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В Варшаве манекен Орбана "вытаскивали из задницы Путина". ФОТО

Активисты устроили у посольства Венгрии акцию протеста против политики официального Будапешта по поддержке Москвы.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на Укринформ.

Арт-перформанс проходил под лозунгом "Пора помочь Орбану (премьер-министру Венгрии. - Ред.) выбраться из путинской задницы!"

Активисты установили у посольства манекен Путина, к задней части которого был прикреплен манекен Орбана. Они как в сказке о репке пытались все вместе вытащить манекен Орбана из задней части манекена Путина. В конце концов это им удалось под аплодисменты присутствующих.

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В Варшаве манекен Орбана вытаскивали из задницы Путина 01

В Варшаве манекен Орбана вытаскивали из задницы Путина 02
В Варшаве манекен Орбана вытаскивали из задницы Путина 03

Лидер варшавского Евромайдана Наталья Панченко отметила, что венгерское правительство является фактически единственным в ЕС, которое "в российско-украинской войне официально поддерживает российских террористов". Она отметила, что ранее в рамках акций протеста под посольством Венгрии активисты хотели достучаться до официального Будапешта, в то время как сегодня акция имеет другую цель: привлечь внимание венгерского народа к их власти, поддерживающей терроризм.

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"Мы знаем, что венгерский народ поддерживает Украину, что они передают помощь армии, поселяют у себя украинских беженцев. Однако политика правительства противоречит тому, что делает венгерский народ", - подчеркнула Панченко.

Участники акции пришли с украинскими, венгерскими и польскими флагами. Они держали в руках плакаты: "Орбан, тебе не воняет?", "Россия имеет в заднице Венгрию", "Венгры, не покупайте у российских убийц" и т.д.

Автор: 

акция (2425) Венгрия (1960) Польша (8431) протест (5858) путин владимир (31318) Варшава (183) Виктор Орбан (466)


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Топ комментарии
+20
Їх не розділити-вони сіямські близнюки...
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05.11.2022 19:09
+13
Засуньте його взад! І Ле Пен туди ж! А ще бульбофюрера, іранського аятолу, патрушева, дерьмака, кадирку, РПЦ і ІДІЛ у повному складі! Най в нього дупа репне так, що жодна валізка для лайна не впорається!
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05.11.2022 19:16
+10
аха-ха-ха! как точно подмечено!!!
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05.11.2022 19:11
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Їх не розділити-вони сіямські близнюки...
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05.11.2022 19:09 Ответить
в будапешті запхали
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05.11.2022 19:10 Ответить
Адольфовна вовремя вылезла...
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05.11.2022 19:11 Ответить
но еще не отмылась))))
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05.11.2022 19:12 Ответить
аха-ха-ха! как точно подмечено!!!
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05.11.2022 19:11 Ответить
Вытащили из резиновой жо ботоксного )))
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05.11.2022 19:13 Ответить
Засуньте його взад! І Ле Пен туди ж! А ще бульбофюрера, іранського аятолу, патрушева, дерьмака, кадирку, РПЦ і ІДІЛ у повному складі! Най в нього дупа репне так, що жодна валізка для лайна не впорається!
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05.11.2022 19:16 Ответить
Хороша порада. І головне що нікого не забув
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05.11.2022 21:20 Ответить
Шютуники!
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05.11.2022 19:16 Ответить
******- що з них візмеш...
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05.11.2022 19:16 Ответить
Так і є, Орбан це лише гази *****.
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05.11.2022 19:17 Ответить
это он туда залезал шоб почитать, шо ж там о желании мира у ***** написано ))
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05.11.2022 19:22 Ответить
Манекен витягли , а Орбан ще довго буде там знаходитись .
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05.11.2022 19:27 Ответить
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05.11.2022 19:29 Ответить
уряду суперечить тому, що робить угорський народ ....

угорський народ выбрал этот уряд....
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05.11.2022 19:35 Ответить
А недавно братались против Берлина. Типичные восточные европейцы.
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05.11.2022 19:37 Ответить
Нащо? Треба було глибше забити... ковадлом... обох.
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05.11.2022 20:13 Ответить
Поляки молодці, розуміють все, бо самі натерпілися від цієї сволоти. А мадяри разом з німцями нас вбивали, а сьогодні разом з іншими фашистами і нацистами знову нас ********, підтримують вбивцю, торгують з вбивцею, голосують за вбивцю. Тог можливо варто вимагати якісь репарації від цієї нації за загиблих і шкоду в Другій світовій?
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05.11.2022 20:47 Ответить
Резина не порвалась ?
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05.11.2022 20:53 Ответить
Класно придумали. Ьреба зняти ролік і крутити замість реклами
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05.11.2022 21:01 Ответить
😁
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05.11.2022 21:35 Ответить
 
 