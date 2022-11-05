В Варшаве манекен Орбана "вытаскивали из задницы Путина". ФОТО

Активисты устроили у посольства Венгрии акцию протеста против политики официального Будапешта по поддержке Москвы.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на Укринформ.

Арт-перформанс проходил под лозунгом "Пора помочь Орбану (премьер-министру Венгрии. - Ред.) выбраться из путинской задницы!"

Активисты установили у посольства манекен Путина, к задней части которого был прикреплен манекен Орбана. Они как в сказке о репке пытались все вместе вытащить манекен Орбана из задней части манекена Путина. В конце концов это им удалось под аплодисменты присутствующих.

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Лидер варшавского Евромайдана Наталья Панченко отметила, что венгерское правительство является фактически единственным в ЕС, которое "в российско-украинской войне официально поддерживает российских террористов". Она отметила, что ранее в рамках акций протеста под посольством Венгрии активисты хотели достучаться до официального Будапешта, в то время как сегодня акция имеет другую цель: привлечь внимание венгерского народа к их власти, поддерживающей терроризм.

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"Мы знаем, что венгерский народ поддерживает Украину, что они передают помощь армии, поселяют у себя украинских беженцев. Однако политика правительства противоречит тому, что делает венгерский народ", - подчеркнула Панченко.

Участники акции пришли с украинскими, венгерскими и польскими флагами. Они держали в руках плакаты: "Орбан, тебе не воняет?", "Россия имеет в заднице Венгрию", "Венгры, не покупайте у российских убийц" и т.д.