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Новости Фото Война
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Последствия вражеских ракетных ударов по Запорожью. ФОТОрепортаж

Ночью враг нанес 2 ракетных удара по Запорожью.

Об этом сообщил в телеграм-канале заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, одна из ракет попала на территорию частного предприятия. В результате атаки один человек погиб. Возник пожар на площади 800 кв м.

Еще одна ракета упала на территории частного земельного участка. Взрывной волной повреждены два автомобиля. Здесь никто не пострадал.

"Враг продолжает терроризировать нас, нанося удары по абсолютно гражданским объектам. Все, на что способна Россия, - воевать с нашими мирными гражданами", - отмечает Тимошенко.

Последствия вражеских ракетных ударов по Запорожью 01

Последствия вражеских ракетных ударов по Запорожью 02
Последствия вражеских ракетных ударов по Запорожью 03
Последствия вражеских ракетных ударов по Запорожью 04
Последствия вражеских ракетных ударов по Запорожью 05
Последствия вражеских ракетных ударов по Запорожью 06

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Автор: 

Запорожье (2667) обстрел (27336) Тимошенко Кирилл (432)


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Топ комментарии
+11
Надо было не выбирать зеЛеного чмырину-мародера,который даже 1го патрона не купил за 2.5 года.и все остановил! А делатать ракеты и снаряды и готовиться к войне! Ну что поражали?!!Еще мало!?Все еще за гниду зеленую будете голосовать?!
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06.11.2022 11:21
+4
Так надо ж ответку делать. Почему Белгород, Брянск, Воронеж, Москва целехенькие стоят. Почему смеются над украинцами от безнаказанности. Никто в мире еще войну не выигрывал, не нанося мощные удары по стране агрессору! Сколько вы еще будете издеваться над народом Украины! Где ответка?! А Байден?!
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06.11.2022 11:09
+3
Не на часі каже клоун.
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06.11.2022 11:37
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Так надо ж ответку делать. Почему Белгород, Брянск, Воронеж, Москва целехенькие стоят. Почему смеются над украинцами от безнаказанности. Никто в мире еще войну не выигрывал, не нанося мощные удары по стране агрессору! Сколько вы еще будете издеваться над народом Украины! Где ответка?! А Байден?!
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06.11.2022 11:09 Ответить
Надо было не выбирать зеЛеного чмырину-мародера,который даже 1го патрона не купил за 2.5 года.и все остановил! А делатать ракеты и снаряды и готовиться к войне! Ну что поражали?!!Еще мало!?Все еще за гниду зеленую будете голосовать?!
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06.11.2022 11:21 Ответить
Я за него не голосовал
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06.11.2022 11:29 Ответить
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06.11.2022 13:57 Ответить
Не на часі каже клоун.
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06.11.2022 11:37 Ответить
А Зе?
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06.11.2022 11:53 Ответить
Опачки. Байден - през Украины? Я понимаю, что это основной нарратив рашки, но не нужно так палиться.
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06.11.2022 13:28 Ответить
Багатостраждальний народ Укра1ни , 1 н1 к1нця н1 краю, просто нестримно боляче читати 1 дивитись...
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06.11.2022 11:16 Ответить
Канечна виновата Америка гейропа зеклоун весь нарид бо не так голосовал тока рассеюшка ни в чем не винавата. Да? Боты?
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06.11.2022 11:52 Ответить
Ось чому почалась війна; https://www.youtube.com/watch?v=wQ1gHHEma4Y
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07.11.2022 18:06 Ответить
 
 