80-а десантно-штурмова бригада поповнилась затрофеєним на Харківщині БТР-82А, - Бутусов. ФОТО
Військовослужбовці 80-ї десантно-штурмової бригади взяли на озброєння захоплений на Харківщині трофейний БТР-82А.
Про це повідомив у фейсбуці головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.
"Краса. Трофейний БТР-82А, захоплений у Харківській області воїнами одного з наших найкращих бойових з’єднань - славетної 80-ї десантно-штурмової бригади. Повністю справна бойова машина воює як штатне озброєння українських десантників, які значно посилили свою боєздатність десятками одиниць нової техніки з "російського ленд-лізу", - зазначає Бутусов.
За його словами, БТР-82 перефарбований у піксельний камуфляж ЗСУ.
"Цікаво, що хрест на башті, якщо дивитись Вікіпедію, - це так званий гамма-хрест. Гамма-хрест - грецького походження, зокрема, використовувався у церковній символіці. Приємно бачити, що малювали з душею, хтось зробив акуратний трафарет, подбав про символіку. Виглядає дуже красиво", - резюмує журналіст.
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Блєск і ніщета підарасів https://www.youtube.com/watch?v=USEmjd7BC-o https://www.youtube.com/watch?v=USEmjd7BC-o
Не є найсильнішими обрядами екзорцизму ?
гітлеровської Німеччини за часів 2-ї Світової війни.
Навіщо щось міняти і плутати бійців. Малювати різні хрести, змінювати кольори нарукавних стрічок.
все рашисткие пропагандоны накинулись на этот крест, пальцами показывают и орут - видите?! укронацисты!! спецобосрация оправдана!
мы воюем с возродившимися нациками!!! ааааааааааа!!!
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если так нравятся кресты, нарисовали бы уж крест бундесвера. на злобу дня.