В Польше демонтировали четыре памятника Красной армии. ФОТОрепортаж

Сегодня в 9 утра в Польше одновременно в четырех городах – Глубочицах, Бычине, Боболицах и Сташеве – были демонтированы памятники Красной Армии, установленные в советскую эпоху. Демонтаж был произведен в соответствии с законом, запрещающим пропаганду тоталитарных режимов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на PAP.

"Мы даем четкий сигнал, что все памятники, прославляющие коммунистическое устройство, должны исчезнуть из Польши", – сказал президент польского Института национальной памяти Кароль Навроцкий.

Он отметил, что таким памятникам не место в польском культурном пространстве, поскольку они "деконструируют польское сознание и апеллируют к внеисторическим нарративам".

Памятник в Глубочицах был установлен в 1945 году – к установленной в конце XIX века прусской мемориальной потолке была пристроена фигура советского солдата. Фигура сегодня демонтирована, стела будет отреставрирована.

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"Цей пам’ятник є символом системи, яка вже у своїх теоретичних засадах у другій половині ХІХ століття закликала до світової революції та винищення, знищення окремих соціальних груп", – підкреслив Навроцький під час демонтажу пам'ятника Червоній армії в Глибочицях.

Пам'ятники у Бичині, Боболиці та Сташуві також були встановлені у 1945 році. У ряді випадків вони ставилися над братніми могилами, поховання з яких ще в 1950-х роках були перенесені на муніципальні цвинтарі.

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