Россияне обстреляли Константиновку запрещенными снарядами. Есть тяжело раненые, - Нацполиция. ФОТО
По частному сектору Константиновки россияне выпустили ракету "Смерч" с кассетными снарядами.
Об этом сообщает Главное управление Нацполиции в Донецкой области, передает Цензор.НЕТ.
"Оккупанты выпустили по мирным домам ракету "Смерч", которая несет многочисленные кассетные снаряды. В результате разрывов повреждено по меньшей мере десять домов, тяжелые ранения получили три человека", - говорится в сообщении.
Все снаряды попали в жилые дома и возле магазина. В результате взрыва была травмирована 21-летняя девушка и двое мужчин 26 и 58 лет. Раненых спасали фельдшеры медицинского пункта бригады Нацгвардии, одними из первых прибывших на помощь. Пострадавшие доставлены в больницу в тяжелом состоянии.
В полиции отметили, что обстрел Константиновки произошел 21 октября около 14:00.
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