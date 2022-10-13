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Российская ракета попала в дом в Белгороде. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В российском Белгороде обломки ракеты упали на жилой дом.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Местные сообщают, что на здание упала ракета.

Также опубликован момент попадания ракеты.

Губернатор области Гладков традиционно обвинил ВСУ в обстреле.

Также известно, что часть ракеты ЗРПК "Панцирь" упала на территорию местной школы. Обломки повредили несколько автомобилей, припаркованных у многоэтажки на улице Губкина.

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Белгород (449)


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Топ комментарии
+82
так этож своя, радуйтесь.
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13.10.2022 13:06
+72
все йде за планом
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13.10.2022 13:07
+69
Оце правильна ракета. Усі б так робили.
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13.10.2022 13:06
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13.10.2022 13:05 Ответить
Воронеж заявляет протест, огорчен и негодует. Подите прочь. При чем тут Белгород?
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13.10.2022 14:02 Ответить
так этож своя, радуйтесь.
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13.10.2022 13:06 Ответить
стосовно того що впав панцир, то без питань !
його розкраску не сплутаешь

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13.10.2022 14:19 Ответить
Оце правильна ракета. Усі б так робили.
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13.10.2022 13:06 Ответить
Ляпота
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13.10.2022 13:06 Ответить
все йде за планом
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13.10.2022 13:07 Ответить
"Дом обрушился".
Які ж ви тендітні, лякливі. Нічого, ми вас натренуємо, досвід є.
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13.10.2022 13:08 Ответить
Его слова, да Богу в уши!
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13.10.2022 13:24 Ответить
та там малесенькій кусочок від дому відвалився, майже як новий залишився. яке там "обрушился"?
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13.10.2022 13:35 Ответить
Bingo!
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13.10.2022 13:08 Ответить
Походу, не обрушился.
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13.10.2022 13:08 Ответить
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13.10.2022 13:47 Ответить
Сподіваюсь що є жертви!
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13.10.2022 13:09 Ответить
рукожопи хто б сумнівався
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13.10.2022 13:09 Ответить
Там еще много домов, а у карлика хватает ракет. Так что вперед !!!
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13.10.2022 13:09 Ответить
гигиги. маладци
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13.10.2022 13:10 Ответить
Кацапы,а где радость со слезами на глазах!
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13.10.2022 13:10 Ответить
як вам високоточні ракети ...цєлі досянуті
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13.10.2022 13:10 Ответить
Йой-йой-йой !!! Ц-ц-ц !!! І де він абрушьілсо ??? Так, можливо декілька вікон!!! Так то ж на щастя !!!!
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13.10.2022 13:11 Ответить
База нацистів азовців знищена -, мо рф
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13.10.2022 13:13 Ответить
хорошо попала ! Бис !
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13.10.2022 13:13 Ответить
А що не так?
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13.10.2022 13:15 Ответить
Ще їм рукожопим тільки ядерні ракети запускати
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13.10.2022 13:16 Ответить
Я дуже стурбований! Тому що лише одна!)))
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13.10.2022 13:17 Ответить
Потому, что одну и запускали.
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13.10.2022 13:25 Ответить
орки пишуть що це ЗСУ
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13.10.2022 13:17 Ответить
Ja-ja!!
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13.10.2022 13:29 Ответить
Карма в действии Сообщается, что ракету запускали по https://t.me/+MljS5FUdeOE0ZGIy Харьковской области , но случился обратный взлёт.
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13.10.2022 13:18 Ответить
атріцательное попаданіе
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13.10.2022 13:30 Ответить
все одно скажуть шо ЗСУ...так як в маскві на каширському шоссе гексоген завозили у підвал фсб
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13.10.2022 13:19 Ответить
касаби-всі разом -здайомсу!!!!
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13.10.2022 13:22 Ответить
😱 Частина ракети ЗРПК "Панцир" впала на територію місцевої школи в Бєлгороді
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13.10.2022 13:22 Ответить
То привіт з майбутнього рашистопіонерам
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13.10.2022 15:38 Ответить
как-то так , русня. продолжайте в том же духе.
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13.10.2022 13:23 Ответить
Белгород бомбали ,лаптям объявляли что началася война
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13.10.2022 13:24 Ответить
Москалям надо срочно поднять боевой дух, им нужны жертвы среди россиян, чтобы шли чмобики мстить . Поэтому будут домбить не бамбас , а роиссю.
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13.10.2022 13:25 Ответить
ну навіть якщо замість каміння уламки ракети,то це теж добре...їжте,курви...
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13.10.2022 13:26 Ответить
привыкайте...
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13.10.2022 13:26 Ответить
гарно але мало. треба більш розбомблених кацапських будинків. най на своїй шкірі відчують
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13.10.2022 13:27 Ответить
Бий своїх, щоб чужі боялись

