Рашисти вдарили ракетами по енергетичній інфраструктурі двох районів Дніпропетровщини. Серйозні руйнування, запроваджено режим тотальної економії, - ОВА

Окупанти поцілили ракетами по енергетичній інфраструктурі у Павлоградському та Кам’янському районах Дніпропетровщини. Є серйозні руйнування.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко, інформує Цензор.НЕТ.

"Ворожа атака у понад 5 годин. Країна-терористка знову ударила по об’єктах життезабезпечення. Росіяни поцілили ракетами по енергетичній інфраструктурі у Павлоградському та Кам’янському районах. Є серйозні руйнування. Багато населених пунктів залишилися без світла. До роботи стали усі служби. Рятувальники ліквідують наслідки прильотів. Енергетики відновлюють обладнання і утримують роботу системи", - зазначив він.

За його словами, в області запроваджується режим тотальної економії, щоб могли працювати лікарні, транспорт та інша важлива соціальна інфраструктура.

"Прошу усіх заощаджувати електрику. Працюємо. Все відновимо. Проте потрібен час", - резюмує Резніченко.

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