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Последствия утренней ракетной атаки России по Днепру. ФОТОрепортаж

Сегодня, 10 октября, Россия нанесла массированный ракетный удар по Днепру.

Как сообщает Цензор.НЕТ, фотографии последствий ракетных ударов россиян показали в Днепропетровской ОВА.

"Днепр. После утренних атак "русского мира". Прощения не будет. Мы на своей земле, в своей стране. Изранены, однако непокорены. За каждый российский удар и каждую погубленную россиянами жизнь придет расплата", - говорится в сообщении.

Последствия утренней ракетной атаки России по Днепру 01
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Последствия утренней ракетной атаки России по Днепру 03
Последствия утренней ракетной атаки России по Днепру 04
Последствия утренней ракетной атаки России по Днепру 05
Последствия утренней ракетной атаки России по Днепру 06
Последствия утренней ракетной атаки России по Днепру 07

Автор: 

Днепр (4417) обстрел (27107) Днепропетровская область (3943)


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сирена опять.... и мопеды на кр.рог...
твари рашафашистские...
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10.10.2022 17:49 Ответить
А чому не зелебімбиківські? зеленьки ж "зарубали" українську ракетну програму, щоб зайнятись великим крадівництвом....
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10.10.2022 18:06 Ответить
Ну шо ви так. Західні партньори вже оголосили азабочєнность. Вже дуже скоро вона зросте до надзвичайної азабочєнності. Ви можете твердо на це розраховувати.
Ви ж заплатили за це власною ядерною зброєю. І отримали надзвичайно корисний будапештський мумурандум млять...
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10.10.2022 18:11 Ответить
якби не рандум, то нам не дали б конвенціальну зброю та послали б під три чорти і зараз кацапи були б не тільки в Києвї а бо зна де .
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10.10.2022 18:45 Ответить
Спеціально млять до дітей природи. Вони гірші за абсралопітеків, та я спробую
Як би була ЯЗ, конвенційна б не знадобилася. Подивися на жирного косоокого хом'ячка
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10.10.2022 19:02 Ответить
Слово росія пишеться з маленької літери!
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10.10.2022 18:14 Ответить
паРаша
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10.10.2022 20:21 Ответить
кацапи то виродки
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10.10.2022 18:20 Ответить
 
 