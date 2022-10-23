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Новости Фото Война
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80-я десантно-штурмовая бригада пополнилась затрофеенным на Харьковщине БТР-82А, - Бутусов. ФОТО

Военнослужащие 80-й десантно-штурмовой бригады взяли на вооружение захваченный в Харьковской области трофейный БТР-82А.

Об этом сообщил в фейсбуке главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

"Красота. Трофейный БТР-82А, захваченный в Харьковской области воинами одного из наших лучших боевых соединений - знаменитой 80-й десантно-штурмовой бригады. Полностью исправная боевая машина воюет как штатное вооружение украинских десантников, значительно усиливших свою боеспособность десятками единиц новой техники из "российского ленд-лиза", - отмечает Бутусов.

По его словам, БТР-82 перекрашен в пиксельный камуфляж ВСУ.

"Интересно, что крест на башне, если смотреть Википедию, - это так называемый гамма-крест. Гамма-крест - греческого происхождения, в частности, использовался в церковной символике. Приятно видеть, что рисовали с душой, кто-то сделал аккуратный трафарет, позаботился о символике. Выглядит очень красиво", - резюмирует журналист.

Смотрите также: Украинские воины уничтожили два вражеских грузовика и затрофеили БТР. ВИДЕО

80-я десантно-штурмовая бригада пополнилась затрофеенным на Харьковщине БТР-82А, - Бутусов 01

Автор: 

Бутусов Юрий (4358) 80 отдельная десантно-штурмовая бригада (150) ВСУ (6587) трофеи (180)


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Топ комментарии
+28
ДШВ України-черговий респектище.А за хрест-респект окремий...
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23.10.2022 09:26
+23
Крест - просто шикарен.
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23.10.2022 09:31
+18
так-кацапам має дуже сподобатись...
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23.10.2022 09:32
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ДШВ України-черговий респектище.А за хрест-респект окремий...
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23.10.2022 09:26 Ответить
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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23.10.2022 09:28 Ответить
Крест - просто шикарен.
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23.10.2022 09:31 Ответить
так-кацапам має дуже сподобатись...
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23.10.2022 09:32 Ответить
А где БТР-4Е ? Их выпускают или нет ?
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23.10.2022 09:35 Ответить
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23.10.2022 09:41 Ответить
Если ты такой розумаха шо ж ты ответ не написал ?
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23.10.2022 09:55 Ответить
але пердак соловйова буде горіти.... бо такий хрест був у вермахту... може ми робимо пропагандонам верблюжу послугу?
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23.10.2022 09:39 Ответить
ти, коли дружину або коханку будеш вибирати, теж будеш на думку Мудозвона орієнтуватись?
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23.10.2022 09:43 Ответить
У вермахту був інший. В Вікіпедію хоча б сходіть.
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23.10.2022 09:54 Ответить
так був. дивився
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25.10.2022 09:42 Ответить
Пошли они нах.р, украинцы люди с юмором. Во время Майдана кастрюли надевали по известным причинам, но долбодятлы рабсейские до сих пор не понимают почему.
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23.10.2022 10:19 Ответить
Якщо будемо оглядатися на всяких пі....
Блєск і ніщета підарасів https://www.youtube.com/watch?v=USEmjd7BC-o https://www.youtube.com/watch?v=USEmjd7BC-o

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23.10.2022 09:45 Ответить
А обряд екзорцизму провели перед користуванням?
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23.10.2022 09:51 Ответить
а захоплення + перерисувення з нанесенням зображення ...

Не є найсильнішими обрядами екзорцизму ?
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23.10.2022 10:33 Ответить
Та воно недолуго дурне просто.
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23.10.2022 10:38 Ответить
Гарний хрест. У соловйова матка випаде, як побачить...
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23.10.2022 09:56 Ответить
À propos символика: у меня предложение, как нейтрализовать Z (на трофейной технике). Надо добавить диакритический значок ˇ, чт превратит Z в Ž, что есть жопа.
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23.10.2022 10:20 Ответить
Таке фото і на робочий стіл поставити не завадить. А як би ще фронтально, то взагалі б був би зашквар ватопітеків.
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23.10.2022 10:40 Ответить
суто львівський тролінг)))
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23.10.2022 10:46 Ответить
Це хрест св.Миколая. Його нанесували на панцерники- танки
гітлеровської Німеччини за часів 2-ї Світової війни.
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23.10.2022 10:47 Ответить
Там чорне поле
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23.10.2022 11:11 Ответить
Тимофій Тимофеєв, схожi як Х на П...Вам треба щось з окулярами робити..
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23.10.2022 11:24 Ответить
в мене такий гама-хрест викликає однозначну ассоціацію з гітлерівськими військами. Той хто просуває таку символіку в нашому війську є реальний придурок. Був же нормальний білий хрест, що ассоціюється з православною вірою , все було зрозуміло - ми православні б'ємося проти фашиської погані із зетками.
Навіщо щось міняти і плутати бійців. Малювати різні хрести, змінювати кольори нарукавних стрічок.
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23.10.2022 11:27 Ответить
Смотри --"Господи, почему они победили", что писали танкисты 2-й тд СС "Дас Райх" о русских танкистах на Курской дуге 16.07.2021
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23.10.2022 12:52 Ответить
ИЛИ --5 ключевых недостатков танка "Тигр", которые мешали немцам воевать 2021-01-14
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23.10.2022 12:59 Ответить
Что-то крест все больше немецкий напоминает.
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23.10.2022 13:28 Ответить
Треба укр.тризуб.
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23.10.2022 17:24 Ответить
крест лишний.
все рашисткие пропагандоны накинулись на этот крест, пальцами показывают и орут - видите?! укронацисты!! спецобосрация оправдана!
мы воюем с возродившимися нациками!!! ааааааааааа!!!
...................................
если так нравятся кресты, нарисовали бы уж крест бундесвера. на злобу дня.
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23.10.2022 14:27 Ответить
Нахрена бензин лить на рашисткие пердаки, не понимаю. Они потом воют что мы с нацистами воюем
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23.10.2022 20:23 Ответить
Трафарет прям к месту https://sand-box.com.ua/trafarety-ru/ пардаки будут гореть знатно
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06.09.2023 18:41 Ответить
 
 