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Россияне обстреляли Константиновку запрещенными снарядами. Есть тяжело раненые, - Нацполиция. ФОТО

По частному сектору Константиновки россияне выпустили ракету "Смерч" с кассетными снарядами.

Об этом сообщает Главное управление Нацполиции в Донецкой области, передает Цензор.НЕТ.

"Оккупанты выпустили по мирным домам ракету "Смерч", которая несет многочисленные кассетные снаряды. В результате разрывов повреждено по меньшей мере десять домов, тяжелые ранения получили три человека", - говорится в сообщении.

Все снаряды попали в жилые дома и возле магазина. В результате взрыва была травмирована 21-летняя девушка и двое мужчин 26 и 58 лет. Раненых спасали фельдшеры медицинского пункта бригады Нацгвардии, одними из первых прибывших на помощь. Пострадавшие доставлены в больницу в тяжелом состоянии.

В полиции отметили, что обстрел Константиновки произошел 21 октября около 14:00.

Россияне обстреляли Константиновку запрещенными снарядами. Есть тяжело раненые, - Нацполиция 01
Россияне обстреляли Константиновку запрещенными снарядами. Есть тяжело раненые, - Нацполиция 02
Россияне обстреляли Константиновку запрещенными снарядами. Есть тяжело раненые, - Нацполиция 03

Смотрите: За сутки российские военные обстреляли 13 населенных пунктов Донецкой области. Есть убитые и раненые. ФОТОрепортаж

обстрел (27151) Нацполиция (16463) Донецкая область (9648) Константиновка (1743)


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А у відповідь отого "смерча" задвохсотити що ні-ні! Бо *уйло нападе! Чи це буде екскалація?
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22.10.2022 15:49 Ответить
для расии нет ничего запрещенного... она уже это поняла..
это у нас мораль, принципы, милосердие...эволюция и цивилизация...
у русни - победобесие, зависть и ненависть к тем кто умнее, свободнее, богаче, счастливее...
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22.10.2022 16:16 Ответить
Ні в якому разі не можна ставитися до москалів, як до людей! Це ординські глисти, яких просто треба дусити! Де побачив, там і розчавив!
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22.10.2022 16:27 Ответить
 
 