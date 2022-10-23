80-я десантно-штурмовая бригада пополнилась затрофеенным на Харьковщине БТР-82А, - Бутусов. ФОТО
Военнослужащие 80-й десантно-штурмовой бригады взяли на вооружение захваченный в Харьковской области трофейный БТР-82А.
Об этом сообщил в фейсбуке главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.
"Красота. Трофейный БТР-82А, захваченный в Харьковской области воинами одного из наших лучших боевых соединений - знаменитой 80-й десантно-штурмовой бригады. Полностью исправная боевая машина воюет как штатное вооружение украинских десантников, значительно усиливших свою боеспособность десятками единиц новой техники из "российского ленд-лиза", - отмечает Бутусов.
По его словам, БТР-82 перекрашен в пиксельный камуфляж ВСУ.
"Интересно, что крест на башне, если смотреть Википедию, - это так называемый гамма-крест. Гамма-крест - греческого происхождения, в частности, использовался в церковной символике. Приятно видеть, что рисовали с душой, кто-то сделал аккуратный трафарет, позаботился о символике. Выглядит очень красиво", - резюмирует журналист.
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Блєск і ніщета підарасів https://www.youtube.com/watch?v=USEmjd7BC-o https://www.youtube.com/watch?v=USEmjd7BC-o
Не є найсильнішими обрядами екзорцизму ?
гітлеровської Німеччини за часів 2-ї Світової війни.
Навіщо щось міняти і плутати бійців. Малювати різні хрести, змінювати кольори нарукавних стрічок.
все рашисткие пропагандоны накинулись на этот крест, пальцами показывают и орут - видите?! укронацисты!! спецобосрация оправдана!
мы воюем с возродившимися нациками!!! ааааааааааа!!!
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если так нравятся кресты, нарисовали бы уж крест бундесвера. на злобу дня.