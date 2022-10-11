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Рашисти вдарили ракетами по енергетичній інфраструктурі двох районів Дніпропетровщини. Серйозні руйнування, запроваджено режим тотальної економії, - ОВА

Окупанти поцілили ракетами по енергетичній інфраструктурі у Павлоградському та Кам’янському районах Дніпропетровщини. Є серйозні руйнування.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко, інформує Цензор.НЕТ.

"Ворожа атака у понад 5 годин. Країна-терористка знову ударила по об’єктах життезабезпечення. Росіяни поцілили ракетами по енергетичній інфраструктурі у Павлоградському та Кам’янському районах. Є серйозні руйнування. Багато населених пунктів залишилися без світла. До роботи стали усі служби. Рятувальники ліквідують наслідки прильотів. Енергетики відновлюють обладнання і утримують роботу системи", - зазначив він.

За його словами, в області запроваджується режим тотальної економії, щоб могли працювати лікарні, транспорт та інша важлива соціальна інфраструктура.

"Прошу усіх заощаджувати електрику. Працюємо. Все відновимо. Проте потрібен час", - резюмує Резніченко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Силами ППО на Дніпропетровщині збито 4 ракети, - ОВА

Рашисти вдарили ракетами по енергетичній інфраструктурі двох районів Дніпропетровщини. Серйозні руйнування, запроваджено режим тотальної економії, - ОВА 01

Автор: 

армія рф (17346) енергетика (2594) Резніченко Валентин (517) Дніпропетровська область (3717)


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Топ коментарі
+4
І дійсно чого чекають? Кожного дня рашисти наносять удари по енергетичним об*єктам. Якщо наше ППО не має ніяких нормальних ЗРК то хочаб посадіть піхотинців з ПЗРК, які мають досвід і вже назбивали ...Щодня одне і те саме
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11.10.2022 14:38
+3
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11.10.2022 14:25
+2
придурок, ти бiля усiх пiдстанцiй будеш ставити ПРО? грошей вистачить? а продадуть? ти хоч в курсi cкiльки у нас енерговузлiв таких?
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11.10.2022 14:40
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11.10.2022 14:25 Відповісти
придурок, ти бiля усiх пiдстанцiй будеш ставити ПРО? грошей вистачить? а продадуть? ти хоч в курсi cкiльки у нас енерговузлiв таких?
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11.10.2022 14:40 Відповісти
***** ты тормоз! Он писал за ПЗРК,а ты ПВО сюда лепишь
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11.10.2022 14:52 Відповісти
не так і багато ...в Україні (включаючі окуповані території в т.ч. Крим) -45 когенераційних ТЕЦ , 15 ГЕС та 4 АЕС (не враховуючі Чорнобиль та 4 недобудованих). Якщо вони почали цілеспрямовано по ним бити то саме їх і треба зараз захищати
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11.10.2022 14:52 Відповісти
достатнью 400-600 ПЗРК (переносних )
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11.10.2022 14:55 Відповісти
ПЗРК і є переносні! інших небуває! тому вони й ПЗРК (П - переносний)
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11.10.2022 15:03 Відповісти
я в курсі, це я для Сузими 14.40 розшифрував....хоча..зараз все дуже по різному. Той же Стінгер ставлять і на транспорт))
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11.10.2022 15:17 Відповісти
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11.10.2022 15:19 Відповісти
та я розумію що Стінгер можна встановити куди завгодно) але по факту будь який ПЗРК переносний)
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11.10.2022 15:47 Відповісти
і я ..розумію, але по факту на фото "спаренная установка «Стингер» в кузове армейского грузовика (Нидерланды)" перевозити завжди легше і швидче чим переносити, отже П може бути і перевозний))) отже - мобільність! Крім того, зверни увагу яка там антена, таку із собою не потаскаєш))) отакі пару автомобілів, а краще 4 біля ТЕЦ поставити та хай їздять по периметру і ефір слухають
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11.10.2022 17:16 Відповісти
згоден, але відпочатку ПЗРК - переносний, а ніяк не перевізний
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11.10.2022 18:06 Відповісти
у кожному місті є така точка - трансформатор і про неї знають як наші, так і ворог. Невже важко встановити два-три пости з "Іглами", чи іншими установками, щоб збивати ракети? Звичайно ні, це дуже просто і дешево, але "зеленим" воно не потрібно, їх головний конток - відоси.
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11.10.2022 16:00 Відповісти
найЗеленіший, іблом торгував місяцями, коли нищили нафтобази, торгує і коли нищать енергосистему.
Але ж в нього є ставка (може то та, що "...больше чем жизнь)
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11.10.2022 14:45 Відповісти
І дійсно чого чекають? Кожного дня рашисти наносять удари по енергетичним об*єктам. Якщо наше ППО не має ніяких нормальних ЗРК то хочаб посадіть піхотинців з ПЗРК, які мають досвід і вже назбивали ...Щодня одне і те саме
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11.10.2022 14:38 Відповісти
створіть гарячу лінію з багатоканальним телефоном (всюди його рекламуйте!) щоб люди швидко повідомляли про проліт ракет та дронів
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11.10.2022 14:41 Відповісти
Чи запустили програмку еППО , а то не бучу, я б встановив
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11.10.2022 14:48 Відповісти
оце так, а я вже пораділа, сбили стільки ракет..., дуже шкода...
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11.10.2022 14:52 Відповісти
У кацапів теж є ТЕЦ та АЕС
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11.10.2022 14:53 Відповісти
Тут ось колеги надіслали©:

