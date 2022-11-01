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Заместитель госсекретаря США Донфрид прибыла с визитом в Киев. ФОТО

Заместитель государственного секретаря США Карен Донфрид прибыла с визитом в Киев.

Об этом сообщила посол США в Украине Бриджит Бринк, передает Цензор.НЕТ.

Заместитель госсекретаря США Донфрид прибыла с визитом в Киев 01

"Несмотря на новые российские удары по критической инфраструктуре, я поздравила замгоссекретаря Карен Донфрид в Киеве, чтобы она могла услышать от украинцев, как США могут поддержать Украину в то время, как она отстраивается и освобождает территории в условиях продолжающихся обстрелов", - написала Бринк в твиттере.

Читайте также: Россию ожидают серьезные последствия, если она применит в Украине "грязную бомбу", - Госдепартамент США

Автор: 

Госдепартамент США (1832) Киев (25554) Донфрид Карен (14) Бринк Бриджит (186)


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Топ комментарии
+16
У заступника держсекретаря США навіть халдєїв немає. Речі сама на візочку возить. А наші за собою цілу свиту возять за державний кошт.
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01.11.2022 16:42
+9
Мужня і красива жінка. На одному з найвищих постів країни - їже через пів-країни, що знаходиться під постійним вогнем азіатів, поїздом.
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01.11.2022 17:03
+5
Карен Донфрід-welcome...
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01.11.2022 16:58
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У заступника держсекретаря США навіть халдєїв немає. Речі сама на візочку возить. А наші за собою цілу свиту возять за державний кошт.
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01.11.2022 16:42 Ответить
Не треба порівнювати цивілізовану та інтелігентну людину з примітивними жлобами, яких виховували Швондери.
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01.11.2022 17:15 Ответить
Очень просто поддержать: заменить в пакете помощи какой-то хлам из 70-ых годов на томагавки с не сильно большой себестоимостью производства. И все. Чтобы на Антоновский мост не тратить десятки ракет, каждая из которых ультрасовременная, точная и помехоустойчивая, а прожарить старым и добрым томагавком на 5м над уровнем Днепра пролетающим прямо в мост. И конечно отработать по всем кацапским аэродромам (и бульбашным, ******* уже миги сраные и почему до сих пор нету камеры наблюдения скрытой, чтобы понимать, есть ли там подвес ракеты или же просто топливный бак вместо нее). Уже наглядно видно блестящую работу кацапского ПВО по тому, как опустили Макарова и его петушиную обойму. Нихрена не работает, стреляют с ручного оружия и из вертушки стрелками даже, не вертолетной пушкой, а именно пулеметом станковым. Томагавки их просто изничтожат.
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01.11.2022 16:43 Ответить
У крыс Кучмистов есть имена?та ты фо? ну тогда Леонид Данилыч Зеленский...
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01.11.2022 17:17 Ответить
Карен Донфрід-welcome...
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01.11.2022 16:58 Ответить
Мужня і красива жінка. На одному з найвищих постів країни - їже через пів-країни, що знаходиться під постійним вогнем азіатів, поїздом.
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01.11.2022 17:03 Ответить
Известный в прошлом депутат,мною тоже Уважаемый, Борислав Берёза на фронте получил ранение ...,проблемы со зрением...лечат в Германии

Здоров'ячка Пане Бориславе💪Все буде Україна🔱♥️🖤🔱Слава ВСУ👍🇺🇦
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01.11.2022 17:09 Ответить
Лео Герос вбросил в Ютьбе схемы распила бабла...там все ясно,четко и понятно...😛
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01.11.2022 17:29 Ответить
Вітаємо, пані Донфрід.
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01.11.2022 17:42 Ответить
а "ленд- ліз" обіцяний українському народові , так і не привезла
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01.11.2022 18:54 Ответить
 
 