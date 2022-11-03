Греція продовжить надавати підтримку Україні, - президентка Сакелларопулу. ФОТОрепортаж

Сьогодні, 3 листопада, президентка Греції Катерина Сакелларопулу відвідала Бучу.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на фейсбук-сторінку Бучанської міської ради.

У рамках візиту Сакелларопулу побувала у Храмі Андрія Первозванного, де оглянула фотовиставку "Одна війна - різні історії" та місце масового захоронення безневинно вбитих бучанців.

"Про те, що сталося у Бучі і в інших містах України має знати весь світ. Греція та країни Європи будуть і надалі підтримувати Україну, адже зараз ми всі разом боремось за весь демократичний світ",- сказала наприкінці зустрічі Президентка Греції Катерина Сакелларопулу.

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