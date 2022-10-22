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Новости Фото Война
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Российский Панцирь-С1, уничтоженный AGM-88 HARM с самолета ВСУ. ФОТО

Вследствие поражения противорадиолокационной ракетой AGM-88 HARM один из российских зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь-С1" не подлежит восстановлению.

Соответствующее фото обнародовал в фейсбуке главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

"Ракурс неудобный, но хорошо видно, что произошел подрыв неконтактной боевой части точно над ЗРПК. В результате взрыва полностью уничтожен боевой модуль, радар и пусковые установки левого борта сгорели. Поскольку боевая часть снаряжена 13 тысячами вольфрамовых сегментов, нет сомнения, чтобы после такого взрыва ремонту "Панцирь" уже не подлежит, это металлолом", - прокомментировал журналист.

Он выразил надежду, что появятся и фотографии лучшего качества, и напомнил, что "Панцирь" является "основной системой военной ПВО ВС РФ".

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Российский Панцирь-С1, уничтоженный AGM-88 HARM с самолета ВСУ 01

Автор: 

армия РФ (19224) самолет (3591) Бутусов Юрий (4358) ВСУ (6587)


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Топ комментарии
+27
позитивчик
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22.10.2022 16:57
+25
Дайте ф-16 і буде цілий альбом з фотографіями аналоговнєтів👿
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22.10.2022 16:59
+13
Каждая уничтоженная единица техники кацапни это плюс для Украины.
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22.10.2022 17:13
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позитивчик
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22.10.2022 16:57 Ответить
Дайте ф-16 і буде цілий альбом з фотографіями аналоговнєтів👿
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22.10.2022 16:59 Ответить
правопис у шкандильбає - аналОговнет і тільки так)
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22.10.2022 17:30 Ответить
правильно - анал-У-говне-тнЫйэ абразцЫ
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22.10.2022 18:59 Ответить
даю - а ты летать на них умеешь? нет ? тогда не неси чушь!
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23.10.2022 04:52 Ответить
Каховська ГЕС.
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22.10.2022 17:05 Ответить
Героям слава!!!
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22.10.2022 17:11 Ответить
Каждая уничтоженная единица техники кацапни это плюс для Украины.
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22.10.2022 17:13 Ответить
3,14Zда.
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22.10.2022 17:13 Ответить
Панцир zдох...
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22.10.2022 17:21 Ответить
Красиво! Душевно!
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22.10.2022 18:06 Ответить
Пі...а,ну тіпа Звізда панцирю...
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22.10.2022 18:41 Ответить
"Ах, какой был слон! Какой был слон!" (с)
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22.10.2022 19:53 Ответить
 
 