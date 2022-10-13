Російська ракета влучила в будинок у Бєлгороді. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
У російському Бєлгороді уламки ракети впали на житловий будинок.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
Місцеві повідомляють, що на будинок впала ракета.
Також опубліковано момент влучення ракети.
Губернатор області Гладков традиційно звинуватив ЗСУ в обстрілі.
Також відомо, що частина ракети ЗРПК "Панцир" впала на територію місцевої школи. Уламки пошкодили кілька автомобілів, припаркованих біля багатоповерхівки на вулиці Губкіна.
Топ коментарі
+82 Bob East
показати весь коментар13.10.2022 13:06
+72 Дмитрий Величко #530873
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+69 Светлана Круп
показати весь коментар13.10.2022 13:06
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його розкраску не сплутаешь
Які ж ви тендітні, лякливі. Нічого, ми вас натренуємо, досвід є.
Щоби всі боялись,- щоб не насміхались
Якщо, то він і до Владивостоку може долетіти та зробити там "бавовну".
Свабадалюбивый нарот Бєлгарадской наротной республики не хочет кормить нарот Курскай наротной республики.
За это КурНР и бомбит БелНР...
А как вы думали.война -это только в телевизоре?нет.она приходит к тебе домой.