У Варшаві манекен Орбана "витягали з дупи Путіна". ФОТО

Активісти влаштували біля посольства Угорщині акцію протесту проти політики офіційного Будапешта щодо підтримки Москви.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Укрінформ.

Арт-перформанс проходив під гаслом "Настав час допомогти Орбану (прем’єр-міністру Угорщини. - Ред.) вибратися з путінської дупи!".

Активісти встановили біля посольства манекен Путіна, до задньої частини якого було прикріплено манекен Орбана. Вони як у казці про ріпку, намагалися всі разом витягнути манекен Орбана із задньої частини манекена Путіна. Врешті це їм вдалося під оплески присутніх.

Читайте: Орбана треба просто перечекати, - Кулеба







Лідерка варшавського Євромайдану Наталка Панченко зауважила, що угорський уряд є, фактично, єдиним в ЄС, який "в російсько-українській війні офіційно підтримує російських терористів". Вона зазначила, що раніше в межах акцій протесту під посольством Угорщини активісти хотіли достукатися до офіційного Будапешта, натомість сьогодні акція має іншу мету: привернути увагу угорського народу до їхньої влади, яка підтримує тероризм.

Також читайте: У МЗС відповіли на заяву Орбана: Якщо не допомагати Україні, російські танки будуть у Будапешті швидше, ніж хтось із угорського уряду зможе дозвонитися в Москву

"Ми знаємо, що угорський народ підтримує Україну, що вони передають допомогу армії, поселяють в себе українських біженців. Проте політика уряду суперечить тому, що робить угорський народ", - наголосила Панченко.

Учасники акції прийшли з українськими, угорськими і польськими прапорами. Вони тримали в руках плакати: "Орбан, чи тобі не смердить?", "Росія має в дупі Угорщину", "Угорці, не купляйте у російських вбивць" тощо.