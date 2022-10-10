Наслідки ракетного обстрілу росіянами скляного пішохідного мосту в Києві. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Уранці росіяни ракетами обстріляли столицю України Київ. Пошкоджень зазнали центральні райони міста.
Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.
ВІДЕО та ФОТО: Олег Богачук
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Какие "решения" можно принять под мостом ?
хутин конкретно перетрухав
- днями ще вкинув на дороги 90 мільярдів