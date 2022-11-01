Заместитель госсекретаря США Донфрид прибыла с визитом в Киев. ФОТО
Заместитель государственного секретаря США Карен Донфрид прибыла с визитом в Киев.
Об этом сообщила посол США в Украине Бриджит Бринк, передает Цензор.НЕТ.
"Несмотря на новые российские удары по критической инфраструктуре, я поздравила замгоссекретаря Карен Донфрид в Киеве, чтобы она могла услышать от украинцев, как США могут поддержать Украину в то время, как она отстраивается и освобождает территории в условиях продолжающихся обстрелов", - написала Бринк в твиттере.
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