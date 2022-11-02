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Эксгумированы тела расстрелянных российским военным супругов в Высокополье на Херсонщине. ФОТО

Прокуроры продолжают фиксировать преступления военных РФ в Херсонской области - эксгумированы тела расстрелянных супругов в пгт Высокополье Бериславского района.

Об этом говорится в сообщении Офиса генпрокурора, передает Цензор.НЕТ.

"Прокуроры Херсонской областной прокуратуры совместно со следователями полиции и криминалистами провели эксгумацию и осмотр тел двух мирных жителей Бериславского района, убитых российским военным", - говорится в сообщении.

По данным следствия, 1 июня 2022 года во время оккупации пгт Высокополье военнослужащий армии РФ расстрелял безоружных местных супругов в их собственном дворе. От огнестрельных ранений они погибли на месте. Позже мужчину и женщину похоронили односельчане.

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"В ходе процессуальных действий правоохранители установили место захоронения погибших на местном кладбище и, проведя эксгумацию двух тел с признаками насильственной смерти, направили их на проведение соответствующих экспертных исследований", - говорится в сообщении.

Продолжается досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенных с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

Эксгумированы тела расстрелянных российским военным супругов в Высокополье на Херсонщине 01
Эксгумированы тела расстрелянных российским военным супругов в Высокополье на Херсонщине 02

Автор: 

армия РФ (19340) эксгумация (146) военные преступления (1437) Офис Генпрокурора (2473) Херсонская область (4792)


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Боже, подключайся. АНАФЕМУ НА ВЕСЬ КАЗЛАБАД!!!
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02.11.2022 17:44 Ответить
Боженька спить
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02.11.2022 17:49 Ответить
Говорят, шо боже нежданчик подготовил для кацапов. Не зря же по кацапбордеру стелсы разбушевались - приказа требуют.
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02.11.2022 18:01 Ответить
розситтріляйте 200 плених касабів
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02.11.2022 17:46 Ответить
 
 