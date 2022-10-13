Російська ракета влучила в будинок у Бєлгороді. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У російському Бєлгороді уламки ракети впали на житловий будинок.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Місцеві повідомляють, що на будинок впала ракета.

Також опубліковано момент влучення ракети.

Губернатор області Гладков традиційно звинуватив ЗСУ в обстрілі.

Також відомо, що частина ракети ЗРПК "Панцир" впала на територію місцевої школи. Уламки пошкодили кілька автомобілів, припаркованих біля багатоповерхівки на вулиці Губкіна.

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