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Новини Фото Війна
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80-а десантно-штурмова бригада поповнилась затрофеєним на Харківщині БТР-82А, - Бутусов. ФОТО

Військовослужбовці 80-ї десантно-штурмової бригади взяли на озброєння захоплений на Харківщині трофейний БТР-82А.

Про це повідомив у фейсбуці головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

"Краса. Трофейний БТР-82А, захоплений у Харківській області воїнами одного з наших найкращих бойових з’єднань - славетної 80-ї десантно-штурмової бригади. Повністю справна бойова машина воює як штатне озброєння українських десантників, які значно посилили свою боєздатність десятками одиниць нової техніки з "російського ленд-лізу", - зазначає Бутусов.

За його словами, БТР-82 перефарбований у піксельний камуфляж ЗСУ.

"Цікаво, що хрест на башті, якщо дивитись Вікіпедію, - це так званий гамма-хрест. Гамма-хрест - грецького походження, зокрема, використовувався у церковній символіці. Приємно бачити, що малювали з душею, хтось зробив акуратний трафарет, подбав про символіку. Виглядає дуже красиво", - резюмує журналіст.

Також читайте: Українські воїни знищили дві ворожі вантажівки та затрофеїли БТР. ВIДЕО

80-а десантно-штурмова бригада поповнилась затрофеєним на Харківщині БТР-82А, - Бутусов 01

Автор: 

Бутусов Юрій (3590) 80 окрема десантно-штурмова бригада (155) ЗСУ (7545) трофеї (185)


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Топ коментарі
+28
ДШВ України-черговий респектище.А за хрест-респект окремий...
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23.10.2022 09:26
+23
Крест - просто шикарен.
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23.10.2022 09:31
+18
так-кацапам має дуже сподобатись...
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23.10.2022 09:32
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ДШВ України-черговий респектище.А за хрест-респект окремий...
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23.10.2022 09:26 Відповісти
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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23.10.2022 09:28 Відповісти
Крест - просто шикарен.
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23.10.2022 09:31 Відповісти
так-кацапам має дуже сподобатись...
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23.10.2022 09:32 Відповісти
А где БТР-4Е ? Их выпускают или нет ?
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23.10.2022 09:35 Відповісти
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23.10.2022 09:41 Відповісти
Если ты такой розумаха шо ж ты ответ не написал ?
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23.10.2022 09:55 Відповісти
але пердак соловйова буде горіти.... бо такий хрест був у вермахту... може ми робимо пропагандонам верблюжу послугу?
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23.10.2022 09:39 Відповісти
ти, коли дружину або коханку будеш вибирати, теж будеш на думку Мудозвона орієнтуватись?
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23.10.2022 09:43 Відповісти
У вермахту був інший. В Вікіпедію хоча б сходіть.
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23.10.2022 09:54 Відповісти
так був. дивився
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25.10.2022 09:42 Відповісти
Пошли они нах.р, украинцы люди с юмором. Во время Майдана кастрюли надевали по известным причинам, но долбодятлы рабсейские до сих пор не понимают почему.
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23.10.2022 10:19 Відповісти
Якщо будемо оглядатися на всяких пі....
Блєск і ніщета підарасів https://www.youtube.com/watch?v=USEmjd7BC-o https://www.youtube.com/watch?v=USEmjd7BC-o

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23.10.2022 09:45 Відповісти
А обряд екзорцизму провели перед користуванням?
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23.10.2022 09:51 Відповісти
а захоплення + перерисувення з нанесенням зображення ...

Не є найсильнішими обрядами екзорцизму ?
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23.10.2022 10:33 Відповісти
Та воно недолуго дурне просто.
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23.10.2022 10:38 Відповісти
Гарний хрест. У соловйова матка випаде, як побачить...
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23.10.2022 09:56 Відповісти
À propos символика: у меня предложение, как нейтрализовать Z (на трофейной технике). Надо добавить диакритический значок ˇ, чт превратит Z в Ž, что есть жопа.
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23.10.2022 10:20 Відповісти
Таке фото і на робочий стіл поставити не завадить. А як би ще фронтально, то взагалі б був би зашквар ватопітеків.
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23.10.2022 10:40 Відповісти
суто львівський тролінг)))
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23.10.2022 10:46 Відповісти
Це хрест св.Миколая. Його нанесували на панцерники- танки
гітлеровської Німеччини за часів 2-ї Світової війни.
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23.10.2022 10:47 Відповісти
Там чорне поле
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23.10.2022 11:11 Відповісти
Тимофій Тимофеєв, схожi як Х на П...Вам треба щось з окулярами робити..
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23.10.2022 11:24 Відповісти
в мене такий гама-хрест викликає однозначну ассоціацію з гітлерівськими військами. Той хто просуває таку символіку в нашому війську є реальний придурок. Був же нормальний білий хрест, що ассоціюється з православною вірою , все було зрозуміло - ми православні б'ємося проти фашиської погані із зетками.
Навіщо щось міняти і плутати бійців. Малювати різні хрести, змінювати кольори нарукавних стрічок.
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23.10.2022 11:27 Відповісти
Смотри --"Господи, почему они победили", что писали танкисты 2-й тд СС "Дас Райх" о русских танкистах на Курской дуге 16.07.2021
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23.10.2022 12:52 Відповісти
ИЛИ --5 ключевых недостатков танка "Тигр", которые мешали немцам воевать 2021-01-14
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23.10.2022 12:59 Відповісти
Что-то крест все больше немецкий напоминает.
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23.10.2022 13:28 Відповісти
Треба укр.тризуб.
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23.10.2022 17:24 Відповісти
крест лишний.
все рашисткие пропагандоны накинулись на этот крест, пальцами показывают и орут - видите?! укронацисты!! спецобосрация оправдана!
мы воюем с возродившимися нациками!!! ааааааааааа!!!
...................................
если так нравятся кресты, нарисовали бы уж крест бундесвера. на злобу дня.
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23.10.2022 14:27 Відповісти
Нахрена бензин лить на рашисткие пердаки, не понимаю. Они потом воют что мы с нацистами воюем
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23.10.2022 20:23 Відповісти
Трафарет прям к месту https://sand-box.com.ua/trafarety-ru/ пардаки будут гореть знатно
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06.09.2023 18:41 Відповісти
 
 