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Новини Фото Декомунізація
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У Польщі демонтували чотири пам’ятники Червоній армії. ФОТОрепортаж

Сьогодні о 9-й ранку в Польщі одночасно в чотирьох містах – Глибочицях, Бичині, Боболицях та Сташуві – були демонтовані пам’ятники Червоної Армії, встановлені в радянську епоху. Демонтаж було проведено відповідно до закону, який забороняє пропаганду тоталітарних режимів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на PAP.

"Ми даємо чіткий сигнал, що всі пам'ятники, які прославляють комуністичний устрій, повинні зникнути з Польщі", – сказав президент польського Інституту національної пам'яті Кароль Навроцький.

Він зазначив, що таким пам'ятникам не місце у польському культурному просторі, оскільки вони "деконструюють польську свідомість та апелюють до позаісторичних наративів".

Пам'ятник у Глибочицях було встановлено у 1945 році – до встановленої наприкінці XIX століття прусської меморіальної стели було прибудовано постать радянського солдата. Фігуру сьогодні демонтовано, стелу буде відреставровано.

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"Цей пам’ятник є символом системи, яка вже у своїх теоретичних засадах у другій половині ХІХ століття закликала до світової революції та винищення, знищення окремих соціальних груп", – підкреслив Навроцький під час демонтажу пам'ятника Червоній армії в Глибочицях.

Пам'ятники у Бичині, Боболиці та Сташуві також були встановлені у 1945 році. У ряді випадків вони ставилися над братніми могилами, поховання з яких ще в 1950-х роках були перенесені на муніципальні цвинтарі.

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У Польщі демонтували чотири пам’ятники Червоній армії 01
У Польщі демонтували чотири пам’ятники Червоній армії 02
У Польщі демонтували чотири пам’ятники Червоній армії 03
У Польщі демонтували чотири пам’ятники Червоній армії 04
У Польщі демонтували чотири пам’ятники Червоній армії 05
У Польщі демонтували чотири пам’ятники Червоній армії 06

Автор: 

пам’ятник (928) Польща (8500) декомунізація (558)


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Топ коментарі
+26
Молодці-поляки....
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27.10.2022 17:13
+23
Фошизди. Це виявляється поляки напали на СРСР разом з німцями у 1939 році.
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27.10.2022 17:11
+17
таке страшне стояло
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27.10.2022 17:14
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Фошизди. Це виявляється поляки напали на СРСР разом з німцями у 1939 році.
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27.10.2022 17:11 Відповісти
Молодці-поляки....
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27.10.2022 17:13 Відповісти
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27.10.2022 19:04 Відповісти
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27.10.2022 19:11 Відповісти
таке страшне стояло
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27.10.2022 17:14 Відповісти
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27.10.2022 17:24 Відповісти
денаціфікація по-польські
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27.10.2022 17:24 Відповісти
Дев'ятий рік іде війна кацапів на нашій території на звищення українців як нації, і як держави. У цьому році спеціально проїхався по містах і селах Миколаївської, Херсонської, Дніпропетровської і Кіровоградської областей і весною всі органи влади по всіх громадах підправили і підкрасили пам'ятники солдатам Другої Світогвої війни(хоча скрізь написано "Велика вітчизняна) і скрізь стоять дати 1941-1945. А що робила наша мільйонна армія у вересні 1939 року на теренах Західної України і Польщі? Що робили у Фінляндії? Винен знову Бандера, який сидів у німецькому концтаборі?
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27.10.2022 17:26 Відповісти
Это памятники не советской армии
Это памятники погибшим людям
Русским украинцам грузинам полякам эстонцам
И многим воинам другихи национальностей
Пусть стоят чтобы мы помнили былое
И никогда не повторяли
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27.10.2022 17:27 Відповісти
Вибачаюся, але ми вже знаємо істину, а не нав'язану комуністами історію, що на нас напали. Ні, ми будучи обдуреними, як сьогодні кацапи, напали на інші держави і чомусь це з історіх викинули. Де дати 1939-1941 роки, чи наші "погибшие люди" не вбивали погибших поляків і українуців? Я що призиваю їх викинути? Ні, я призиваю, особисто я призиваю виправити дати і тоді все буде вірно до кінця.
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27.10.2022 17:33 Відповісти
good job
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27.10.2022 17:50 Відповісти
👍

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27.10.2022 17:56 Відповісти
Руське лайно на парашу...
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27.10.2022 21:48 Відповісти
Не понял... А что они ждали ТРИДЦАТЬ лет?! Охренеть...
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28.10.2022 07:33 Відповісти
 
 