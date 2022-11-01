Заступниця держсекретаря США Донфрід прибула з візитом до Києва. ФОТО
Заступниця державного секретаря США Карен Донфрід прибула з візитом до Києва.
Про це повідомила посол США в Україні Бріджит Брінк, інформує Цензор.НЕТ.
"Попри нові російські удари по критичній інфраструктурі я привітала заступницю держсекретаря Карен Донфрід у Києві, щоб вона могла почути від українців, як США можуть підтримати Україну в той час, як вона відбудовується і визволяє території в умовах обстрілів, що тривають", - написала Брінк у твіттері.
Топ коментарі
+16 Злий Грицько
показати весь коментар01.11.2022 16:42
+9 Ole Lahti
показати весь коментар01.11.2022 17:03
+5 Александр Чуднивец #474549
показати весь коментар01.11.2022 16:58
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Здоров'ячка Пане Бориславе💪Все буде Україна🔱♥️🖤🔱Слава ВСУ👍🇺🇦