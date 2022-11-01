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Заступниця держсекретаря США Донфрід прибула з візитом до Києва. ФОТО

Заступниця державного секретаря США Карен Донфрід прибула з візитом до Києва.

Про це повідомила посол США в Україні Бріджит Брінк, інформує Цензор.НЕТ.

Заступниця держсекретаря США Донфрід прибула з візитом до Києва 01

"Попри нові російські удари по критичній інфраструктурі я привітала заступницю держсекретаря Карен Донфрід у Києві, щоб вона могла почути від українців, як США можуть підтримати Україну в той час, як вона відбудовується і визволяє території в умовах обстрілів, що тривають", - написала Брінк у твіттері.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Росія знову робить їжу зброєю у війні, яку сама розпочала", - Держдеп США

Автор: 

Держдепартамент США (1629) Київ (19502) Донфрід Карен (15) Брінк Бріджит (234)


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Топ коментарі
+16
У заступника держсекретаря США навіть халдєїв немає. Речі сама на візочку возить. А наші за собою цілу свиту возять за державний кошт.
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01.11.2022 16:42
+9
Мужня і красива жінка. На одному з найвищих постів країни - їже через пів-країни, що знаходиться під постійним вогнем азіатів, поїздом.
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01.11.2022 17:03
+5
Карен Донфрід-welcome...
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01.11.2022 16:58
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У заступника держсекретаря США навіть халдєїв немає. Речі сама на візочку возить. А наші за собою цілу свиту возять за державний кошт.
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01.11.2022 16:42 Відповісти
Не треба порівнювати цивілізовану та інтелігентну людину з примітивними жлобами, яких виховували Швондери.
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01.11.2022 17:15 Відповісти
Очень просто поддержать: заменить в пакете помощи какой-то хлам из 70-ых годов на томагавки с не сильно большой себестоимостью производства. И все. Чтобы на Антоновский мост не тратить десятки ракет, каждая из которых ультрасовременная, точная и помехоустойчивая, а прожарить старым и добрым томагавком на 5м над уровнем Днепра пролетающим прямо в мост. И конечно отработать по всем кацапским аэродромам (и бульбашным, ******* уже миги сраные и почему до сих пор нету камеры наблюдения скрытой, чтобы понимать, есть ли там подвес ракеты или же просто топливный бак вместо нее). Уже наглядно видно блестящую работу кацапского ПВО по тому, как опустили Макарова и его петушиную обойму. Нихрена не работает, стреляют с ручного оружия и из вертушки стрелками даже, не вертолетной пушкой, а именно пулеметом станковым. Томагавки их просто изничтожат.
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01.11.2022 16:43 Відповісти
У крыс Кучмистов есть имена?та ты фо? ну тогда Леонид Данилыч Зеленский...
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01.11.2022 17:17 Відповісти
Карен Донфрід-welcome...
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01.11.2022 16:58 Відповісти
Мужня і красива жінка. На одному з найвищих постів країни - їже через пів-країни, що знаходиться під постійним вогнем азіатів, поїздом.
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01.11.2022 17:03 Відповісти
Известный в прошлом депутат,мною тоже Уважаемый, Борислав Берёза на фронте получил ранение ...,проблемы со зрением...лечат в Германии

Здоров'ячка Пане Бориславе💪Все буде Україна🔱♥️🖤🔱Слава ВСУ👍🇺🇦
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01.11.2022 17:09 Відповісти
Лео Герос вбросил в Ютьбе схемы распила бабла...там все ясно,четко и понятно...😛
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01.11.2022 17:29 Відповісти
Вітаємо, пані Донфрід.
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01.11.2022 17:42 Відповісти
а "ленд- ліз" обіцяний українському народові , так і не привезла
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01.11.2022 18:54 Відповісти
 
 