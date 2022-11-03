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Греція продовжить надавати підтримку Україні, - президентка Сакелларопулу. ФОТОрепортаж

Сьогодні, 3 листопада, президентка Греції Катерина Сакелларопулу відвідала Бучу.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на фейсбук-сторінку Бучанської міської ради.

У рамках візиту Сакелларопулу побувала у Храмі Андрія Первозванного, де оглянула фотовиставку "Одна війна - різні історії" та місце масового захоронення безневинно вбитих бучанців.

"Про те, що сталося у Бучі і в інших містах України має знати весь світ. Греція та країни Європи будуть і надалі підтримувати Україну, адже зараз ми всі разом боремось за весь демократичний світ",- сказала наприкінці зустрічі Президентка Греції Катерина Сакелларопулу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сьогодні президентка та міністр оборони Греції прибудуть з візитом до Києва

Греція продовжить надавати підтримку Україні, - президентка Сакелларопулу 01
Греція продовжить надавати підтримку Україні, - президентка Сакелларопулу 02
Греція продовжить надавати підтримку Україні, - президентка Сакелларопулу 03
Греція продовжить надавати підтримку Україні, - президентка Сакелларопулу 04
Греція продовжить надавати підтримку Україні, - президентка Сакелларопулу 05
Греція продовжить надавати підтримку Україні, - президентка Сакелларопулу 06
Греція продовжить надавати підтримку Україні, - президентка Сакелларопулу 07
Греція продовжить надавати підтримку Україні, - президентка Сакелларопулу 08

Також читайте: Глава МЗС Греції Дендіас прибув із візитом до Києва

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візит (1591) Греція (602) Буча (542) Сакелларопулу Катерина (3)


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А де наши високопосадовці? чого не супрводжують справжніх друзей України? Або не попіарішся?
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03.11.2022 15:37 Відповісти
Надо было бы Катю в Харьков сегодня на пару часов привезти, на свежие прилеты в час ночи примерно. На свеженькое ещё с дымком. Ну да ладно.
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03.11.2022 15:47 Відповісти
паскуда.

а чи не ваша греція в обхід санкцій торгує нафтою з путіним та нам дулю показує коли просимо буки?
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03.11.2022 22:01 Відповісти
 
 