Рашисты ударили ракетами по энергетической инфраструктуре двух районов Днепропетровской области. Серьезные разрушения, введен режим тотальной экономии, - ОВА
Оккупанты попали ракетами по энергетической инфраструктуре в Павлоградском и Каменском районах Днепропетровщины. Есть серьезные разрушения.
Об этом сообщил в телеграм-канале глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко, передает Цензор.НЕТ.
"Вражеская атака более чем в 5 часов. Страна-террористка снова ударила по объектам жизнеобеспечения. Россияне попали ракетами по энергетической инфраструктуре в Павлоградском и Каменском районах. Есть серьезные разрушения. Многие населенные пункты остались без света. К работе приступили все службы. Спасатели ликвидируют последствия прилетов. Энергетики восстанавливают оборудование и удерживают работу системы", – отметил он.
По его словам, в области вводится режим тотальной экономии, чтобы могли работать больницы, транспорт и другая важная социальная инфраструктура.
"Прошу всех экономить электричество. Работаем. Все восстановим. Однако нужно время", - резюмирует Резниченко.
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Але ж в нього є ставка (може то та, що "...больше чем жизнь)
1. Белгородская ТЭЦ - 50.599187, 36.617655, 35 км до кордону.
2. ГТ ТЭЦ «Луч» - 50.560687, 36.580917, 30 км до кордону
3. Мичуринская ГТ ТЭЦ - 50.606040, 36.570395, 33 км до кордону.
4. Курская АЭС - 51.675094, 35.603118, 60 км до кордону
5. Курская ТЭЦ-4 - 51.663581, 36.113716, 84 км до кордону.
6. ТЭЦ Клинцы - 52.749242, 32.255147, 47 км до кордону.
Подстанции, Белгородщина:
7. Валуйская РЭС - 50.194981, 38.169769, 25 км до кордону.
8. Новоскольская РЭС - 50.784387, 37.897624, 50 км до кордону.
9. "Металлургическая" - 51.057191, 37.904939, 80 км до кордону
10. "Белгород", небольшая - 50.591407, 36.655440, 35 км до кордону
11. "Фрунзенская" - 50.656990, 36.416169, 33 км до кордону.
12. "Курская" - 51.492222, 36.090000, 76 км до кордону.
13. "Южная" - 51.728056, 36.454444, 77 км до кордону
14. "Найтоповичи" - 52.775335, 32.713668, 55 км до кордону