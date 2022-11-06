Последствия вражеских ракетных ударов по Запорожью. ФОТОрепортаж

Ночью враг нанес 2 ракетных удара по Запорожью.

Об этом сообщил в телеграм-канале заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, одна из ракет попала на территорию частного предприятия. В результате атаки один человек погиб. Возник пожар на площади 800 кв м.

Еще одна ракета упала на территории частного земельного участка. Взрывной волной повреждены два автомобиля. Здесь никто не пострадал.

"Враг продолжает терроризировать нас, нанося удары по абсолютно гражданским объектам. Все, на что способна Россия, - воевать с нашими мирными гражданами", - отмечает Тимошенко.











Читайте также: Вследствие ночного ракетного удара по Запорожью погиб один человек, разрушено здание коммерческого предприятия. ФОТО