80-а десантно-штурмова бригада поповнилась затрофеєним на Харківщині БТР-82А, - Бутусов. ФОТО

Військовослужбовці 80-ї десантно-штурмової бригади взяли на озброєння захоплений на Харківщині трофейний БТР-82А.

Про це повідомив у фейсбуці головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

"Краса. Трофейний БТР-82А, захоплений у Харківській області воїнами одного з наших найкращих бойових з’єднань - славетної 80-ї десантно-штурмової бригади. Повністю справна бойова машина воює як штатне озброєння українських десантників, які значно посилили свою боєздатність десятками одиниць нової техніки з "російського ленд-лізу", - зазначає Бутусов.

За його словами, БТР-82 перефарбований у піксельний камуфляж ЗСУ.

"Цікаво, що хрест на башті, якщо дивитись Вікіпедію, - це так званий гамма-хрест. Гамма-хрест - грецького походження, зокрема, використовувався у церковній символіці. Приємно бачити, що малювали з душею, хтось зробив акуратний трафарет, подбав про символіку. Виглядає дуже красиво", - резюмує журналіст.

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