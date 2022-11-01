Під ранок Авдіївка зазнала масованих артобстрілів, - ОВА. ФОТОрепортаж

Серед ночі росіяни завдали 2 ракетних ударів по Краматорську - чотирнадцятьма ракетами поцілили у промзону. Інформація про постраждалих та пошкоджену інфраструктуру не надходила.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал глави Донецької ОВА Павла Кириленка.

За його словами, на Донецькому напрямку без постраждалих. У Кураховому зруйновано приватний будинок, також були прильоти по околицям сіл. В Авдіївці - поодинокі прильоти вночі, два масовані артобстріли під ранок. В Очеретинській громаді обстріли по околицях сіл - пошкоджено ЛЕП.

"На Горлівському напрямку 1 людина загинула і 2 зазнали поранень у Бахмуті, пошкоджено приватний будинок і багатоповерхівку. У Торецькій громаді зруйновано 4 будинки у Курдюмівці, пошкоджено будинок та забито худобу у Неліпівці. У Соледарській громаді поодинокі обстріли поблизу сіл, у Роздолівці пошкоджено приватний ангар", - йдеться у повідомленні.

На Лисичанському напрямку не припиняються обстріли Торського і Зарічного у Лиманській громаді. Подробиці встановлюємо.

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