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В Кременчугском районе от ракеты образовалась воронка. ФОТОрепортаж

В одном из сел Кременчугского района, куда упала сбитая ракета, образовалась большая воронка.

Об этом сообщил городской голова Кременчуга Виталий Малецкий, передает Цензор.НЕТ.

"На фото – воронка от вражеской ракеты на территории нашего района", - написал Малецкий.

В Кременчугском районе от ракеты образовалась воронка 01

По данным местных СМИ, в селе Чечелево Кременчугского района пострадало более 50 домов.

В Кременчугском районе от ракеты образовалась воронка 02
В Кременчугском районе от ракеты образовалась воронка 03
В Кременчугском районе от ракеты образовалась воронка 04
В Кременчугском районе от ракеты образовалась воронка 05

Читайте: ВСУ поразили пункт управления, девять районов сосредоточения живой силы и техники, пять систем ПВО и четыре склада боеприпасов, - Генштаб ВСУ

Кременчуг (350) обстрел (27114) Полтавская область (1150)


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Топ комментарии
+10
Сьогодні в районі Токмака ЗСУ накрили 6 установок окупантів С-300 разом із БК, це сталося під час перезарядки. Саме ці нелюди вели обстріли житлових будинків Запоріжжя.
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11.10.2022 19:52
+3
докурился наркоман
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11.10.2022 20:12
+2
Потери в ПВО орков бьют все рекорды.Только эти дебилы додумались пригонять установки С-300 к линии фронта.
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11.10.2022 19:57
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І в чому новина? Чи в Дніпрі або Києві воронок не утворювалося? Може в Харкові чи Маріуполі воронки менші? До чого це?

Зафіксували, додали до переліку військових злочинів, відкрили судове впровадження? Яка інформаційна складова цієї новини?
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11.10.2022 19:45 Ответить
Новина, така як і інформація про падіння ракет рашистів в інших містах, в чому проблема.
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11.10.2022 19:53 Ответить
Заголовок та сам текст спрямовані на те, що після вибуху утворилась воронка. Може 7 місяців тому це було б новиною, але зараз... І виносити це в стрічку новин має сенс лише тоді, коли б це сталося десь на Закарпатті - бо там таке малоймовірно. Але це моя думка, не зважайте.
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11.10.2022 20:06 Ответить
та пішов ти
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12.10.2022 07:13 Ответить
Сьогодні в районі Токмака ЗСУ накрили 6 установок окупантів С-300 разом із БК, це сталося під час перезарядки. Саме ці нелюди вели обстріли житлових будинків Запоріжжя.
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11.10.2022 19:52 Ответить
Потери в ПВО орков бьют все рекорды.Только эти дебилы додумались пригонять установки С-300 к линии фронта.
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11.10.2022 19:57 Ответить
там 30 км до линии фронта
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11.10.2022 20:03 Ответить
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11.10.2022 20:03 Ответить
Маск поговорил с Путиным перед публикацией "мирного плана" для Украины - СМИ

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11.10.2022 20:09 Ответить
шо у него с лицом ?
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11.10.2022 20:10 Ответить
докурился наркоман
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11.10.2022 20:12 Ответить
Максимальная дальность,
40-200 (300) км (по аэродинамической цели), 5-40 км (по баллистической цели)
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12.10.2022 11:14 Ответить
 
 