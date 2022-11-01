Наслідки падіння уламків російських ракет на Хмельниччині. ФОТОрепортаж
Після вчорашнього масованого обстрілу України на Хмельниччині уламки російських ракет впали в кількох місцях.
Фото оприлюднив очільник ОВА Сергій Гамалій, інформує Цензор.НЕТ.
"Ось що трапляється, коли до нас долітає "руZZій мір". Наслідки падіння уламків ракет після вчорашнього обстрілу", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, 31 жовтня під час масованого обстрілу України уламки ракет впали на території Хмельницької області. Внаслідок падіння зруйновано цивільний об’єкт.
Пізніше стало відомо, що уламки збитих російських ракет впали в кількох місцях на Хмельниччині.
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