У Варшаві манекен Орбана "витягали з дупи Путіна". ФОТО
Активісти влаштували біля посольства Угорщині акцію протесту проти політики офіційного Будапешта щодо підтримки Москви.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Укрінформ.
Арт-перформанс проходив під гаслом "Настав час допомогти Орбану (прем’єр-міністру Угорщини. - Ред.) вибратися з путінської дупи!".
Активісти встановили біля посольства манекен Путіна, до задньої частини якого було прикріплено манекен Орбана. Вони як у казці про ріпку, намагалися всі разом витягнути манекен Орбана із задньої частини манекена Путіна. Врешті це їм вдалося під оплески присутніх.
Лідерка варшавського Євромайдану Наталка Панченко зауважила, що угорський уряд є, фактично, єдиним в ЄС, який "в російсько-українській війні офіційно підтримує російських терористів". Вона зазначила, що раніше в межах акцій протесту під посольством Угорщини активісти хотіли достукатися до офіційного Будапешта, натомість сьогодні акція має іншу мету: привернути увагу угорського народу до їхньої влади, яка підтримує тероризм.
"Ми знаємо, що угорський народ підтримує Україну, що вони передають допомогу армії, поселяють в себе українських біженців. Проте політика уряду суперечить тому, що робить угорський народ", - наголосила Панченко.
Учасники акції прийшли з українськими, угорськими і польськими прапорами. Вони тримали в руках плакати: "Орбан, чи тобі не смердить?", "Росія має в дупі Угорщину", "Угорці, не купляйте у російських вбивць" тощо.
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