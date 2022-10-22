Россияне обстреляли Константиновку запрещенными снарядами. Есть тяжело раненые, - Нацполиция. ФОТО

По частному сектору Константиновки россияне выпустили ракету "Смерч" с кассетными снарядами.

Об этом сообщает Главное управление Нацполиции в Донецкой области, передает Цензор.НЕТ.

"Оккупанты выпустили по мирным домам ракету "Смерч", которая несет многочисленные кассетные снаряды. В результате разрывов повреждено по меньшей мере десять домов, тяжелые ранения получили три человека", - говорится в сообщении.

Все снаряды попали в жилые дома и возле магазина. В результате взрыва была травмирована 21-летняя девушка и двое мужчин 26 и 58 лет. Раненых спасали фельдшеры медицинского пункта бригады Нацгвардии, одними из первых прибывших на помощь. Пострадавшие доставлены в больницу в тяжелом состоянии.

В полиции отметили, что обстрел Константиновки произошел 21 октября около 14:00.







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