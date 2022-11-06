Наслідки ворожих ракетних ударів по Запоріжжю. ФОТОрепортаж
Вночі ворог завдав 2 ракетні удари по Запоріжжю.
Про це повідомив у телеграм-канала заступник глави Офісу Президента Кирило Тимошенко, інформує Цензор.НЕТ.
За його словами, одна з ракет влучила на територію приватного підприємства. Внаслідок атаки одна людина загинула. Зайнялася пожежа на площі 800 кв м.
Ще одна ракета впала на території приватної земельної ділянки. Вибуховою хвилею пошкоджено два авто. Тут ніхто не постраждав.
"Ворог продовжує тероризувати нас, завдаючи ударів по абсолютно цивільних об'єктах. Все на що спроможна росія - воювати з нашими мирними людьми", - зазначає Тимошенко.
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