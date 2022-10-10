Наслідки ранкової ракетної атаки Росії по Дніпру. ФОТОрепортаж

Сьогодні, 10 жовтня, Росія завдала масованого ракетного удару по Дніпру.

Як інформує Цензор.НЕТ, світлини наслідків ракетних ударів росіян показали у Дніпропетровській ОВА.

"Дніпро. Після ранкових атак "руського міра". Прощення не буде. Ми на своїй землі, у своїй країні. Зранені, проте нескорені. За кожен російський удар і кожне згублене росіянами життя прийде розплата", - йдеться у повідомленні.





Читайте на "Цензор.НЕТ": Масований ракетний удар по Україні: на Дніпропетровщині щонайменше четверо загиблих та 19 поранених











