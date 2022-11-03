Греция продолжит оказывать поддержку Украине, - президент Сакелларопулу. ФОТОрепортаж

Сегодня, 3 ноября, президент Греции Катерина Сакелларопулу посетила Бучу.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на фейсбук-страницу Бучанского городского совета.

В рамках визита Сакелларопулу побывала в Храме Андрея Первозванного, где осмотрела фотовыставку "Одна война - разные истории" и место массового захоронения невинно убитых бучанцев.

"О том, что произошло в Буче и в других городах Украины должен знать весь мир. Греция и страны Европы будут и дальше поддерживать Украину, ведь сейчас мы все вместе боремся за весь демократический мир", - сказала в конце встречи Президент Греции Катерина Сакелларопулу.

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