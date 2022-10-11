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Рашисты ударили ракетами по энергетической инфраструктуре двух районов Днепропетровской области. Серьезные разрушения, введен режим тотальной экономии, - ОВА

Оккупанты попали ракетами по энергетической инфраструктуре в Павлоградском и Каменском районах Днепропетровщины. Есть серьезные разрушения.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко, передает Цензор.НЕТ.

"Вражеская атака более чем в 5 часов. Страна-террористка снова ударила по объектам жизнеобеспечения. Россияне попали ракетами по энергетической инфраструктуре в Павлоградском и Каменском районах. Есть серьезные разрушения. Многие населенные пункты остались без света. К работе приступили все службы. Спасатели ликвидируют последствия прилетов. Энергетики восстанавливают оборудование и удерживают работу системы", – отметил он.

По его словам, в области вводится режим тотальной экономии, чтобы могли работать больницы, транспорт и другая важная социальная инфраструктура.

"Прошу всех экономить электричество. Работаем. Все восстановим. Однако нужно время", - резюмирует Резниченко.

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Рашисты ударили ракетами по энергетической инфраструктуре двух районов Днепропетровской области. Серьезные разрушения, введен режим тотальной экономии, - ОВА 01

армия РФ (19197) энергетика (2560) Резниченко Валентин (475) Днепропетровская область (3944)


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Топ комментарии
+4
І дійсно чого чекають? Кожного дня рашисти наносять удари по енергетичним об*єктам. Якщо наше ППО не має ніяких нормальних ЗРК то хочаб посадіть піхотинців з ПЗРК, які мають досвід і вже назбивали ...Щодня одне і те саме
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11.10.2022 14:38
+3
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11.10.2022 14:25
+2
придурок, ти бiля усiх пiдстанцiй будеш ставити ПРО? грошей вистачить? а продадуть? ти хоч в курсi cкiльки у нас енерговузлiв таких?
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11.10.2022 14:40
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11.10.2022 14:25 Ответить
придурок, ти бiля усiх пiдстанцiй будеш ставити ПРО? грошей вистачить? а продадуть? ти хоч в курсi cкiльки у нас енерговузлiв таких?
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11.10.2022 14:40 Ответить
***** ты тормоз! Он писал за ПЗРК,а ты ПВО сюда лепишь
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11.10.2022 14:52 Ответить
не так і багато ...в Україні (включаючі окуповані території в т.ч. Крим) -45 когенераційних ТЕЦ , 15 ГЕС та 4 АЕС (не враховуючі Чорнобиль та 4 недобудованих). Якщо вони почали цілеспрямовано по ним бити то саме їх і треба зараз захищати
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11.10.2022 14:52 Ответить
достатнью 400-600 ПЗРК (переносних )
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11.10.2022 14:55 Ответить
ПЗРК і є переносні! інших небуває! тому вони й ПЗРК (П - переносний)
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11.10.2022 15:03 Ответить
я в курсі, це я для Сузими 14.40 розшифрував....хоча..зараз все дуже по різному. Той же Стінгер ставлять і на транспорт))
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11.10.2022 15:17 Ответить
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11.10.2022 15:19 Ответить
та я розумію що Стінгер можна встановити куди завгодно) але по факту будь який ПЗРК переносний)
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11.10.2022 15:47 Ответить
і я ..розумію, але по факту на фото "спаренная установка «Стингер» в кузове армейского грузовика (Нидерланды)" перевозити завжди легше і швидче чим переносити, отже П може бути і перевозний))) отже - мобільність! Крім того, зверни увагу яка там антена, таку із собою не потаскаєш))) отакі пару автомобілів, а краще 4 біля ТЕЦ поставити та хай їздять по периметру і ефір слухають
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11.10.2022 17:16 Ответить
згоден, але відпочатку ПЗРК - переносний, а ніяк не перевізний
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11.10.2022 18:06 Ответить
у кожному місті є така точка - трансформатор і про неї знають як наші, так і ворог. Невже важко встановити два-три пости з "Іглами", чи іншими установками, щоб збивати ракети? Звичайно ні, це дуже просто і дешево, але "зеленим" воно не потрібно, їх головний конток - відоси.
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11.10.2022 16:00 Ответить
найЗеленіший, іблом торгував місяцями, коли нищили нафтобази, торгує і коли нищать енергосистему.
Але ж в нього є ставка (може то та, що "...больше чем жизнь)
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11.10.2022 14:45 Ответить
І дійсно чого чекають? Кожного дня рашисти наносять удари по енергетичним об*єктам. Якщо наше ППО не має ніяких нормальних ЗРК то хочаб посадіть піхотинців з ПЗРК, які мають досвід і вже назбивали ...Щодня одне і те саме
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11.10.2022 14:38 Ответить
створіть гарячу лінію з багатоканальним телефоном (всюди його рекламуйте!) щоб люди швидко повідомляли про проліт ракет та дронів
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11.10.2022 14:41 Ответить
Чи запустили програмку еППО , а то не бучу, я б встановив
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11.10.2022 14:48 Ответить
оце так, а я вже пораділа, сбили стільки ракет..., дуже шкода...
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11.10.2022 14:52 Ответить
У кацапів теж є ТЕЦ та АЕС
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11.10.2022 14:53 Ответить
Тут ось колеги надіслали©:

1. Белгородская ТЭЦ - 50.599187, 36.617655, 35 км до кордону.
2. ГТ ТЭЦ «Луч» - 50.560687, 36.580917, 30 км до кордону
3. Мичуринская ГТ ТЭЦ - 50.606040, 36.570395, 33 км до кордону.
4. Курская АЭС - 51.675094, 35.603118, 60 км до кордону
5. Курская ТЭЦ-4 - 51.663581, 36.113716, 84 км до кордону.

6. ТЭЦ Клинцы - 52.749242, 32.255147, 47 км до кордону.
Подстанции, Белгородщина:

7. Валуйская РЭС - 50.194981, 38.169769, 25 км до кордону.
8. Новоскольская РЭС - 50.784387, 37.897624, 50 км до кордону.
9. "Металлургическая" - 51.057191, 37.904939, 80 км до кордону
10. "Белгород", небольшая - 50.591407, 36.655440, 35 км до кордону
11. "Фрунзенская" - 50.656990, 36.416169, 33 км до кордону.
12. "Курская" - 51.492222, 36.090000, 76 км до кордону.
13. "Южная" - 51.728056, 36.454444, 77 км до кордону
14. "Найтоповичи" - 52.775335, 32.713668, 55 км до кордону
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11.10.2022 15:21 Ответить
у кацапів дійсно є ТЕЦ і ТЕС і вони також не захищені, але в нас немає чим туди вдарити, Володя чи під дурачка, чи на повному серйозі зробив все, щоб в нас не було таких ракет, хоча йому передав "барига" і ракети проти кораблів і ракети проти точок агресара, пускових ракет, яких ми виготовили рівно нуль. Все зарили в дороги. І з кожним днем переконуємося, що Володя зробив велику помилку, в основу своєї діяльності виділив дороги, а не ракети. Сьогодні не маємо ні доріг, ні захищених жодного інфраструктурного проекту -ТЕЦ, ТЕС, трансформатора, газопроводу чи водоводу.
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11.10.2022 16:06 Ответить
https://defence-ua.com/weapon_and_tech/korostelov_govorit_scho_v_neptun_zakladeno_blizko_70_novogo_kompleksu_ppo-5298.html в "Нептун" закладено близько 70% нового комплексу ППО
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11.10.2022 15:04 Ответить
 
 