Російський Панцир-С1, знищений AGM-88 HARM з літака ЗСУ. ФОТО

В результаті ураження протирадіолокаційною ракетою AGM-88 HARM один з російських зенітних ракетно-гарматних комплексів Панцир-С1 не підлягає відновленню.

Відповідну світлину оприлюднив у фейсбуці головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

"Ракурс незручний, але добре видно, що відбувся підрив не контактної бойової частини точно над ЗРГК. Внаслідок вибуху повністю знищений бойовий модуль, радар та пускові установки лівого борту згоріли. Оскільки бойова частина споряджена 13 тисячами вольфрамових сегментів, немає сумніву, щоб після такого вибуху ремонту Панцир вже не підлягає, це металобрухт", - прокоментував журналіст.

Він висловив сподівання, що з’являться й світлини кращої якості, та нагадав, що "Панцир" є "основною системою військової ППО ЗС РФ".

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