Греція продовжить надавати підтримку Україні, - президентка Сакелларопулу. ФОТОрепортаж
Сьогодні, 3 листопада, президентка Греції Катерина Сакелларопулу відвідала Бучу.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на фейсбук-сторінку Бучанської міської ради.
У рамках візиту Сакелларопулу побувала у Храмі Андрія Первозванного, де оглянула фотовиставку "Одна війна - різні історії" та місце масового захоронення безневинно вбитих бучанців.
"Про те, що сталося у Бучі і в інших містах України має знати весь світ. Греція та країни Європи будуть і надалі підтримувати Україну, адже зараз ми всі разом боремось за весь демократичний світ",- сказала наприкінці зустрічі Президентка Греції Катерина Сакелларопулу.
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а чи не ваша греція в обхід санкцій торгує нафтою з путіним та нам дулю показує коли просимо буки?