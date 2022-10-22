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Російський Панцир-С1, знищений AGM-88 HARM з літака ЗСУ. ФОТО

В результаті ураження протирадіолокаційною ракетою AGM-88 HARM один з російських зенітних ракетно-гарматних комплексів Панцир-С1 не підлягає відновленню.

Відповідну світлину оприлюднив у фейсбуці головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

"Ракурс незручний, але добре видно, що відбувся підрив не контактної бойової частини точно над ЗРГК. Внаслідок вибуху повністю знищений бойовий модуль, радар та пускові установки лівого борту згоріли. Оскільки бойова частина споряджена 13 тисячами вольфрамових сегментів, немає сумніву, щоб після такого вибуху ремонту Панцир вже не підлягає, це металобрухт", - прокоментував журналіст.

Він висловив сподівання, що з’являться й світлини кращої якості, та нагадав, що "Панцир" є "основною системою військової ППО ЗС РФ".

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Російський Панцир-С1, знищений AGM-88 HARM з літака ЗСУ 01

Автор: 

армія рф (17373) літак (2903) Бутусов Юрій (3589) ЗСУ (7544)


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Топ коментарі
+27
позитивчик
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22.10.2022 16:57
+25
Дайте ф-16 і буде цілий альбом з фотографіями аналоговнєтів👿
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22.10.2022 16:59
+13
Каждая уничтоженная единица техники кацапни это плюс для Украины.
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22.10.2022 17:13
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22.10.2022 16:57 Відповісти
Дайте ф-16 і буде цілий альбом з фотографіями аналоговнєтів👿
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22.10.2022 16:59 Відповісти
правопис у шкандильбає - аналОговнет і тільки так)
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22.10.2022 17:30 Відповісти
правильно - анал-У-говне-тнЫйэ абразцЫ
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22.10.2022 18:59 Відповісти
даю - а ты летать на них умеешь? нет ? тогда не неси чушь!
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23.10.2022 04:52 Відповісти
Каховська ГЕС.
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22.10.2022 17:05 Відповісти
Героям слава!!!
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22.10.2022 17:11 Відповісти
Каждая уничтоженная единица техники кацапни это плюс для Украины.
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22.10.2022 17:13 Відповісти
3,14Zда.
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22.10.2022 17:13 Відповісти
Панцир zдох...
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22.10.2022 17:21 Відповісти
Красиво! Душевно!
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22.10.2022 18:06 Відповісти
Пі...а,ну тіпа Звізда панцирю...
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22.10.2022 18:41 Відповісти
"Ах, какой был слон! Какой был слон!" (с)
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22.10.2022 19:53 Відповісти
 
 