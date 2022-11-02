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Ексгумовано тіла розстріляного російським військовим подружжя у Високопіллі на Херсонщині. ФОТО

Прокурори продовжують фіксувати злочини військових РФ у Херсонській області - ексгумовано тіла розстріляного подружжя у смт Високопілля Бериславського району.

Про це йдеться в повідомленні Офісу генпрокурора, передає Цензор.НЕТ.

"Прокурори Херсонської обласної прокуратури спільно зі слідчими поліції та криміналістами провели ексгумацію та огляд тіл двох мирних мешканців Бериславського району, вбитих російським військовим", - зазначено в повідомленні.

За даними слідства, 1 червня 2022 року під час окупації смт Високопілля військовий армії РФ розстріляв беззбройне місцеве подружжя у їхньому власному дворі. Від вогнепальних поранень вони загинули на місці. Пізніше чоловіка та жінку поховали односельці.

"Під час процесуальних дій правоохоронці встановили місце поховання загиблих на місцевому цвинтарі та провели ексгумацію двох тіл з ознаками насильницької смерті, які спрямовано для проведення відповідних експертних досліджень", - йдеться в повідомленні.

Триває досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

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Ексгумовано тіла розстріляного російським військовим подружжя у Високопіллі на Херсонщині 01
Ексгумовано тіла розстріляного російським військовим подружжя у Високопіллі на Херсонщині 02

Автор: 

армія рф (17491) ексгумація (145) воєнні злочини (1862) Офіс Генпрокурора (3255) Херсонська область (5781)


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Боже, подключайся. АНАФЕМУ НА ВЕСЬ КАЗЛАБАД!!!
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02.11.2022 17:44 Відповісти
Боженька спить
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02.11.2022 17:49 Відповісти
Говорят, шо боже нежданчик подготовил для кацапов. Не зря же по кацапбордеру стелсы разбушевались - приказа требуют.
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02.11.2022 18:01 Відповісти
розситтріляйте 200 плених касабів
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02.11.2022 17:46 Відповісти
 
 