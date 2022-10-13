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Російська ракета влучила в будинок у Бєлгороді. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У російському Бєлгороді уламки ракети впали на житловий будинок.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Місцеві повідомляють, що на будинок впала ракета.

Також опубліковано момент влучення ракети.

Губернатор області Гладков традиційно звинуватив ЗСУ в обстрілі.

Також відомо, що частина ракети ЗРПК "Панцир" впала на територію місцевої школи. Уламки пошкодили кілька автомобілів, припаркованих біля багатоповерхівки на вулиці Губкіна.

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Автор: 

Бєлгород (504)


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Топ коментарі
+82
так этож своя, радуйтесь.
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13.10.2022 13:06
+72
все йде за планом
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13.10.2022 13:07
+69
Оце правильна ракета. Усі б так робили.
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13.10.2022 13:06
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13.10.2022 13:05 Відповісти
Воронеж заявляет протест, огорчен и негодует. Подите прочь. При чем тут Белгород?
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13.10.2022 14:02 Відповісти
так этож своя, радуйтесь.
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13.10.2022 13:06 Відповісти
стосовно того що впав панцир, то без питань !
його розкраску не сплутаешь

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13.10.2022 14:19 Відповісти
Оце правильна ракета. Усі б так робили.
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13.10.2022 13:06 Відповісти
Ляпота
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13.10.2022 13:06 Відповісти
все йде за планом
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13.10.2022 13:07 Відповісти
"Дом обрушился".
Які ж ви тендітні, лякливі. Нічого, ми вас натренуємо, досвід є.
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13.10.2022 13:08 Відповісти
Его слова, да Богу в уши!
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13.10.2022 13:24 Відповісти
та там малесенькій кусочок від дому відвалився, майже як новий залишився. яке там "обрушился"?
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13.10.2022 13:35 Відповісти
Bingo!
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13.10.2022 13:08 Відповісти
Походу, не обрушился.
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13.10.2022 13:08 Відповісти
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13.10.2022 13:47 Відповісти
Сподіваюсь що є жертви!
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13.10.2022 13:09 Відповісти
рукожопи хто б сумнівався
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13.10.2022 13:09 Відповісти
Там еще много домов, а у карлика хватает ракет. Так что вперед !!!
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13.10.2022 13:09 Відповісти
гигиги. маладци
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13.10.2022 13:10 Відповісти
Кацапы,а где радость со слезами на глазах!
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13.10.2022 13:10 Відповісти
як вам високоточні ракети ...цєлі досянуті
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13.10.2022 13:10 Відповісти
Йой-йой-йой !!! Ц-ц-ц !!! І де він абрушьілсо ??? Так, можливо декілька вікон!!! Так то ж на щастя !!!!
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13.10.2022 13:11 Відповісти
База нацистів азовців знищена -, мо рф
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13.10.2022 13:13 Відповісти
хорошо попала ! Бис !
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13.10.2022 13:13 Відповісти
А що не так?
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13.10.2022 13:15 Відповісти
Ще їм рукожопим тільки ядерні ракети запускати
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13.10.2022 13:16 Відповісти
Я дуже стурбований! Тому що лише одна!)))
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13.10.2022 13:17 Відповісти
Потому, что одну и запускали.
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13.10.2022 13:25 Відповісти
орки пишуть що це ЗСУ
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13.10.2022 13:17 Відповісти
Ja-ja!!
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13.10.2022 13:29 Відповісти
Карма в действии Сообщается, что ракету запускали по https://t.me/+MljS5FUdeOE0ZGIy Харьковской области , но случился обратный взлёт.
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13.10.2022 13:18 Відповісти
атріцательное попаданіе
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13.10.2022 13:30 Відповісти
все одно скажуть шо ЗСУ...так як в маскві на каширському шоссе гексоген завозили у підвал фсб
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13.10.2022 13:19 Відповісти
касаби-всі разом -здайомсу!!!!
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13.10.2022 13:22 Відповісти
😱 Частина ракети ЗРПК "Панцир" впала на територію місцевої школи в Бєлгороді
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13.10.2022 13:22 Відповісти
То привіт з майбутнього рашистопіонерам
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13.10.2022 15:38 Відповісти
как-то так , русня. продолжайте в том же духе.
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13.10.2022 13:23 Відповісти
Белгород бомбали ,лаптям объявляли что началася война
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13.10.2022 13:24 Відповісти
Москалям надо срочно поднять боевой дух, им нужны жертвы среди россиян, чтобы шли чмобики мстить . Поэтому будут домбить не бамбас , а роиссю.
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13.10.2022 13:25 Відповісти
ну навіть якщо замість каміння уламки ракети,то це теж добре...їжте,курви...
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13.10.2022 13:26 Відповісти
привыкайте...
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13.10.2022 13:26 Відповісти
гарно але мало. треба більш розбомблених кацапських будинків. най на своїй шкірі відчують
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13.10.2022 13:27 Відповісти
Бий своїх, щоб чужі боялись

