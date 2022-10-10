Последствия утренней ракетной атаки России по Днепру. ФОТОрепортаж

Сегодня, 10 октября, Россия нанесла массированный ракетный удар по Днепру.

Как сообщает Цензор.НЕТ, фотографии последствий ракетных ударов россиян показали в Днепропетровской ОВА.

"Днепр. После утренних атак "русского мира". Прощения не будет. Мы на своей земле, в своей стране. Изранены, однако непокорены. За каждый российский удар и каждую погубленную россиянами жизнь придет расплата", - говорится в сообщении.





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