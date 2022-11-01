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Под утро Авдеевка подверглась массированным артобстрелам, - ОВА. ФОТОрепортаж

Среди ночи россияне нанесли 2 ракетных удара по Краматорску - четырнадцатью ракетами попали в промзону. Информация о пострадавших и поврежденной инфраструктуре не поступала.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграмм-канал главы Донецкой ОВА Павла Кириленко.

По его словам, в Донецком направлении без пострадавших. В Курахово разрушен частный дом, также были прилеты по окрестностям сел. В Авдеевке - одиночные прилеты ночью, два массированных артобстрела под утро. В Очеретинской громаде обстрелы по окрестностям сел - поврежден ЛЭП.

"На Горловском направлении 1 человек погиб и 2 получили ранения в Бахмуте, повреждены частный дом и многоэтажка. В Торецкой громаде разрушены 4 дома в Курдюмовке, поврежден дом и забит скот в Нелиповке. В Соледарской громаде одиночные обстрелы вблизи сел, в Роздоле поврежден частный ангар", – говорится в сообщении.

На Лисичанском направлении не прекращаются обстрелы Торского и Заречного в Лиманской громаде. Подробности устанавливаем.

Оставаться на Донетчине – опасно! Эвакуируйтесь вовремя!

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Под утро Авдеевка подверглась массированным артобстрелам, - ОВА 01
Под утро Авдеевка подверглась массированным артобстрелам, - ОВА 02
Под утро Авдеевка подверглась массированным артобстрелам, - ОВА 03
Под утро Авдеевка подверглась массированным артобстрелам, - ОВА 04
Под утро Авдеевка подверглась массированным артобстрелам, - ОВА 05
Под утро Авдеевка подверглась массированным артобстрелам, - ОВА 06
Под утро Авдеевка подверглась массированным артобстрелам, - ОВА 07
Под утро Авдеевка подверглась массированным артобстрелам, - ОВА 08
Под утро Авдеевка подверглась массированным артобстрелам, - ОВА 09
Под утро Авдеевка подверглась массированным артобстрелам, - ОВА 10

армия РФ (19269) Донецкая область (9680) Авдеевка (2444)


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