Последствия падения обломков российских ракет в Хмельницкой области. ФОТОрепортаж

После вчерашнего массированного обстрела Украины в Хмельнитчине обломки российских ракет упали в нескольких местах.

Фото обнародовал глава ОВА Сергей Гамалий, передает Цензор.НЕТ.

"Вот что случается, когда до нас долетает "руZZкий мир". Последствия падения обломков ракет после вчерашнего обстрела", - говорится в сообщении.

Напомним, 31 октября во время массированного обстрела Украины обломки ракет упали на территории Хмельницкой области. В результате падения разрушен гражданский объект.

Позже стало известно, что обломки сбитых российских ракет упали в нескольких местах в Хмельницкой области.

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