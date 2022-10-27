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В Польше демонтировали четыре памятника Красной армии. ФОТОрепортаж

Сегодня в 9 утра в Польше одновременно в четырех городах – Глубочицах, Бычине, Боболицах и Сташеве – были демонтированы памятники Красной Армии, установленные в советскую эпоху. Демонтаж был произведен в соответствии с законом, запрещающим пропаганду тоталитарных режимов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на PAP.

"Мы даем четкий сигнал, что все памятники, прославляющие коммунистическое устройство, должны исчезнуть из Польши", – сказал президент польского Института национальной памяти Кароль Навроцкий.

Он отметил, что таким памятникам не место в польском культурном пространстве, поскольку они "деконструируют польское сознание и апеллируют к внеисторическим нарративам".

Памятник в Глубочицах был установлен в 1945 году – к установленной в конце XIX века прусской мемориальной потолке была пристроена фигура советского солдата. Фигура сегодня демонтирована, стела будет отреставрирована.

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"Цей пам’ятник є символом системи, яка вже у своїх теоретичних засадах у другій половині ХІХ століття закликала до світової революції та винищення, знищення окремих соціальних груп", – підкреслив Навроцький під час демонтажу пам'ятника Червоній армії в Глибочицях.

Пам'ятники у Бичині, Боболиці та Сташуві також були встановлені у 1945 році. У ряді випадків вони ставилися над братніми могилами, поховання з яких ще в 1950-х роках були перенесені на муніципальні цвинтарі.

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В Польше демонтировали четыре памятника Красной армии 01
В Польше демонтировали четыре памятника Красной армии 02
В Польше демонтировали четыре памятника Красной армии 03
В Польше демонтировали четыре памятника Красной армии 04
В Польше демонтировали четыре памятника Красной армии 05
В Польше демонтировали четыре памятника Красной армии 06

памятник (2239) Польша (8412) декоммунизация (755)


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Топ комментарии
+26
Молодці-поляки....
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27.10.2022 17:13
+23
Фошизди. Це виявляється поляки напали на СРСР разом з німцями у 1939 році.
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27.10.2022 17:11
+17
таке страшне стояло
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27.10.2022 17:14
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Фошизди. Це виявляється поляки напали на СРСР разом з німцями у 1939 році.
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27.10.2022 17:11 Ответить
Молодці-поляки....
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27.10.2022 17:13 Ответить
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27.10.2022 19:04 Ответить
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27.10.2022 19:11 Ответить
таке страшне стояло
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27.10.2022 17:14 Ответить
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27.10.2022 17:24 Ответить
денаціфікація по-польські
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27.10.2022 17:24 Ответить
Дев'ятий рік іде війна кацапів на нашій території на звищення українців як нації, і як держави. У цьому році спеціально проїхався по містах і селах Миколаївської, Херсонської, Дніпропетровської і Кіровоградської областей і весною всі органи влади по всіх громадах підправили і підкрасили пам'ятники солдатам Другої Світогвої війни(хоча скрізь написано "Велика вітчизняна) і скрізь стоять дати 1941-1945. А що робила наша мільйонна армія у вересні 1939 року на теренах Західної України і Польщі? Що робили у Фінляндії? Винен знову Бандера, який сидів у німецькому концтаборі?
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27.10.2022 17:26 Ответить
Это памятники не советской армии
Это памятники погибшим людям
Русским украинцам грузинам полякам эстонцам
И многим воинам другихи национальностей
Пусть стоят чтобы мы помнили былое
И никогда не повторяли
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27.10.2022 17:27 Ответить
Вибачаюся, але ми вже знаємо істину, а не нав'язану комуністами історію, що на нас напали. Ні, ми будучи обдуреними, як сьогодні кацапи, напали на інші держави і чомусь це з історіх викинули. Де дати 1939-1941 роки, чи наші "погибшие люди" не вбивали погибших поляків і українуців? Я що призиваю їх викинути? Ні, я призиваю, особисто я призиваю виправити дати і тоді все буде вірно до кінця.
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27.10.2022 17:33 Ответить
good job
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27.10.2022 17:50 Ответить
👍

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27.10.2022 17:56 Ответить
Руське лайно на парашу...
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27.10.2022 21:48 Ответить
Не понял... А что они ждали ТРИДЦАТЬ лет?! Охренеть...
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28.10.2022 07:33 Ответить
 
 