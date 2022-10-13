Российская ракета попала в дом в Белгороде. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В российском Белгороде обломки ракеты упали на жилой дом.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Местные сообщают, что на здание упала ракета.

Также опубликован момент попадания ракеты.

Губернатор области Гладков традиционно обвинил ВСУ в обстреле.

Также известно, что часть ракеты ЗРПК "Панцирь" упала на территорию местной школы. Обломки повредили несколько автомобилей, припаркованных у многоэтажки на улице Губкина.

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