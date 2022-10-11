В Кременчугском районе от ракеты образовалась воронка. ФОТОрепортаж

В одном из сел Кременчугского района, куда упала сбитая ракета, образовалась большая воронка.

Об этом сообщил городской голова Кременчуга Виталий Малецкий, передает Цензор.НЕТ.

"На фото – воронка от вражеской ракеты на территории нашего района", - написал Малецкий.

По данным местных СМИ, в селе Чечелево Кременчугского района пострадало более 50 домов.









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