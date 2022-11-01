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Наслідки падіння уламків російських ракет на Хмельниччині. ФОТОрепортаж

Після вчорашнього масованого обстрілу України на Хмельниччині уламки російських ракет впали в кількох місцях.

Фото оприлюднив очільник ОВА Сергій Гамалій, інформує Цензор.НЕТ.

"Ось що трапляється, коли до нас долітає "руZZій мір". Наслідки падіння уламків ракет після вчорашнього обстрілу", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 31 жовтня під час масованого обстрілу України уламки ракет впали на території Хмельницької області. Внаслідок падіння зруйновано цивільний об’єкт.

Пізніше стало відомо, що уламки збитих російських ракет впали в кількох місцях на Хмельниччині.

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Наслідки падіння уламків російських ракет на Хмельниччині 01
Наслідки падіння уламків російських ракет на Хмельниччині 02
Наслідки падіння уламків російських ракет на Хмельниччині 03

Автор: 

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