Российский Панцирь-С1, уничтоженный AGM-88 HARM с самолета ВСУ. ФОТО
Вследствие поражения противорадиолокационной ракетой AGM-88 HARM один из российских зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь-С1" не подлежит восстановлению.
Соответствующее фото обнародовал в фейсбуке главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.
"Ракурс неудобный, но хорошо видно, что произошел подрыв неконтактной боевой части точно над ЗРПК. В результате взрыва полностью уничтожен боевой модуль, радар и пусковые установки левого борта сгорели. Поскольку боевая часть снаряжена 13 тысячами вольфрамовых сегментов, нет сомнения, чтобы после такого взрыва ремонту "Панцирь" уже не подлежит, это металлолом", - прокомментировал журналист.
Он выразил надежду, что появятся и фотографии лучшего качества, и напомнил, что "Панцирь" является "основной системой военной ПВО ВС РФ".
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