Наслідки ранкової ракетної атаки Росії по Дніпру. ФОТОрепортаж
Сьогодні, 10 жовтня, Росія завдала масованого ракетного удару по Дніпру.
Як інформує Цензор.НЕТ, світлини наслідків ракетних ударів росіян показали у Дніпропетровській ОВА.
"Дніпро. Після ранкових атак "руського міра". Прощення не буде. Ми на своїй землі, у своїй країні. Зранені, проте нескорені. За кожен російський удар і кожне згублене росіянами життя прийде розплата", - йдеться у повідомленні.
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твари рашафашистские...
Ви ж заплатили за це власною ядерною зброєю. І отримали надзвичайно корисний будапештський мумурандум млять...
Як би була ЯЗ, конвенційна б не знадобилася. Подивися на жирного косоокого хом'ячка