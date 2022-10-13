Российская ракета попала в дом в Белгороде. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
В российском Белгороде обломки ракеты упали на жилой дом.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Местные сообщают, что на здание упала ракета.
Также опубликован момент попадания ракеты.
Губернатор области Гладков традиционно обвинил ВСУ в обстреле.
Также известно, что часть ракеты ЗРПК "Панцирь" упала на территорию местной школы. Обломки повредили несколько автомобилей, припаркованных у многоэтажки на улице Губкина.
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+82 Bob East
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+72 Дмитрий Величко #530873
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його розкраску не сплутаешь
Які ж ви тендітні, лякливі. Нічого, ми вас натренуємо, досвід є.
Щоби всі боялись,- щоб не насміхались
Якщо, то він і до Владивостоку може долетіти та зробити там "бавовну".
Свабадалюбивый нарот Бєлгарадской наротной республики не хочет кормить нарот Курскай наротной республики.
За это КурНР и бомбит БелНР...
А как вы думали.война -это только в телевизоре?нет.она приходит к тебе домой.