Заступниця держсекретаря США Донфрід прибула з візитом до Києва. ФОТО

Заступниця державного секретаря США Карен Донфрід прибула з візитом до Києва.

Про це повідомила посол США в Україні Бріджит Брінк, інформує Цензор.НЕТ.

"Попри нові російські удари по критичній інфраструктурі я привітала заступницю держсекретаря Карен Донфрід у Києві, щоб вона могла почути від українців, як США можуть підтримати Україну в той час, як вона відбудовується і визволяє території в умовах обстрілів, що тривають", - написала Брінк у твіттері.

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