Щоби всі боялись,- щоб не насміхались
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13.10.2022 13:28 Відповісти
Кацапы, прекратите обстреливать себя и не распространяйте всякие фейки !
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13.10.2022 13:28 Відповісти
"Да шош вы, твари, творите-то, хахлы?! Бедным мальчикам в трусиках приходится бомбить ваши нацистские детские площадки, а в результате страдают невинные русские люди! Куда только амнести интернейшнал смотрит!!!"
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13.10.2022 13:29 Відповісти
скільки кацапів стало "гарними"?
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13.10.2022 13:30 Відповісти
Вона оно чо, оказывается все беды кацапов не столько от не застегнутой верхней пуговицы, сколько от ракеты с непредсказуемой траекторией
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13.10.2022 13:32 Відповісти
Це вже "камні с нєба", чи ще ні? 🤔
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13.10.2022 13:32 Відповісти
Пхахаха.
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13.10.2022 13:36 Відповісти
З почином, *****! Не зупиняйтеся! У вас багато цілей під боком, а ви в Україну пуляєте.
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13.10.2022 13:36 Відповісти
Похоже, что анекдот про Воронеж устарел. Меняем на Белгород.
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13.10.2022 13:36 Відповісти
Як тільки рашистський "Панцирь" потрапляє до рук ВСУ - дальність його зразу зростає у декілька десятків раз!
Якщо, то він і до Владивостоку може долетіти та зробити там "бавовну".
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13.10.2022 13:36 Відповісти
приблизно теж саме буде з Воронежем при спробі атакувати ядеркою
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13.10.2022 13:38 Відповісти
там на крише сідел украінец і крічал "Слава Украіне" но долблестная ПВО защітіла местних
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13.10.2022 13:42 Відповісти
тобто, бувають не тільки "харошиє руцкіє", але й "харошиє руцкіє ракети"
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13.10.2022 13:46 Відповісти
Та **** белгород.По кремлю ****** свинособаки и выкурите из сотрира ************ вместе с его тувинской шоблой!........................................
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13.10.2022 13:48 Відповісти
Свинособаки всё спишут на укров а холопы в это поверят.
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13.10.2022 13:55 Відповісти
свободу Белгородской народной республике !
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13.10.2022 14:09 Відповісти
Расєйскиє войска апстрєлівают мірних жітєлєй Белгородской народной республікі! Зєлєнскій ввєді войска!
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13.10.2022 19:43 Відповісти
Україна рішуче засуджує незаконну агресію КуНДР щодо БєНДР та нагадує про неприпустимість територіальних зазіхань одних улусів щодо інших
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13.10.2022 14:15 Відповісти
Пишіть правильно Білгород. А не Бєлгород.
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13.10.2022 14:15 Відповісти
Тут все очевидно!
Свабадалюбивый нарот Бєлгарадской наротной республики не хочет кормить нарот Курскай наротной республики.
За это КурНР и бомбит БелНР...
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13.10.2022 14:24 Відповісти
😁
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13.10.2022 14:32 Відповісти
Ракете - уважуха.
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13.10.2022 14:37 Відповісти
Пусть что угодно говорят чья. Когда прилетит настоящая, дойдет чья была эта. Но поздно будет. Это единственный недостаток правды--- поздно приходить, но навсегда.
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13.10.2022 14:42 Відповісти
Когда в Украине города превращаються в руины.то они радуються.А тут немного дом зацепило.и уже дрыщут.Где радость то?
А как вы думали.война -это только в телевизоре?нет.она приходит к тебе домой.
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13.10.2022 14:46 Відповісти
"Маловато,понимаешь. Маловато будет." (с)
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13.10.2022 14:58 Відповісти
тачку расхегячело))
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13.10.2022 15:26 Відповісти
Страна непуганых идиотов..(с)
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13.10.2022 15:30 Відповісти
Возвращение в родную гавнонь.
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13.10.2022 15:30 Відповісти
Позор росийским агрессорам руки проч от белгорода ,,,
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13.10.2022 15:40 Відповісти
🤣
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13.10.2022 16:05 Відповісти
Карма действительно работает. Россиянам ихная криволапость ещё не таких приколов сделает. Но даже если росияне за своих имперских амбиций давно заслужили не только камней с неба, я бы не очень радовался. Сейчас кремлёвские пропагондоны начнёт страшно смердеть на международную аудиторию и будет пробовать это навешать на ВСУ и Украину в целом. Победить Россию в войне это в конце не помешает, но кратковременные проблемы в отношении с союзниками может создать.
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13.10.2022 15:50 Відповісти
Так это ж камни с неба!!!!!
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13.10.2022 15:54 Відповісти
щас кабздон ..день пабеды.. спает в обнимку с жириновским
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13.10.2022 16:38 Відповісти
Это мы еще не начинали.
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13.10.2022 18:02 Відповісти
Жаль, що у дах. Добре б було по 5 або 6-му поверху.
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13.10.2022 19:09 Відповісти
 
 