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У Варшаві манекен Орбана "витягали з дупи Путіна". ФОТО

Активісти влаштували біля посольства Угорщині акцію протесту проти політики офіційного Будапешта щодо підтримки Москви.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Укрінформ.

Арт-перформанс проходив під гаслом "Настав час допомогти Орбану (прем’єр-міністру Угорщини. - Ред.) вибратися з путінської дупи!".

Активісти встановили біля посольства манекен Путіна, до задньої частини якого було прикріплено манекен Орбана. Вони як у казці про ріпку, намагалися всі разом витягнути манекен Орбана із задньої частини манекена Путіна. Врешті це їм вдалося під оплески присутніх.

Читайте: Орбана треба просто перечекати, - Кулеба

У Варшаві манекен Орбана витягали з дупи Путіна 01
У Варшаві манекен Орбана витягали з дупи Путіна 02
У Варшаві манекен Орбана витягали з дупи Путіна 03

Лідерка варшавського Євромайдану Наталка Панченко зауважила, що угорський уряд є, фактично, єдиним в ЄС, який "в російсько-українській війні офіційно підтримує російських терористів". Вона зазначила, що раніше в межах акцій протесту під посольством Угорщини активісти хотіли достукатися до офіційного Будапешта, натомість сьогодні акція має іншу мету: привернути увагу угорського народу до їхньої влади, яка підтримує тероризм.

Також читайте: У МЗС відповіли на заяву Орбана: Якщо не допомагати Україні, російські танки будуть у Будапешті швидше, ніж хтось із угорського уряду зможе дозвонитися в Москву

"Ми знаємо, що угорський народ підтримує Україну, що вони передають допомогу армії, поселяють в себе українських біженців. Проте політика уряду суперечить тому, що робить угорський народ", - наголосила Панченко.

Учасники акції прийшли з українськими, угорськими і польськими прапорами. Вони тримали в руках плакати: "Орбан, чи тобі не смердить?", "Росія має в дупі Угорщину", "Угорці, не купляйте у російських вбивць" тощо.

Автор: 

акція (1455) Угорщина (2292) Польща (8529) протест (2398) путін володимир (23869) Варшава (190) Віктор Орбан (561)


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Топ коментарі
+20
Їх не розділити-вони сіямські близнюки...
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05.11.2022 19:09
+13
Засуньте його взад! І Ле Пен туди ж! А ще бульбофюрера, іранського аятолу, патрушева, дерьмака, кадирку, РПЦ і ІДІЛ у повному складі! Най в нього дупа репне так, що жодна валізка для лайна не впорається!
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05.11.2022 19:16
+10
аха-ха-ха! как точно подмечено!!!
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05.11.2022 19:11
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Їх не розділити-вони сіямські близнюки...
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05.11.2022 19:09 Відповісти
в будапешті запхали
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05.11.2022 19:10 Відповісти
Адольфовна вовремя вылезла...
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05.11.2022 19:11 Відповісти
но еще не отмылась))))
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05.11.2022 19:12 Відповісти
аха-ха-ха! как точно подмечено!!!
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05.11.2022 19:11 Відповісти
Вытащили из резиновой жо ботоксного )))
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05.11.2022 19:13 Відповісти
Засуньте його взад! І Ле Пен туди ж! А ще бульбофюрера, іранського аятолу, патрушева, дерьмака, кадирку, РПЦ і ІДІЛ у повному складі! Най в нього дупа репне так, що жодна валізка для лайна не впорається!
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05.11.2022 19:16 Відповісти
Хороша порада. І головне що нікого не забув
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05.11.2022 21:20 Відповісти
Шютуники!
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05.11.2022 19:16 Відповісти
******- що з них візмеш...
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05.11.2022 19:16 Відповісти
Так і є, Орбан це лише гази *****.
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05.11.2022 19:17 Відповісти
это он туда залезал шоб почитать, шо ж там о желании мира у ***** написано ))
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05.11.2022 19:22 Відповісти
Манекен витягли , а Орбан ще довго буде там знаходитись .
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05.11.2022 19:27 Відповісти
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05.11.2022 19:29 Відповісти
уряду суперечить тому, що робить угорський народ ....

угорський народ выбрал этот уряд....
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05.11.2022 19:35 Відповісти
А недавно братались против Берлина. Типичные восточные европейцы.
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05.11.2022 19:37 Відповісти
Нащо? Треба було глибше забити... ковадлом... обох.
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05.11.2022 20:13 Відповісти
Поляки молодці, розуміють все, бо самі натерпілися від цієї сволоти. А мадяри разом з німцями нас вбивали, а сьогодні разом з іншими фашистами і нацистами знову нас ********, підтримують вбивцю, торгують з вбивцею, голосують за вбивцю. Тог можливо варто вимагати якісь репарації від цієї нації за загиблих і шкоду в Другій світовій?
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05.11.2022 20:47 Відповісти
Резина не порвалась ?
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05.11.2022 20:53 Відповісти
Класно придумали. Ьреба зняти ролік і крутити замість реклами
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05.11.2022 21:01 Відповісти
😁
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05.11.2022 21:35 Відповісти
 
 