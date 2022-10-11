Рашисты ударили ракетами по энергетической инфраструктуре двух районов Днепропетровской области. Серьезные разрушения, введен режим тотальной экономии, - ОВА

Оккупанты попали ракетами по энергетической инфраструктуре в Павлоградском и Каменском районах Днепропетровщины. Есть серьезные разрушения.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко, передает Цензор.НЕТ.

"Вражеская атака более чем в 5 часов. Страна-террористка снова ударила по объектам жизнеобеспечения. Россияне попали ракетами по энергетической инфраструктуре в Павлоградском и Каменском районах. Есть серьезные разрушения. Многие населенные пункты остались без света. К работе приступили все службы. Спасатели ликвидируют последствия прилетов. Энергетики восстанавливают оборудование и удерживают работу системы", – отметил он.

По его словам, в области вводится режим тотальной экономии, чтобы могли работать больницы, транспорт и другая важная социальная инфраструктура.

"Прошу всех экономить электричество. Работаем. Все восстановим. Однако нужно время", - резюмирует Резниченко.

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