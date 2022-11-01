Последствия падения обломков российских ракет в Хмельницкой области. ФОТОрепортаж
После вчерашнего массированного обстрела Украины в Хмельнитчине обломки российских ракет упали в нескольких местах.
Фото обнародовал глава ОВА Сергей Гамалий, передает Цензор.НЕТ.
"Вот что случается, когда до нас долетает "руZZкий мир". Последствия падения обломков ракет после вчерашнего обстрела", - говорится в сообщении.
Напомним, 31 октября во время массированного обстрела Украины обломки ракет упали на территории Хмельницкой области. В результате падения разрушен гражданский объект.
Позже стало известно, что обломки сбитых российских ракет упали в нескольких местах в Хмельницкой области.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль