80-я десантно-штурмовая бригада пополнилась затрофеенным на Харьковщине БТР-82А, - Бутусов. ФОТО

Военнослужащие 80-й десантно-штурмовой бригады взяли на вооружение захваченный в Харьковской области трофейный БТР-82А.

Об этом сообщил в фейсбуке главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

"Красота. Трофейный БТР-82А, захваченный в Харьковской области воинами одного из наших лучших боевых соединений - знаменитой 80-й десантно-штурмовой бригады. Полностью исправная боевая машина воюет как штатное вооружение украинских десантников, значительно усиливших свою боеспособность десятками единиц новой техники из "российского ленд-лиза", - отмечает Бутусов.

По его словам, БТР-82 перекрашен в пиксельный камуфляж ВСУ.

"Интересно, что крест на башне, если смотреть Википедию, - это так называемый гамма-крест. Гамма-крест - греческого происхождения, в частности, использовался в церковной символике. Приятно видеть, что рисовали с душой, кто-то сделал аккуратный трафарет, позаботился о символике. Выглядит очень красиво", - резюмирует журналист.

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