03
Наслідки ракетного обстрілу росіянами скляного пішохідного мосту в Києві 04
Наслідки ракетного обстрілу росіянами скляного пішохідного мосту в Києві 05

Наслідки ракетного обстрілу росіянами скляного пішохідного мосту в Києві 06

Також дивіться: Наслідки ракетних обстрілів пішохідного мосту в центрі Києва. ФОТО


Наслідки ракетного обстрілу росіянами скляного пішохідного мосту в Києві 07
Наслідки ракетного обстрілу росіянами скляного пішохідного мосту в Києві 08

Також дивіться: Наслідки ракетних ударів росіян по Києву. ВІДЕО+ФОТОрепортаж


Наслідки ракетного обстрілу росіянами скляного пішохідного мосту в Києві 09
Наслідки ракетного обстрілу росіянами скляного пішохідного мосту в Києві 10

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Наслідки ракетного удару в центрі Києва. ВIДЕО


Наслідки ракетного обстрілу росіянами скляного пішохідного мосту в Києві 11

ВІДЕО та ФОТО: Олег Богачук

Автор: 

Київ (19457) крилаті ракети (1073) обстріл (28428) Повітряні атаки на Київ (755)


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Топ коментарі
+21
А Кличко крутой, выстоял. В отличие от ***********
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10.10.2022 17:02
+15
Так вот ты какой - ЦЕНТР ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ !
Какие "решения" можно принять под мостом ?
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10.10.2022 16:59
+13
Место установки "Ложе Мента" , как буд то "жопа путина"
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10.10.2022 16:53
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Место установки "Ложе Мента" , как буд то "жопа путина"
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10.10.2022 16:53 Відповісти
Знал дочь мента, а про ложе мента узнал впервые...
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10.10.2022 18:37 Відповісти
мост то стоит ремонт там на пару дней с перекурами
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10.10.2022 16:55 Відповісти
Новый будет еще лучше.
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10.10.2022 16:55 Відповісти
тварі блд.
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10.10.2022 16:55 Відповісти
Значит дописать +10 лярдов долларов к общим репарациям Украине. За все должны платить хорошие руськие.
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10.10.2022 16:57 Відповісти
Xoroshie roSSijani, mjortvie (200) roSSijani, kak snix zjat dengi?
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10.10.2022 17:15 Відповісти
Так вот ты какой - ЦЕНТР ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ !
Какие "решения" можно принять под мостом ?
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10.10.2022 16:59 Відповісти
« под мостом поймали гитлера с хвостом»
хутин конкретно перетрухав
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10.10.2022 17:11 Відповісти
А Кличко крутой, выстоял. В отличие от ***********
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10.10.2022 17:02 Відповісти
Боєць
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10.10.2022 17:06 Відповісти
Так тількі українці і будують класно. А керченский вони вже не будували
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10.10.2022 17:12 Відповісти
Стратегический обьект по мнению *****. Представьте как рашисты ненавидят даже самые простые и безобидные вещи которые мы ценим и любим, что целые спецоперации проводят по их уничтожению. А всякие Абдрыстовычи будут рассказывать что после смерти ***** мы будем опять дружись с разиянами которых просто абманули
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10.10.2022 17:04 Відповісти
А хто нам заважає обманути абдрістовіча? До речі, як він там? Не обдристався за шторою?
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10.10.2022 17:08 Відповісти
Та шо ви таке пишете? Читайте уважно новини - "збито 43 ракети". То все Люся збила. З однієї "мухи".
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10.10.2022 17:11 Відповісти
Так они же по стопам гитлера и фашистов идут. Те тоже после войны скулили что гитлер их обманул. Так само и кацапня будет выть об обмане.
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10.10.2022 17:12 Відповісти
Кличкам німців бити нізя. В них страховка лікування не покриє...
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10.10.2022 17:10 Відповісти
"Тогда агонь! Нєщадний агонь!" (С) з одного похабного анекдота.
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10.10.2022 17:12 Відповісти
А, то вони по ньому теж промазали! Бггггг... "Ми дастіглі всє целі!"(С)... Ідіоти... тьфу..
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10.10.2022 17:09 Відповісти
замість цих декоративних мостів та доріг на млрд-и можна було побудувати ******* систему ППО або навіть протиракетної оборони
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10.10.2022 17:12 Відповісти
Зе продовжує красти на асфальті та бітумі:
- днями ще вкинув на дороги 90 мільярдів
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13.10.2022 06:47 Відповісти
Ща кличко городу счет выставит в несколько сот миллионов((
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10.10.2022 17:13 Відповісти
Мост стоит.
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10.10.2022 17:18 Відповісти
Зеля завидует,что мост называют мостом Кличко
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10.10.2022 18:18 Відповісти
Тому й кинувся асфальтувати дороги? Навіть під час війни зупинитися не може.
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10.10.2022 20:03 Відповісти
П_ло обиделось за "свой" мост, ударило по Виталькиному. Теперь Кличко пусть на поединок вызывает － боксер против "дзюдоиста".
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10.10.2022 18:21 Відповісти


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10.10.2022 19:05 Відповісти
Можно накрыть стеклянным полом воронку как напоминание о войне.
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12.10.2022 20:43 Відповісти
 
 