1. Белгородская ТЭЦ - 50.599187, 36.617655, 35 км до кордону.
2. ГТ ТЭЦ «Луч» - 50.560687, 36.580917, 30 км до кордону
3. Мичуринская ГТ ТЭЦ - 50.606040, 36.570395, 33 км до кордону.
4. Курская АЭС - 51.675094, 35.603118, 60 км до кордону
5. Курская ТЭЦ-4 - 51.663581, 36.113716, 84 км до кордону.

6. ТЭЦ Клинцы - 52.749242, 32.255147, 47 км до кордону.
Подстанции, Белгородщина:

7. Валуйская РЭС - 50.194981, 38.169769, 25 км до кордону.
8. Новоскольская РЭС - 50.784387, 37.897624, 50 км до кордону.
9. "Металлургическая" - 51.057191, 37.904939, 80 км до кордону
10. "Белгород", небольшая - 50.591407, 36.655440, 35 км до кордону
11. "Фрунзенская" - 50.656990, 36.416169, 33 км до кордону.
12. "Курская" - 51.492222, 36.090000, 76 км до кордону.
13. "Южная" - 51.728056, 36.454444, 77 км до кордону
14. "Найтоповичи" - 52.775335, 32.713668, 55 км до кордону
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11.10.2022 15:21 Відповісти
у кацапів дійсно є ТЕЦ і ТЕС і вони також не захищені, але в нас немає чим туди вдарити, Володя чи під дурачка, чи на повному серйозі зробив все, щоб в нас не було таких ракет, хоча йому передав "барига" і ракети проти кораблів і ракети проти точок агресара, пускових ракет, яких ми виготовили рівно нуль. Все зарили в дороги. І з кожним днем переконуємося, що Володя зробив велику помилку, в основу своєї діяльності виділив дороги, а не ракети. Сьогодні не маємо ні доріг, ні захищених жодного інфраструктурного проекту -ТЕЦ, ТЕС, трансформатора, газопроводу чи водоводу.
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11.10.2022 16:06 Відповісти
https://defence-ua.com/weapon_and_tech/korostelov_govorit_scho_v_neptun_zakladeno_blizko_70_novogo_kompleksu_ppo-5298.html в "Нептун" закладено близько 70% нового комплексу ППО
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11.10.2022 15:04 Відповісти
 
 