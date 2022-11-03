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Новости Фото Война
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Греция продолжит оказывать поддержку Украине, - президент Сакелларопулу. ФОТОрепортаж

Сегодня, 3 ноября, президент Греции Катерина Сакелларопулу посетила Бучу.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на фейсбук-страницу Бучанского городского совета.

В рамках визита Сакелларопулу побывала в Храме Андрея Первозванного, где осмотрела фотовыставку "Одна война - разные истории" и место массового захоронения невинно убитых бучанцев.

"О том, что произошло в Буче и в других городах Украины должен знать весь мир. Греция и страны Европы будут и дальше поддерживать Украину, ведь сейчас мы все вместе боремся за весь демократический мир", - сказала в конце встречи Президент Греции Катерина Сакелларопулу.

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Греция продолжит оказывать поддержку Украине, - президент Сакелларопулу 01
Греция продолжит оказывать поддержку Украине, - президент Сакелларопулу 02
Греция продолжит оказывать поддержку Украине, - президент Сакелларопулу 03
Греция продолжит оказывать поддержку Украине, - президент Сакелларопулу 04
Греция продолжит оказывать поддержку Украине, - президент Сакелларопулу 05
Греция продолжит оказывать поддержку Украине, - президент Сакелларопулу 06
Греция продолжит оказывать поддержку Украине, - президент Сакелларопулу 07
Греция продолжит оказывать поддержку Украине, - президент Сакелларопулу 08

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визит (3088) Греция (726) Буча (460) Катерина Сакелларопулу (2)


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А де наши високопосадовці? чого не супрводжують справжніх друзей України? Або не попіарішся?
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03.11.2022 15:37 Ответить
Надо было бы Катю в Харьков сегодня на пару часов привезти, на свежие прилеты в час ночи примерно. На свеженькое ещё с дымком. Ну да ладно.
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03.11.2022 15:47 Ответить
паскуда.

а чи не ваша греція в обхід санкцій торгує нафтою з путіним та нам дулю показує коли просимо буки?
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03.11.2022 22:01 Ответить
 
 