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Наслідки ранкової ракетної атаки Росії по Дніпру. ФОТОрепортаж

Сьогодні, 10 жовтня, Росія завдала масованого ракетного удару по Дніпру.

Як інформує Цензор.НЕТ, світлини наслідків ракетних ударів росіян показали у Дніпропетровській ОВА.

"Дніпро. Після ранкових атак "руського міра". Прощення не буде. Ми на своїй землі, у своїй країні. Зранені, проте нескорені. За кожен російський удар і кожне згублене росіянами життя прийде розплата", - йдеться у повідомленні.

Наслідки ранкової ракетної атаки Росії по Дніпру 01
Наслідки ранкової ракетної атаки Росії по Дніпру 02

Читайте на "Цензор.НЕТ": Масований ракетний удар по Україні: на Дніпропетровщині щонайменше четверо загиблих та 19 поранених


Наслідки ранкової ракетної атаки Росії по Дніпру 03
Наслідки ранкової ракетної атаки Росії по Дніпру 04
Наслідки ранкової ракетної атаки Росії по Дніпру 05
Наслідки ранкової ракетної атаки Росії по Дніпру 06
Наслідки ранкової ракетної атаки Росії по Дніпру 07

Дніпро (3273) обстріл (28428) Дніпропетровська область (3716)


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сирена опять.... и мопеды на кр.рог...
твари рашафашистские...
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10.10.2022 17:49 Відповісти
А чому не зелебімбиківські? зеленьки ж "зарубали" українську ракетну програму, щоб зайнятись великим крадівництвом....
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10.10.2022 18:06 Відповісти
Ну шо ви так. Західні партньори вже оголосили азабочєнность. Вже дуже скоро вона зросте до надзвичайної азабочєнності. Ви можете твердо на це розраховувати.
Ви ж заплатили за це власною ядерною зброєю. І отримали надзвичайно корисний будапештський мумурандум млять...
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10.10.2022 18:11 Відповісти
якби не рандум, то нам не дали б конвенціальну зброю та послали б під три чорти і зараз кацапи були б не тільки в Києвї а бо зна де .
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10.10.2022 18:45 Відповісти
Спеціально млять до дітей природи. Вони гірші за абсралопітеків, та я спробую
Як би була ЯЗ, конвенційна б не знадобилася. Подивися на жирного косоокого хом'ячка
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10.10.2022 19:02 Відповісти
Слово росія пишеться з маленької літери!
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10.10.2022 18:14 Відповісти
паРаша
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10.10.2022 20:21 Відповісти
кацапи то виродки
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10.10.2022 18:20 Відповісти
 
 