Щоби всі боялись,- щоб не насміхались
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13.10.2022 13:28 Ответить
Кацапы, прекратите обстреливать себя и не распространяйте всякие фейки !
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13.10.2022 13:28 Ответить
"Да шош вы, твари, творите-то, хахлы?! Бедным мальчикам в трусиках приходится бомбить ваши нацистские детские площадки, а в результате страдают невинные русские люди! Куда только амнести интернейшнал смотрит!!!"
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13.10.2022 13:29 Ответить
скільки кацапів стало "гарними"?
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13.10.2022 13:30 Ответить
Вона оно чо, оказывается все беды кацапов не столько от не застегнутой верхней пуговицы, сколько от ракеты с непредсказуемой траекторией
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13.10.2022 13:32 Ответить
Це вже "камні с нєба", чи ще ні? 🤔
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13.10.2022 13:32 Ответить
Пхахаха.
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13.10.2022 13:36 Ответить
З почином, *****! Не зупиняйтеся! У вас багато цілей під боком, а ви в Україну пуляєте.
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13.10.2022 13:36 Ответить
Похоже, что анекдот про Воронеж устарел. Меняем на Белгород.
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13.10.2022 13:36 Ответить
Як тільки рашистський "Панцирь" потрапляє до рук ВСУ - дальність його зразу зростає у декілька десятків раз!
Якщо, то він і до Владивостоку може долетіти та зробити там "бавовну".
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13.10.2022 13:36 Ответить
приблизно теж саме буде з Воронежем при спробі атакувати ядеркою
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13.10.2022 13:38 Ответить
там на крише сідел украінец і крічал "Слава Украіне" но долблестная ПВО защітіла местних
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13.10.2022 13:42 Ответить
тобто, бувають не тільки "харошиє руцкіє", але й "харошиє руцкіє ракети"
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13.10.2022 13:46 Ответить
Та **** белгород.По кремлю ****** свинособаки и выкурите из сотрира ************ вместе с его тувинской шоблой!........................................
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13.10.2022 13:48 Ответить
Свинособаки всё спишут на укров а холопы в это поверят.
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13.10.2022 13:55 Ответить
свободу Белгородской народной республике !
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13.10.2022 14:09 Ответить
Расєйскиє войска апстрєлівают мірних жітєлєй Белгородской народной республікі! Зєлєнскій ввєді войска!
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13.10.2022 19:43 Ответить
Україна рішуче засуджує незаконну агресію КуНДР щодо БєНДР та нагадує про неприпустимість територіальних зазіхань одних улусів щодо інших
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13.10.2022 14:15 Ответить
Пишіть правильно Білгород. А не Бєлгород.
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13.10.2022 14:15 Ответить
Тут все очевидно!
Свабадалюбивый нарот Бєлгарадской наротной республики не хочет кормить нарот Курскай наротной республики.
За это КурНР и бомбит БелНР...
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13.10.2022 14:24 Ответить
😁
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13.10.2022 14:32 Ответить
Ракете - уважуха.
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13.10.2022 14:37 Ответить
Пусть что угодно говорят чья. Когда прилетит настоящая, дойдет чья была эта. Но поздно будет. Это единственный недостаток правды--- поздно приходить, но навсегда.
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13.10.2022 14:42 Ответить
Когда в Украине города превращаються в руины.то они радуються.А тут немного дом зацепило.и уже дрыщут.Где радость то?
А как вы думали.война -это только в телевизоре?нет.она приходит к тебе домой.
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13.10.2022 14:46 Ответить
"Маловато,понимаешь. Маловато будет." (с)
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13.10.2022 14:58 Ответить
тачку расхегячело))
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13.10.2022 15:26 Ответить
Страна непуганых идиотов..(с)
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13.10.2022 15:30 Ответить
Возвращение в родную гавнонь.
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13.10.2022 15:30 Ответить
Позор росийским агрессорам руки проч от белгорода ,,,
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13.10.2022 15:40 Ответить
🤣
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13.10.2022 16:05 Ответить
Карма действительно работает. Россиянам ихная криволапость ещё не таких приколов сделает. Но даже если росияне за своих имперских амбиций давно заслужили не только камней с неба, я бы не очень радовался. Сейчас кремлёвские пропагондоны начнёт страшно смердеть на международную аудиторию и будет пробовать это навешать на ВСУ и Украину в целом. Победить Россию в войне это в конце не помешает, но кратковременные проблемы в отношении с союзниками может создать.
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13.10.2022 15:50 Ответить
Так это ж камни с неба!!!!!
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13.10.2022 15:54 Ответить
щас кабздон ..день пабеды.. спает в обнимку с жириновским
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13.10.2022 16:38 Ответить
Это мы еще не начинали.
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13.10.2022 18:02 Ответить
Жаль, що у дах. Добре б було по 5 або 6-му поверху.
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13.10.2022 19:09 Ответить
 
 