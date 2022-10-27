У Польщі демонтували чотири пам’ятники Червоній армії. ФОТОрепортаж

Сьогодні о 9-й ранку в Польщі одночасно в чотирьох містах – Глибочицях, Бичині, Боболицях та Сташуві – були демонтовані пам’ятники Червоної Армії, встановлені в радянську епоху. Демонтаж було проведено відповідно до закону, який забороняє пропаганду тоталітарних режимів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на PAP.

"Ми даємо чіткий сигнал, що всі пам'ятники, які прославляють комуністичний устрій, повинні зникнути з Польщі", – сказав президент польського Інституту національної пам'яті Кароль Навроцький.

Він зазначив, що таким пам'ятникам не місце у польському культурному просторі, оскільки вони "деконструюють польську свідомість та апелюють до позаісторичних наративів".

Пам'ятник у Глибочицях було встановлено у 1945 році – до встановленої наприкінці XIX століття прусської меморіальної стели було прибудовано постать радянського солдата. Фігуру сьогодні демонтовано, стелу буде відреставровано.

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"Цей пам’ятник є символом системи, яка вже у своїх теоретичних засадах у другій половині ХІХ століття закликала до світової революції та винищення, знищення окремих соціальних груп", – підкреслив Навроцький під час демонтажу пам'ятника Червоній армії в Глибочицях.

Пам'ятники у Бичині, Боболиці та Сташуві також були встановлені у 1945 році. У ряді випадків вони ставилися над братніми могилами, поховання з яких ще в 1950-х роках були перенесені на муніципальні цвинтарі.

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