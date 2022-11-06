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Новини Фото Війна
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Наслідки ворожих ракетних ударів по Запоріжжю. ФОТОрепортаж

Вночі ворог завдав 2 ракетні удари по Запоріжжю.

Про це повідомив у телеграм-канала заступник глави Офісу Президента Кирило Тимошенко, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, одна з ракет влучила на територію приватного підприємства. Внаслідок атаки одна людина загинула. Зайнялася пожежа на площі 800 кв м.

Ще одна ракета впала на території приватної земельної ділянки. Вибуховою хвилею пошкоджено два авто. Тут ніхто не постраждав.

"Ворог продовжує тероризувати нас, завдаючи ударів по абсолютно цивільних об'єктах. Все на що спроможна росія - воювати з нашими мирними людьми", - зазначає Тимошенко.

Наслідки ворожих ракетних ударів по Запоріжжю 01
Наслідки ворожих ракетних ударів по Запоріжжю 02
Наслідки ворожих ракетних ударів по Запоріжжю 03
Наслідки ворожих ракетних ударів по Запоріжжю 04
Наслідки ворожих ракетних ударів по Запоріжжю 05
Наслідки ворожих ракетних ударів по Запоріжжю 06

Читайте: Унаслідок нічного ракетного удару по Запоріжжю загинула одна людина, зруйновано будівлю комерційного підприємства. ФОТО

Автор: 

Запоріжжя (2282) обстріл (28657) Тимошенко Кирило (558)


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Топ коментарі
+11
Надо было не выбирать зеЛеного чмырину-мародера,который даже 1го патрона не купил за 2.5 года.и все остановил! А делатать ракеты и снаряды и готовиться к войне! Ну что поражали?!!Еще мало!?Все еще за гниду зеленую будете голосовать?!
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06.11.2022 11:21
+4
Так надо ж ответку делать. Почему Белгород, Брянск, Воронеж, Москва целехенькие стоят. Почему смеются над украинцами от безнаказанности. Никто в мире еще войну не выигрывал, не нанося мощные удары по стране агрессору! Сколько вы еще будете издеваться над народом Украины! Где ответка?! А Байден?!
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06.11.2022 11:09
+3
Не на часі каже клоун.
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06.11.2022 11:37
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Так надо ж ответку делать. Почему Белгород, Брянск, Воронеж, Москва целехенькие стоят. Почему смеются над украинцами от безнаказанности. Никто в мире еще войну не выигрывал, не нанося мощные удары по стране агрессору! Сколько вы еще будете издеваться над народом Украины! Где ответка?! А Байден?!
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06.11.2022 11:09 Відповісти
Надо было не выбирать зеЛеного чмырину-мародера,который даже 1го патрона не купил за 2.5 года.и все остановил! А делатать ракеты и снаряды и готовиться к войне! Ну что поражали?!!Еще мало!?Все еще за гниду зеленую будете голосовать?!
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06.11.2022 11:21 Відповісти
Я за него не голосовал
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06.11.2022 11:29 Відповісти
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06.11.2022 13:57 Відповісти
Не на часі каже клоун.
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06.11.2022 11:37 Відповісти
А Зе?
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06.11.2022 11:53 Відповісти
Опачки. Байден - през Украины? Я понимаю, что это основной нарратив рашки, но не нужно так палиться.
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06.11.2022 13:28 Відповісти
Багатостраждальний народ Укра1ни , 1 н1 к1нця н1 краю, просто нестримно боляче читати 1 дивитись...
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06.11.2022 11:16 Відповісти
Канечна виновата Америка гейропа зеклоун весь нарид бо не так голосовал тока рассеюшка ни в чем не винавата. Да? Боты?
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06.11.2022 11:52 Відповісти
Ось чому почалась війна; https://www.youtube.com/watch?v=wQ1gHHEma4Y
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07.11.2022 18:06 Відповісти
 
 