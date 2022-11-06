Последствия вражеских ракетных ударов по Запорожью. ФОТОрепортаж
Ночью враг нанес 2 ракетных удара по Запорожью.
Об этом сообщил в телеграм-канале заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко, передает Цензор.НЕТ.
По его словам, одна из ракет попала на территорию частного предприятия. В результате атаки один человек погиб. Возник пожар на площади 800 кв м.
Еще одна ракета упала на территории частного земельного участка. Взрывной волной повреждены два автомобиля. Здесь никто не пострадал.
"Враг продолжает терроризировать нас, нанося удары по абсолютно гражданским объектам. Все, на что способна Россия, - воевать с нашими мирными гражданами", - отмечает Тимошенко.
Топ комментарии
+11 metal35
показать весь комментарий06.11.2022 11:21
+4 прокурор из Донбасса
показать весь комментарий06.11.2022 11:09
+3 5 копійок
показать весь комментарий06.11.2022 11:37
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
прокурор из Донбасса
показать весь комментарий06.11.2022 11:09 Ответить Мне нравится 4
metal35
показать весь комментарий06.11.2022 11:21 Ответить Мне нравится 11
прокурор из Донбасса
показать весь комментарий06.11.2022 11:29 Ответить Мне нравится 2
Voc Vox
показать весь комментарий06.11.2022 13:57 Ответить Мне нравится 3
5 копійок
показать весь комментарий06.11.2022 11:37 Ответить Мне нравится 3
Игорь Матвеев #395524
показать весь комментарий06.11.2022 11:53 Ответить Мне нравится 0
Аллоизий #3
показать весь комментарий06.11.2022 13:28 Ответить Мне нравится 0
Ольга Мартынюк #458587
показать весь комментарий06.11.2022 11:16 Ответить Мне нравится 1
инна Моржак
показать весь комментарий06.11.2022 11:52 Ответить Мне нравится 3
zuks
показать весь комментарий07.11.2022 18:06 Ответить Мне нравится 0
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль